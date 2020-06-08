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الرئيسية | حوادث | "ماء الحياة" يوقع بشخص نواحي الفقيه بن صالح

"ماء الحياة" يوقع بشخص نواحي الفقيه بن صالح

"ماء الحياة" يوقع بشخص نواحي الفقيه بن صالح
حميد رزقي
الاثنين 08 يونيو 2020 - 01:26

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي عيسى، الأحد، شابا عشرينيا بشبهة ترويج مسكر "الماحيا"، كما حجزت دراجة نارية وكمية من هذه المادة جاهزة للاستهلاك، كانت في طريقها إلى التوزيع في أوساط شباب المنطقة.

وذكرت مصادر هسبريس أن مصالح الدرك بسيدي عيسى أوقفت المشتبه فيه، البالغ من العمر حوالي 24 سنة، وهو بدون سوابق عدلية، وبحوزته 30 لترا من مسكر "الماحيا" معبأة في مواد بلاستيكية وجاهزة للبيع.

وأضافت المصادر ذاتها أن العملية تمت بدوار النكار بجماعة سيدي عيسى ضواحي الفقيه بن صالح، وأسفرت عن حجز دراجة نارية، كان المعني بالأمر يُوظفها في توزيع بضاعته المحظورة.

وجرى وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية بمركز الدرك بسيدي عيسى، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضه على أنظار العدالة.

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1 - Momo الاثنين 08 يونيو 2020 - 01:35
انظروا يا من تشربون "ماء الحياة" اين تصنع،ادوات متعفنة و متسخة و اماكن قذرة صالحة للعيش فقط للفئرن و الزواحف.
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