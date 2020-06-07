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الرئيسية | حوادث | عناصر الدرك تضبط طنّا من "الشيرا" نواحي طنجة

عناصر الدرك تضبط طنّا من "الشيرا" نواحي طنجة

عناصر الدرك تضبط طنّا من "الشيرا" نواحي طنجة
هسبريس من طنجة
الأحد 07 يونيو 2020 - 02:50

تمكنت دورية لكوكبة الدراجات النارية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بطنجة، السبت، من حجز سيارة لنقل السلع محملة بكمية من مخدر الشيرا.

وأوضحت مصادر هسبريس أن حجز السيارة جرى خلال قيام الدورية بتطبيق تدابير حالة الطوارئ الصحية في نقطة للمراقبة على مستوى "عين الدالية"؛ بين طنجة وأصيلا.

تضييق الخناق على السائق حال دون تمكنه من تجاوز حاجز الدرك الملكي، مما دفعه إلى ترك سيارته والفرار إلى وجهة مجهولة عبر غابة مجاورة.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة بتعليمات من النيابة العامة عن ضبط 32 رزمة من الشيرا، حيث يُقدّر وزن الشحنة بحوالي طنّ من المخدر نفسه.

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