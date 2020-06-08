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الرئيسية | حوادث | شكايات توقع بشخص في قبضة الأمن بمراكش

شكايات توقع بشخص في قبضة الأمن بمراكش

شكايات توقع بشخص في قبضة الأمن بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 08 يونيو 2020 - 08:20

أوقفت مصالح المنطقة الأمنية المنارة بمراكش شخصا من ذوي السوابق القضائية العديدة.

وأفادت الخلية الجهوية لولاية أمن مراكش، أن الشخص الموقوف حديث الخروج من المؤسسة السجنية، وكان موضوع شكايات سجلت خلال اليومين الأخيرين.

وتمكنت عناصر الأمن، خلال التحري، من ضبط الشخص المعني متلبسا بحيازة سلاح أبيض في ظروف مشبوهة، وبصدد استهلاك مواد مخدرة.

وبعد تعميق البحث معه، تبين أنه يشكل موضوع ثلاث شكايات؛ الأولى في شأن هتك عرض قاصر، والثانية تخص الضرب والجرح، والثالثة تهم الهجوم على مسكن الغير وإلحاق خسارة مادية به.

وأسفرت عملية عرض المشتبه فيه أمام ضحاياه عن التعرف عليه بسهولة، وإجماعهم على أنه هو نفسه موضوع الشكايات المسجلة سابقا.

وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، خضع المعني بالأمر لتدابير الحراسة النظرية إلى حين تقديمه أمام العدالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - متتبع الاثنين 08 يونيو 2020 - 08:42
المخدرات والخمر وقلة ميدار(كما يقال بالعامية)هم السبب في تفشي الجريمة والعنف ببلادنا.خص تعطى دروس في التنشئة الاجتماعية والأخلاقية...
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2 - [email protected] الاثنين 08 يونيو 2020 - 08:43
قصة تتكرر مرات ومرات: من يتحمل مسؤولية هذا الأمر هم من يحدد من يستحق العفو.
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3 - هناك خطأ ما الاثنين 08 يونيو 2020 - 08:54
على ما يبدو فإن هذا الشخص المنحرف لم تأثر فيه التربية ويعتبر السجن مسكنه ومؤاه الدائم ، فأين يكمن الخطأ ؟ بني السجن لإصلاح وتقويم الإعوجاج فلمذا لم يلقن شيئ؟ احتفظ به من الحر والقر والجوع والعطش فقط، العجز والجهل يجعل الكسلاء يختارون أسهل طريقة لكسب حاجياتهم وسلبون الضعفاء الآخرين القليل ما يملكون تحت التهديد بالسلاح الأبيض، يجب أن تعاد فيهم التربية من الصفر ويلقن كيف يكسبون قوت يومهم بالعمل واحترام الآخرين.
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