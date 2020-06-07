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الرئيسية | حوادث | انتشال جثة شرطي من بحيرة "تامسنا" في سطات

انتشال جثة شرطي من بحيرة "تامسنا" في سطات

انتشال جثة شرطي من بحيرة "تامسنا" في سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 07 يونيو 2020 - 07:20

أفلحت عناصر فرقة "الضفادع البشرية" التابعة لثكنة الوقاية المدنية بعاصمة الشاوية، السبت، في انتشال جثة رجل أمن قضى نحبه غرقا بمنطقة غير محروسة في بحيرة السد التلي "تامسنا" نواحي مدينة ابن أحمد، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم سطات.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الهالك "ز. ر" شاب عشريني ينحدر من مدينة الكارة بإقليم برشيد، كان يشتغل شرطيا بمدينة الدار البيضاء، توجّه نحو بحيرة سد "تامسنا" قصد السباحة، إلاّ أنه اختفى عن الأنظار قبل العثور عليه جثة هامدة في عمق يتجاوز 16 مترا.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات بتوجيه جثة الهالك نحو مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، قصد إخضاعها للتشريح لتحديد السبب الحقيقي للوفاة لفائدة البحث القضائي الاعتيادي في مثل هذه الحوادث.

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