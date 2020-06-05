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الرئيسية | حوادث | مصرع شخصين في انقلاب جرار بالفقيه بن صالح

مصرع شخصين في انقلاب جرار بالفقيه بن صالح

مصرع شخصين في انقلاب جرار بالفقيه بن صالح
حميد رزقي
الجمعة 05 يونيو 2020 - 20:25

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران بجروح خفيفة، زوال اليوم الجمعة، في حادث انقلاب جرار بمسلك ترابي يربط بين منطقة تدعى شكار ودوار آيت العربي السوسي بجماعة لكريفات.

مصادر هسبريس أفادت بأن الجرار زاغ عن المسلك الترابي إلى حافة عمقها حوالي 04 أمتار، ما أدى إلى إصابة السائق وشخص آخر كان يجلس بجانبه بجروح خطيرة عجلت بوفاتهما قبل بلوغ المستشفى الإقليمي للفقيه بن صالح، فيما نجا المصابان الآخران اللذان تلقيا العلاج وغادرا المستشفى في الحين.

وفور علمهم بالحادث، انتقل قائد قيادة بني عمير وعناصر الوقاية المدنية ورجال الدرك الملكي بالمركز الترابي الفقيه بن صالح إلى عين المكان، للسهر على نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي لفقيه بن صالح، ومباشرة إجراءات التحقيق بتعليمات من النيابة العامة المختصة لمعرفة أسباب وملابسات الحادثة.

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