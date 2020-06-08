درك أولاد عياد يفكك معملًا سريًّا بجبال أزيلال

حميد رزقي

فككت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد عياد، زوال الأحد، معملا سريا لصنع وتقطير مسكر "الماحيا" بدوار آيت إعزة جماعة آرفالة بإقليم أزيلال.

وحسب مصادر هسبريس، فإن تفكيك هذا المعمل اقتضى من عناصر الدرك الملكي بأولاد عياد التنسيق مع زملائهم بإمداحن في إقليم أزيلال، وقطع حوالي 12 كيلومترا مشيا على الأقدام لبلوغ منطقة جبلية تدعى "لاوي".

وأسفرت العملية التي تمت بتنسيق بين القيادتين الإقليميتين للدرك الملكي بأزيلال والفقيه بن صالح، عن حجز طنين من "الشريحة المخمرة"، و200 لتر قابلة للاستهلاك، فضلا عن معدات أخرى تستعمل لتقطير هذا المسكر، من ضمنها قنينات غاز، وأسلاك نحاسية، وبراميل بلاستيكية، فيما لم يتم إيقاف المشتبه فيهم الذين تتوفر مصالح الدرك على هوياتهم، باعتبارهم من ذوي السوابق العدلية.

وتأتي هذه العملية، وفق المصادر ذاتها، في إطار الجهود التي تبذلها مصالح الدرك الملكي بالقيادتين الإقليميتين لأزيلال والفقيه بن صالح، للحد من مختلف الظواهر المشينة، التي تتسبب في وقوع الجريمة، من ضمنها المخدرات والكحول ومسكر "الماحيا".