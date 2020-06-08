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الرئيسية | حوادث | دعارة وفوضى تسببان توقيف 5 أشخاص بالقنيطرة‎

دعارة وفوضى تسببان توقيف 5 أشخاص بالقنيطرة‎

دعارة وفوضى تسببان توقيف 5 أشخاص بالقنيطرة‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 08 يونيو 2020 - 16:25

أوقفت عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن القنيطرة خمسة أشخاص، من بينهم شقيقان وفتاتان؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في خرق حالة الطوارئ الصحية وإعداد منزل للدعارة وتبادل العنف ومقاومة عناصر القوة العمومية.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن مصالح الأمن كانت قد توصلت بإشعار حول تسجيل نزاع بين خمسة من الموقوفين الذين يشتبه تورطهم في إعداد منزل للدعارة وبين مجموعة من ساكنة حي "أفكا" بمدينة القنيطرة؛ الأمر الذي تطور إلى تبادلهم العنف والرشق بالحجارة بالشارع العام، قبل أن يسفر التدخل الفوري لدوريات الشرطة عن توقيف المشتبه فيهم المتورطين في هذا الخلاف.

التدخل الأمني، يقول بلاغ المديرية العامة، أسفر أيضا عن إصابة مقدم شرطة رئيس، عرضيا، بكدمات نقل على إثرها إلى المستشفى قصد تلقي العلاجات الضرورية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم، المتراوحة أعمارهم بين 22 و28 سنة، لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في وقت تتواصل فيه العمليات الميدانية من أجل توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذه الأفعال الإجرامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - simo الاثنين 08 يونيو 2020 - 16:36
لما نسمع بعض المعارضين الذين ينادون برفع الحجر الصحي بمبررات إقتصادية فنتفق معهم، أما ما نخشاه في مجتمع غالبيته أميون وقلة الوعي والجهل فيمكن أن يكون رفع هذا الحجر كارثي. فعلى المشرع أن يجتهد في إصدار قوانين تعاقب مثل هذه الحالات الشادة.
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20
2 - N.H الاثنين 08 يونيو 2020 - 16:46
لقد بدأت ظاهرة إنتشار المنازل المعدة للدعارة تنتشر بشكل كبير و علني و محلات المساج التي هي في الأساس مجرد بورديلات للدعارة و ليس المساج بدون أن تحرك السلطات ساكنا أو تقوم بالتحقيق معهم
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31
3 - ابواسيل الاثنين 08 يونيو 2020 - 16:51
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . المناشدة اتجاه كافة المتدخلين لدحر هده الآفة في البلاد
. " ياربي سترتي ما فات استر ما باقي "
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16
4 - [email protected] الاثنين 08 يونيو 2020 - 17:05
اللهم ان هذا منكر لهذا النوع من البشر الذي يكسب المال من الحرام.
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