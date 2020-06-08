حادث ينهي حياة موظف غرقا بـ"الشاطئ الأبيض"

مصطفى البكار

لقي شخص في عقده الرابع، الأحد، مصرعه غرقا بالشاطئ الأبيض على بعد 65 كيلومترا غرب مدينة كلميم.

واستنادا إلى المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس فإن الهالك (إ،ك)، الذي كان يشتغل موظفا بإدارة المجلس الإقليمي لكلميم، كان بصدد ممارسة هواية الصيد بالقصبة قبل تعرضه للسقوط بفعل موجة قوية تسببت في غرقه بالمنطقة المذكورة.

وحلت بمكان الواقعة السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي قصد اتخاذ جميع التدابير القانونية المعمول بها في مثل هذه الحوادث، والوقوف على عملية نقل الجثة نحو مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي، في انتظار تسليمها لعائلة الغريق من أجل مباشرة إجراءات الدفن.