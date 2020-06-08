هتك عرض قاصر يورط خمسة أشخاص بتافراوت

مصطفى البكار

أحالت عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بتافراوت، الأحد، خمسة أشخاص في حالة اعتقال على أنظار النيابة العامة المختصة بابتدائية تزنيت، على خلفية تورطهم في قضية متعلقة بهتك عرض طفل قاصر.

وتعود تفاصيل الواقعة، حسب المعلومات المتوفرة لهسبريس، إلى شكاية تقدمت بها سيدة تقطن بجماعة إريغ نتهالة لدى مصالح الدرك الملكي بتافراوت، تفيد من خلالها بتعرض ابنها القاصر للاستغلال الجنسي من طرف أحد الأشخاص بالمنطقة.

وأضافت المصادر ذاتها أن بحثا تمهيديا باشرته العناصر الدركية في الموضوع، أفضى إلى توقيف خمسة أشخاص يشتبه تورطهم في هذه القضية.

وزادت مصادر هسبريس أن وكيل الملك بابتدائية تزنيت أمر بإيداع الموقوفين سجن بوصنصار، ومتابعتهم في حالة اعتقال بصك اتهام يتضمن "التغرير بقاصر وهتك عرضه دون عنف والشذوذ الجنسي"، في انتظار تقديمهم غدا الإثنين أمام هيئة الجنحي التلبسي من أجل البت في المنسوب إليهم.