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الرئيسية | حوادث | مصرع شخصين في حادثة سير نواحي ابن أحمد

مصرع شخصين في حادثة سير نواحي ابن أحمد

مصرع شخصين في حادثة سير نواحي ابن أحمد
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 07 يونيو 2020 - 20:58

أفادت مصادر هسبريس بأن رجلا وامرأة لقيا مصرعهما على الفور اليوم الأحد، في حين أصيبت سيدة كانت برفقتهما بجروح خطيرة، نتيجة انقلاب سيارة خفيفة على مستوى الطريق الرابطة بين منطقة مريزيك وسيدي حجاج نواحي مدينة ابن أحمد، في النفوذ الترابي لإقليم سطات.

وأوضحت المصادر ذاتها أن رجلا خمسينيا ينحدر من منطقة مريزيك دائرة ابن أحمد كان على متن سيارة خفيفة وبرفقته سيدتان، فانقلبت العربة على مستوى الطريق الرابطة بين الجماعة الترابية مريزيك وبلدية أولاد مراح بسيدي حجاج، وهو ما أدّى إلى مصرع الرجل الخمسيني وإحدى السيدتين بمكان الحادث، في ظروف شكّلت موضوع بحث من قبل درك سيدي حجاج.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي أولاد مراح سيدي حجاج سرية سطات إلى مكان الواقعة، حيث عاينتها قبل نقل السيدة المصابة على وجه السرعة بواسطة سيارة إسعاف تابعة للخدمات الاجتماعية في حالة صحية حرجة نحو مستشفى سطات، حيث مازالت تتلقى العلاجات الضرورية بعد خضوعها لعدة كشوفات بالأشعة.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات بتوجيه جثتي الهالكين نحو مستودع الأموات قصد المعاينة الطبية أو التشريح عند الاقتضاء، لفائدة البحث القضائي التمهيدي المفتوح لتحديد ظروف وملابسات وقوع الحادث المميت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - زين العابدين الأحد 07 يونيو 2020 - 21:04
يا ربي السلامه بعد انتهاء الحجر الصحى غتولي حليمه لعدتها القديمه
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2 - حقيقة الأحد 07 يونيو 2020 - 21:05
اولا الله يرحمهم وثانيا والو لي ما مات بكرونا غادي يموت بحاجة أخرى بلا ما نلصقو الموت بكرونا ونحبسو الاقتصاد راه لي وفا عمرو غادي يموت
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