جثة تستنفر درك سيدي عيسى بالفقيه بن صالح

هسبريس من الفقيه ين صالح

عثرت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي عيسى، الاثنين، على جثة شاب ملقاة بدوار أولاد زهرة، التابع لجماعة سيدي عيسى نواحي في إقليم الفقيه بن صالح.

وذكر مصادر هسبريس أن الجثة تعود إلى شاب في العشرينيات من العمر، ينحدر من الفقيه بن صالح، توفي ظروف غامضة لا يزال البحث جاريا لكشف ملابساتها.

ورجحت المصادر ذاتها أن يكون الشاب قد توفي داخل بيت امرأة تربطه بها علاقة لم يتم تحديد طبيعتها بعد، ما حذا بها إلى وضعه بعيدا عن منزلها خوفا من المتابعة القضائية.

وفور علمها بالخبر، انتقلت مصالح السلطة المحلية وعناصر الدرك بالمركز القضائي للفقيه بن صالح والمركز الترابي لسيدي عيسى إلى عين المكان، ليتم نقل جثمان المفارق للحياة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي لبني ملال قصد التشريح طبي، ومباشرة التحقيق مع المشتبه فيهم، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.