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الرئيسية | حوادث | سراح مغتصب طفلة يغضب سكان "فم الحصن" بطاطا

سراح مغتصب طفلة يغضب سكان "فم الحصن" بطاطا

سراح مغتصب طفلة يغضب سكان "فم الحصن" بطاطا
أيوب صدور
الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 15:05

عابثا ببراءتها وغير مبال بحرمة جسدها، اعتدى أربعيني على طفلة لم تتجاوز ربيعها السادس، في واقعة هزت الرأي العام المحلي والوطني، وخلفت ردود أفعال غاضبة.

وكانت الطفلة إكرام قد قصدت منزل جيران لها بدوار إيمي أكادير في جماعة فم الحصن بإقليم طاطا، حيث استغل الجاني مجيئها للعب رفقة بناته، لينفرد بها ويستبيح جسدها ويتلذذ في إشباع غريزته المريضة.

وفي هذا الصدد، أوضح منتدى أفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن أب الضحية أكد تعرض ابنته لاعتداء جنسي، وبعد التحقيق معه، وُضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية، قبل أن يتقرر متابعة المتهم في حالة سراح مؤقت بكفالة وضمانة مالية، في وقت أسرت فيه مصادر محلية لهسبريس عن إعلان طفلات وفتيات جماعة فم الحصن تنظيم وقفة تضامنية مع ضحية الاعتداء.

وقال المنتدى إن مركز الاستماع لمناهضة العنف ضد النساء والأطفال استمع إلى الأب الضحية، وقام بتحريات للوقوف على وقائع الحادث المؤلم، رافعا شعارات: "ليس حرا من يهان إنسان أمامه ولا يشعر بالإهانة، والإساءة للطفولة إساءة للحاضر والمستقبل".

وكشف المنتدى الحقوقي ذاته، أن أب الضحية وقع تنازلا كتابيا لصالح المتهم في الـ 05 من يونيو 2020 بجماعة فم الحصن تحت الضغط والإكراه حسب قوله، ويعتزم التراجع عنه صونا وحفاظا لحقوق ابنته القاصر غير القابلة للمساومة، منددا بما وصفه بالتستر والشكوك التي تحوم حول هذه الجريمة.

وخلف قرار متابعة المتهم في حالة سراح غضبا عارما وصل صداه إلى مختلف جهات المملكة، وتعالت أصوات منادية لتقديم كل أشكال الدعم والمؤازرة للطفلة وأسرتها في هذه الظروف الصعبة، مع مطالبة النيابة العامة بإنصاف الصغيرة "إكرام" لاستجلاء الحقيقة.

ودعا منتدى أفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، الدولة المغربية ومؤسساتها، إلى احترام حقوق الطفل المنصوص عليها في القوانين الدولية ذات الصلة، واتخاذ إجراءات عملية لحماية الطفولة وضمان الدفاع عن حقوقها المسلوبة، خاصة الأطفال في وضعية عنف.

وطالبت الجمعيات المدنية والحقوقية محليا وجهويا ووطنيا وخلايا العنف ضد النساء والأطفال، إلى الرصد والإبلاغ عن حالات العنف ضد النساء والأطفال على صعيد الإقليم والجهة، والتحسيس والتوعية بمخاطرها على الفرد والمجتمع، معبرة عن استعدادها لمؤازرة ملف الطفلة "إكرام" وتأسيس لجنة للتضامن معها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مواطن الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 15:30
أين من طالب ب 20 مليارا لما كانت الضحية تلميذة والمتهم استاذها؟ واين من علق المشانق للأستاذ وقال فيه ما لم يقل مالك في الخمر؟ أين تلك الجمعيات التي تلهف الملايين من الدعم ولا تظهر الا اذا كان مربو الاجيال في الواجهة؟ أليست هذه طفلة بريئة كغيرها؟ عار على ذلك الاب الذي وقع وثيقة تنازل عن شرف تلك الطفلة وكان الأجدر به أن يقدم حياته فداء لها فذلك هو دور الاب الحقيقي.. أما من أطلق سراح المتهم ورفض إطلاق سراح استاذ تارودانت فلا حول ولا قوة الا بالله
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2 - HAMID الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 15:31
الاب اكتر وحشية من المجرم مفهمتش كيفاش قدر يتنازل ليه
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3 - ptex الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 15:32
alors faites la meme chose pour rissouni
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1
4 - NoBody الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 15:35
" أب الضحية وقع تنازلا كتابيا لصالح المتهم في الـ 05 من يونيو 2020 بجماعة فم الحصن تحت الضغط والإكراه " من طرف من ؟ الأب ليس الضحية باش يتنازل و حتى و لو كان الأب أحمق حتى يتنازل في هذه الحالة فإن القانون سيتابعه على فعلت بغض النظر عن ذلك.
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13
5 - الهام الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 15:40
يجب ان يتابع المتهم في السجن لكن ما يجب ان تقام له الدنيا و لا تقعد هو هذه القوانين التي تعطي للاب او ولي الامر الحق في التنازل برضاه او مكره وبالضغط ليس من حقه التنازل عندما يتنازل اب او م عن حقهم ابنتهم المغتصبة لا تستغربوا ان يغتصب اب رفيقة بناته في اللعب ذات الست سنوات و هذا ليس مغتصب بل هو مشتهي لاطفال وعندما لن يجد ضحية غريبة غادي يقضي ببناته ولا بد ان يسجن و بعد ان يخرج يمنع عليه الاقتراب من اماكن تواجد الاطفال انا امراءة و الله لو رفعت الارض و ضغطت علي ما كنت لاتنازل عن حق ابنتي التي انتهك جسدها الصغير ولو اعطيت لي الاموال ما كنا لاقوم بذلك فكفنا من هذه الاخبار من لا يستطيع مراقبة اطفاله و الحفاظ عليهم و الاصرار حقوقهم لا يستحق ان يكون اب او ام و نريد قوانين رادعة لذلك
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9
6 - ررشيد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 15:43
يجب على جمعيات حقوق الإنسان، ان تلوم اب الطفلة الذي قام بوضع تنازل والبحث معه في ذلك.
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6
7 - ياسين الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 15:43
مع الأسف، هاد المجرمين والمفسدين في الأرض مالقاوش شي رادع لي غادي يردعهم، شي عقوبة قوية وخايبة لي غادي تخلعهم.
نفس الحدث وقع في مراكش
تقدمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، بمراسلة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستناف تطالبه فيها بفتح تحقيق حول ما ورد في شكاية حول تعرض طفلة صغيرة عمرها ثلاث سنوات للاغتصاب من طرف شخص عمره 20 سنة، وترتيب الجزاءات و الآثار القانونية اللازمة صونا لكرامة الطفلة وإقرارا لحقوقها وحماية للمجتمع.
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5
8 - ذ.نجيب بالعاصمي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 15:44
الفاعل الحقيقي هو الوكبل العام امحال عليه مسطرة القاصر.واقول له لو كان بالوطن عدل لخاصمتك.وتاكد ان هناك ملك عن يمينك ويسارك.
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