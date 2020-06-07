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الرئيسية | حوادث | بيع مسروقات يوقع بـ5 أشخاص في قبضة الأمن

بيع مسروقات يوقع بـ5 أشخاص في قبضة الأمن

بيع مسروقات يوقع بـ5 أشخاص في قبضة الأمن
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 07 يونيو 2020 - 10:35

أوقفت عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة جليز في مراكش 5 أشخاص، للاشتباه في تورطهم في بيع المسروقات.

وجاءت العملية الأمنية المذكورة، إثر فتح عناصر الشرطة بحثًا قضائيًّا في شأن حيازة سيدة لأشياء متحصلة من السرقة الموصوفة.

وتمكنت عناصر الأمن من توقيف الشخص المعني، رفقة 3 من أشقائه وشخص رابع، عثر بحوزته على 39 قطعة من مخدر "الشيرا" معدة للترويج.

وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، خضع المشتبه فيهم لتدابير الحراسة النظرية. كما أن السيدة الموقوفة، التي خضعت للبحث التمهيدي، تقرر تقديمها في حالة سراح.

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