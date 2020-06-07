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كُتّاب وآراء
انتشال جثمان طفل غريق ضواحي الفقيه بن صالح
تمكّنت عناصر من الدرك الملكي بالمركز الترابي سوق السبت أولاد النمة، رفقة أفراد من الوقاية المدنية، السبت، من انتشال جثة طفل قضى غرقا في قناة للري تربط بين أولاد عطو وأولاد بوعزة في النفوذ الترابي لجماعة أولاد بورحمون بإقليم الفقيه بن صالح.
وذكرت مصادر هسبريس أن الغريق طفل يبلغ من العمر حوالي عشر سنوات، كان يقطن بدوار سرسيفة التابعة لجماعة أولاد بورحمون، جاء في زيارة إلى دوار أولاد بوعزة، لكنه قضى غرقا بالقناة المذكورة، بعدما حاول السباحة رفقة أطفال آخرين جاؤوا إلى عين المكان هروبا من الحرارة المفرطة التي تعرفها المنطقة هذه الأيام.
وأفادت المصادر ذاتها بأن النيابة العامة المختصة أمرت بنقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي بني ملال، قصد إخضاعها للتشريح لتحديد السبب الحقيقي للوفاة لفائدة البحث القضائي الذي فتحته عناصر الدرك الملكي.