درك أولاد عياد يفكك معملًا سريًّا بجبال أزيلال

24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:25
|06:13
|13:31
|17:12
|20:41
|22:14
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بشور: ثلاثة سيناريوهات تنتظر العالم العربي ما بعد "أزمة كورونا"
- أزمة "قانون 22.20" تقص "أوراق الوردة".. لشكر: آراء معدودة
- المحاكمة عن بُعد زمن كورونا بالمغرب وفرنسا .. اتصال وانفصال
- المغرب يحتل رتبة دولية متأخرة في جودة الهواء والماء الصالح للشرب
- تسمية منطقة خارج البيت الأبيض بـ"ساحة حياة السود مهمة"
التغطية الاجتماعية والصحية للشغيلة المنزلية تدخل "إجبارية التنفيذ" (5.00)
المغرب يسجل 73 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة (5.00)
جامعي ينادي بإنعاش "السياحة الفلكية" وتأسيس متحف للنيازك (5.00)
- مغاربة يرفضون استمرار الحجر الصحي مع مظاهر "خرق الطوارئ" - (217)
- هل تمدد السلطات المغربية الحجر الصحي للمرة الثالثة على التوالي؟ - (192)
- المغرب يسجل 73 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة - (138)
- المغرب يحتل رتبة دولية متأخرة في جودة الهواء والماء الصالح للشرب - (125)
- بؤر جديدة لـ"كورونا" تظهر في جهات مراكش والرباط وبني ملال - (93)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
درك أولاد عياد يفكك معملًا سريًّا بجبال أزيلال
فككت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد عياد، زوال الأحد، معملا سريا لصنع وتقطير مسكر "الماحيا" بدوار آيت إعزة جماعة آرفالة بإقليم أزيلال.
وحسب مصادر هسبريس، فإن تفكيك هذا المعمل اقتضى من عناصر الدرك الملكي بأولاد عياد التنسيق مع زملائهم بإمداحن في إقليم أزيلال، وقطع حوالي 12 كيلومترا مشيا على الأقدام لبلوغ منطقة جبلية تدعى "لاوي".
وأسفرت العملية التي تمت بتنسيق بين القيادتين الإقليميتين للدرك الملكي بأزيلال والفقيه بن صالح، عن حجز طنين من "الشريحة المخمرة"، و200 لتر قابلة للاستهلاك، فضلا عن معدات أخرى تستعمل لتقطير هذا المسكر، من ضمنها قنينات غاز، وأسلاك نحاسية، وبراميل بلاستيكية، فيما لم يتم إيقاف المشتبه فيهم الذين تتوفر مصالح الدرك على هوياتهم، باعتبارهم من ذوي السوابق العدلية.
وتأتي هذه العملية، وفق المصادر ذاتها، في إطار الجهود التي تبذلها مصالح الدرك الملكي بالقيادتين الإقليميتين لأزيلال والفقيه بن صالح، للحد من مختلف الظواهر المشينة، التي تتسبب في وقوع الجريمة، من ضمنها المخدرات والكحول ومسكر "الماحيا".