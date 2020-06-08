دعارة وفوضى تسببان توقيف 5 أشخاص بالقنيطرة‎

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن القنيطرة خمسة أشخاص، من بينهم شقيقان وفتاتان؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في خرق حالة الطوارئ الصحية وإعداد منزل للدعارة وتبادل العنف ومقاومة عناصر القوة العمومية.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن مصالح الأمن كانت قد توصلت بإشعار حول تسجيل نزاع بين خمسة من الموقوفين الذين يشتبه تورطهم في إعداد منزل للدعارة وبين مجموعة من ساكنة حي "أفكا" بمدينة القنيطرة؛ الأمر الذي تطور إلى تبادلهم العنف والرشق بالحجارة بالشارع العام، قبل أن يسفر التدخل الفوري لدوريات الشرطة عن توقيف المشتبه فيهم المتورطين في هذا الخلاف.

التدخل الأمني، يقول بلاغ المديرية العامة، أسفر أيضا عن إصابة مقدم شرطة رئيس، عرضيا، بكدمات نقل على إثرها إلى المستشفى قصد تلقي العلاجات الضرورية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم، المتراوحة أعمارهم بين 22 و28 سنة، لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في وقت تتواصل فيه العمليات الميدانية من أجل توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذه الأفعال الإجرامية.