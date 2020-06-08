شكايات توقع بشخص في قبضة الأمن بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت مصالح المنطقة الأمنية المنارة بمراكش شخصا من ذوي السوابق القضائية العديدة.

وأفادت الخلية الجهوية لولاية أمن مراكش، أن الشخص الموقوف حديث الخروج من المؤسسة السجنية، وكان موضوع شكايات سجلت خلال اليومين الأخيرين.

وتمكنت عناصر الأمن، خلال التحري، من ضبط الشخص المعني متلبسا بحيازة سلاح أبيض في ظروف مشبوهة، وبصدد استهلاك مواد مخدرة.

وبعد تعميق البحث معه، تبين أنه يشكل موضوع ثلاث شكايات؛ الأولى في شأن هتك عرض قاصر، والثانية تخص الضرب والجرح، والثالثة تهم الهجوم على مسكن الغير وإلحاق خسارة مادية به.

وأسفرت عملية عرض المشتبه فيه أمام ضحاياه عن التعرف عليه بسهولة، وإجماعهم على أنه هو نفسه موضوع الشكايات المسجلة سابقا.

وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، خضع المعني بالأمر لتدابير الحراسة النظرية إلى حين تقديمه أمام العدالة.