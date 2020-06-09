الدرك يحجز 200 لتر من "ماء الحياة" بأولاد عياد

هسبريس من الفقيه بن صالح

حجزت دورية للدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد عياد، الاثنين، طنين من "الشريحة المخمرة" وأزيد من 200 لتر قابلة للاستهلاك على مستوى حدود دواري الحلاف والخلالطة، بقيادة أولاد ناصر دائرة بني موسى الغربية ضواحي الفقيه بن صالح.

وحُجزت المواد المحظورة وسط حقول لزراعة الشمندر خلال دورية للدرك الملكي، كانت تقوم بجولة اعتيادية بالمنطقة، وإذا بها ترصد شخصا من ذوي السوابق العدلية يلذ بالفرار على متن دراجته النارية، تاركا كمية من "الكيف" و"الجعة" و"الماحيا" والخمور والحشيش، ما تطلب منها توسيع نطاق البحث لتكتشف المواد المذكورة.

وذكرت مصادر هسبريس أن عناصر الدورية تمكنت، بعد البحث والتحري، من إيجاد المعمل السري حيث كانت تتم عمليات التقطير وصناعة المسكر، ليتم بذلك تفكيكه ومواصلة البحث عن المشتبه فيه الرئيسي، الذي سبق وأن صدرت في حقه عدة مذكرات بحث بشبهة الاتجار في الممنوعات.