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الرئيسية | حوادث | مصالح الأمن تتصدى لخرق "الطوارئ" في طنجة

مصالح الأمن تتصدى لخرق "الطوارئ" في طنجة

مصالح الأمن تتصدى لخرق "الطوارئ" في طنجة
هسبريس من طنجة
السبت 06 يونيو 2020 - 10:40

أوقفت مصالح الأمن بمدينة طنجة، الجمعة، 8 أشخاص في عمليتين متفرقتين، على خلفية خرقهم تدابير الحجر الصحي.

وحسب بلاغ لولاية أمن طنجة، فإن مصالح الدائرة الأمنية الثانية بطنجة، وبتعاون مع السلطة المحلية، تمكنت من ضبط 7 أشخاص بإحدى المقاهي بوسط المدينة، ضمنهم مسير المقهى، وحجز 28 نرجيلة.

وأضاف المصدر ذاته، أن المعنيين ضبطوا "وهم بصدد استهلاك "الشيشة"، وخرق الحجر الصحي، وتهديد السلامة الصحية"، موضحا أنهم وُضعوا رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

وفي إطار محاربة المواد الضارة بالصحة العمومية وخرق الحجر الصحي، يضيف البلاغ ذاته، أوقفت مصالح الدائرة الأمنية الخامسة سائق سيارة نفعية، مشيرا إلى أنه بعد إخضاع السيارة للتفتيش، "تبين أنها تحمل في صندوقها الخلفي أكياسا لمادة "المعسل" المهربة، بلغ وزنها 9 كيلوغرامات".

ووُضع السائق رهن تدبير الحراسة النظرية لخرقه مقتضيات الحجر الصحي، وكذا حيازته لمادة "المعسل" المهربة وغير المصرح بها جمركيا.

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