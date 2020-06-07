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الرئيسية | حوادث | اتهامات بالتعنيف توقف قائدا بتاونات عن العمل

اتهامات بالتعنيف توقف قائدا بتاونات عن العمل

اتهامات بالتعنيف توقف قائدا بتاونات عن العمل
هسبريس من الرباط
الأحد 07 يونيو 2020 - 21:16

أفاد بلاغ لوزارة الداخلية أنه فُتح بحث إداري من قبل السلطات الإقليمية بتاونات، إثر تداول محتوى رقمي على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، "تضمن تسجيل حديث بين قائد قيادة أورتزاغ بإقليم تاونات وأحد الأشخاص، إذ جاء هذا المحتوى الرقمي مقرونا باتهامات موجهة إلى رجل السلطة بتعنيف الشخص المذكور".

ووفق بلاغ الوزارة التي يشرف عليها عبد الوفي لفتيت، تم توقيف رجل السلطة الواردة أقواله بالتسجيل الصوتي عن العمل، في انتظار عرضه على المجلس التأديبي بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية، من أجل البت في الإخلالات المهنية والتجاوزات الوظيفية المنسوبة إليه، واتخاذ الإجراءات التأديبية والإدارية اللازمة على ضوء ذلك.

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