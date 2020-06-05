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الرئيسية | حوادث | هذه تفاصيل ترويج اللحوم الفاسدة و"سندويتشات الكفتة" بالمحمدية

هذه تفاصيل ترويج اللحوم الفاسدة و"سندويتشات الكفتة" بالمحمدية

هذه تفاصيل ترويج اللحوم الفاسدة و"سندويتشات الكفتة" بالمحمدية
هسبريس - عبد الإله شبل
الجمعة 05 يونيو 2020 - 23:00

ظل صاحب محلين للجزارة بحي الشحاوطة وشارع سبتة بمدينة المحمدية يبيع اللحوم لسكان المدينة وسط إقبال كبير بعيدا عن المراقبة، قبل أن ينفضح أمره وتنكشف الحقيقة الصادمة لزبنائه.

الزبناء يقبلون باستمرار على محليه، وعشاق الأكلات السريعة "سندويش" يتوافدون عليه، دون أن ينتبهوا إلى كون اللحوم التي يتناولونها قد تكون فاسدة أو مصدرها ذبيحة سرية تنشط بعيدا عن أعين السلطات.

ليلة الخميس، تفجرت قضية ترويج لحوم فاسدة بمدينة المحمدية، ولم يكن يتصور زبناء صاحبنا هذا أن يكون الأمر يتعلق به، ما خلف صدمة كبيرة لهم.

بحسب مصادر من السلطات المحلية، توصلت مصالح الملحقة الخامسة بالمحمدية بإخبارية تفيد بانبعاث روائح كريهة ونتنة من أحد المحلات. كان البعض يعتقد أن الأمر يتعلق بجثة متحللة، لكن المفاجأة كانت غير متوقعة.

خلال انتقال السلطات المحلية إلى عين المكان، مرفقة بالقوات المساعدة والعناصر الأمنية، جرى فتح المحل الذي كان محط شكاوى المواطنين بسبب الروائح الكريهة، ليتبين أن الأمر يتعلق بلحوم فاسدة مكدسة بداخله.

بحسب ما روته الساكنة، فإن هذه الروائح الكريهة المنبعثة من المحل ليست جديدة، بل "منذ مدة وحنا تنشمو هاد الرائحة، وكنا خايفين يكون شي حاجة تماك".

وأوضح بعض السكان، في تصريحات متطابقة لهسبريس، أن المحل المعني بالأمر لا يفتح منذ مدة رغم أن صاحبه يقصده باستمرار، دون أن يرتابوا في الأمر، مضيفين أن الزبناء الذين كانوا يقتنون اللحوم من هذا المحل يتحدثون عن وجود رائحة كريهة بها.

صدمة ساكنة المحمدية لم يكن مصدرها فقط هذا المحل، بل إن انتقال السلطات المحلية مع صاحبنا صوب محل آخر له بشارع سبتة، سيزيد من هول الكارثة حين سيتم العثور على كمية أخرى من اللحوم الفاسدة بداخله.

المواطنون الذين كانوا حينها يرغبون في اقتناء اللحوم أو تناول سندويتشات سريعة، صدموا بعد علمهم بالواقعة، ولَم يجدوا ما يقولون سوى "اللهم إن هذا لمنكر"، و"هذا يتسبب في الضرر للمواطنين".

وشدد مواطنون على أن المعني بالأمر يجب أن تتخذ في حقه الإجراءات الصارمة ويتابع قضائيا، لكونه يساهم في إلحاق الأذى بصحة المستهلك بهذه المدينة.

وبحسب السلطات المحلية، فإن كمية اللحوم الفاسدة التي تم حجزها في هذه القضية تصل إلى حوالي 720 كيلوغراما، كانت معدة للترويج والاستهلاك.

وقد تم توقيف المعني بالأمر من أجل إخضاعه للتحقيق في الموضوع، وسط تنديد واستنكار من طرف الساكنة التي طالبت بالضرب بيد من حديد على المتلاعبين بصحة وسلامة المواطنين، سواء من خلال ترويج اللحوم الفاسدة أو أي منتجات غذائية أخرى غير صالحة للاستهلاك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - نور الجمعة 05 يونيو 2020 - 23:12
سبحان الله. مابقاش الثقة . كاينين ناس باغين تربح السريع
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20
2 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الجمعة 05 يونيو 2020 - 23:16
كل مرة نسمع عن هؤلاء المجرمون ولكن مهما قيل عن الوجبات السريعة وما يطبخ فيها من لحوم الكلاب والقطط والحمير واللحوم الفاسدة.. فإن أصحاب الذوق الرفيع يزدادون اقبالا عليها
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3 - Nobody الجمعة 05 يونيو 2020 - 23:16
تناول سندويشات سريعة في زمان كورونا، صراحة كلكم خصكم لعصا
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42
4 - Marocain الجمعة 05 يونيو 2020 - 23:31
C'est très bizzare d'aller chercher des sandwichs dans cette crises faite attention à votre santé
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2
5 - Samy الجمعة 05 يونيو 2020 - 23:31
هاد الناس الي يشتروا الساندويتشات من محل تنبعث منه روائح كريهة واش ضربهوم الله هادوا ولا اشنو؟
آش كينتضروا ؟؟؟؟؟ قلة الوعي مصيبة في مجتمعنا.....
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6 - MALCOM X الجمعة 05 يونيو 2020 - 23:35
اعيدها واكررها 90 في المئة من اللحوم غير مراقبة الدبيحة السرية لحوم الحمير والكلاب والجيف هل يعقل ان تبقى اللحوم معلقة في الهواء الطلق النهار كله معرضة لشتى انواع الفيروسات وبعد ان يميل لونها للزرقة بدات تخماج يتم طحنها واضافة مواد كيماوية مسرطنة تعطيها الطراوة واللون الاحمر
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0
7 - محمد الجمعة 05 يونيو 2020 - 23:36
دابا راه الرخا هو لي كيجيب الناس يشريو... وف الاخر كيغولو الله ياخد الحق.
الغزارة كلهم و بدون استتناء كيقلبو على الدبيحة الرخيصة....تكون مريض او كتموت... كلشي كيمشي كفتة....
دورو فالاسواق و غتشوفو الخيال
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0
8 - أذكى شعب في العالم الجمعة 05 يونيو 2020 - 23:37
وا عباد الله قلتها لكم كلوا في منازلكم، واش كمامر هذوك الي كيصايبو لكم القهوة والاكل مكاتشوفوش كيف دايرا! واش وجوه الجبس الي خدامين فقطاع المطاعم والمقاهي كيعرفو حتى النظافة الشخصية عاد ينقي لك انت ما تاكل. اقسم شي مرات كنضطر نمشي المقهى لغرض ما والله الى كنشوف اول حاجة وجه البارمان والسرباية وكناخد غير قرعة د الما. عاد نوقف حدا كروسة حاطها مولاها حدا زبالة وكيشوي!!! واش عندكم شي منطق خدامين بيه؟
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9 - amin sidi الجمعة 05 يونيو 2020 - 23:37
سلام : اينها المرقابة الصحية واعيون السلطة .البينگة كدير عين ميكا !! اوكتعمي لبصار .
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10 - boui الجمعة 05 يونيو 2020 - 23:37
اين هي المراقبة البيطرية وكذلك الادارية ( الجمعات).
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