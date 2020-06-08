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الرئيسية | حوادث | توقيف مغتصب شاب ذي إعاقة في ضواحي وزان‬

توقيف مغتصب شاب ذي إعاقة في ضواحي وزان‬

توقيف مغتصب شاب ذي إعاقة في ضواحي وزان‬
هسبريس من وزان
الاثنين 08 يونيو 2020 - 18:15

أوقفت مصالح مركز الدرك الملكي بجماعة بني كلة في إقليم وزان شابا، يبلغ من العمر 26 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باغتصاب وتعنيف شاب من ذوي الإعاقة وسط منطقة غابوية.

وقال نور الدين عثمان، الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية لحقوق الإنسان، إن المعلومات الأولية تشير إلى كون مشتبه فيهما، أحدهما متزوج، عملا على اقتياد الضحية، الذي يوجد في وضعية إعاقة، بالقوة إلى غابة بجماعة بني كلة وشرعا في تعنيفه وتعذيبه ومن ثم اغتصابه بطريقة وحشية.

وقال التنظيم الحقوقي، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس، إن عناصر الدرك الملكي بوزان تمكنت من توقيف أحد المشتبه فيهما ووضعه تحت الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، فيما مازال المشتبه فيه الآخر في حالة فرار.

وأضاف المصدر ذاته أن الجريمة الوحشية تنضاف إلى جرائم اغتصاب أخرى، مطالبا بإنزال أقصى العقوبات على مقترفي هذه الجرائم الجنسية البشعة التي تنتهك السلامة الجسدية والنفسية للأفراد.

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