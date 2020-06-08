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الرئيسية | حوادث | هتك عرض قاصر يورط خمسة أشخاص بتافراوت

هتك عرض قاصر يورط خمسة أشخاص بتافراوت

هتك عرض قاصر يورط خمسة أشخاص بتافراوت
مصطفى البكار
الاثنين 08 يونيو 2020 - 07:10

أحالت عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بتافراوت، الأحد، خمسة أشخاص في حالة اعتقال على أنظار النيابة العامة المختصة بابتدائية تزنيت، على خلفية تورطهم في قضية متعلقة بهتك عرض طفل قاصر.

وتعود تفاصيل الواقعة، حسب المعلومات المتوفرة لهسبريس، إلى شكاية تقدمت بها سيدة تقطن بجماعة إريغ نتهالة لدى مصالح الدرك الملكي بتافراوت، تفيد من خلالها بتعرض ابنها القاصر للاستغلال الجنسي من طرف أحد الأشخاص بالمنطقة.

وأضافت المصادر ذاتها أن بحثا تمهيديا باشرته العناصر الدركية في الموضوع، أفضى إلى توقيف خمسة أشخاص يشتبه تورطهم في هذه القضية.

وزادت مصادر هسبريس أن وكيل الملك بابتدائية تزنيت أمر بإيداع الموقوفين سجن بوصنصار، ومتابعتهم في حالة اعتقال بصك اتهام يتضمن "التغرير بقاصر وهتك عرضه دون عنف والشذوذ الجنسي"، في انتظار تقديمهم غدا الإثنين أمام هيئة الجنحي التلبسي من أجل البت في المنسوب إليهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Hmida الاثنين 08 يونيو 2020 - 07:36
La peine de mort ou la prison à vie pour ces gens , il faut punir ces criminels pour qu'ils soient une leçon aux autres
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2 - خالد الاثنين 08 يونيو 2020 - 07:45
في سجون الغرب لا ينجو أمثال هؤلاء من باقي السجناء إن هم علموا أنهم اعتدوا على أطفال، ويعاقبون بأشد العقوبات من طرف القانون. لقد أصبح أمثال هؤلاء كثر، تجدهم في كل حي وعند كل زقاق يقذفون الآخرين بما فيهم هم ليبقوا مختفين عن الأنظار بأفعالهم، فلا يسلم من ألسنتهم رجل أو امرأة أو فتاة أو شاب. كل يوسم بوسم أو لقب حسب أهواءهم. لماذا نترك أمثال هؤلاء يدمرون حياة أبناءنا وبناتنا ويمسون سمعتنا بغير حق؟ أما آن الأوان لنحيي تقاليد الجوار الحسن فندرأ عن جيراننا أفواه السوء ونحمي أبناؤنا وأبناءهم وأنفسنا وأنفسهم؟ لنجعلها حملة: #ما_تقيسش_جاري
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