المخدرات توقع 4 أشخاص في قبضة أمنيّي طانطان

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طانطان، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 34 و38 سنة؛ وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، بأنه جرى إيقاف اثنين من المشتبه فيهم بمدينة طانطان، بناء على مذكرات البحث الصادرة في حقهما لتورطهما في الاتجار في المخدرات، حيث تم العثور بحوزتهما على مبلغ مالي قدره 69 ألف درهم يشتبه في أنه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي، قبل أن يجري إيقاف باقي المتورطين بجماعة "الوطية" التي تقع على بعد 25 كيلومترا جنوب مدينة طانطان.

وأوضحت المديرية أن عمليات التفتيش، المنجزة بمنطقة تقع على بعد 7 كيلومترات شمال مدينة طانطان، أسفرت عن حجز قارب مطاطي ومحركين مدفونين بأرض صحراوية، فضلا عن حجز 46 رزمة بلغ وزنها الإجمالي طنا واحدا و223 كيلوغراما من مخدر الشيرا مخبأة بنفس الطريقة، وكذا بندقية ومجموعة من الخراطيش الخاصة بالصيد وسيارة رباعية الدفع.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه العملية الأمنية، بحسب البلاغ، في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة الترويج والتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.