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الرئيسية | حوادث | الاعتداء على قائد يجر شقيقين إلى السجن بميدلت

الاعتداء على قائد يجر شقيقين إلى السجن بميدلت

الاعتداء على قائد يجر شقيقين إلى السجن بميدلت
هسبريس من ميدلت
الاثنين 08 يونيو 2020 - 23:05

أدانت المحكمة الابتدائية بميدلت، الاثنين، شقيقين متهمين بالاعتداء على رجل سلطة برتبة قائد، وعنصر من القوات المساعدة بالمدينة عينها أواخر الشهر الماضي.

وقضت الغرفة الجنحية بالمحكمة نفسها في حق المتهم الأول بثمانية أشهر حبسا نافدا، وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، وحكمت على الثاني بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 6000 درهم، فيما حكمت على والدة الشقيقين وأحد شركائهما في الاعتداء بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهما.

وتابعت النيابة العامة المختصة الأظناء الاثنين بصك اتهام يتضمن مخالفة الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، في إطار تدبير حالة الطوارئ الصحية، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم مهامهم، وارتكاب العنف ضدهم.

وتعود أطوار هذه الواقعة إلى أواخر شهر ماي الماضي، حينما تعرض قائد الملحقة الإدارية الثانية بميدلت وعنصر من القوات المساعدة، أثناء عملية تنزيله لتدابير الحجر الصحي، لاعتداء من طرف شقيقين رفضا إغلاق محلهما التجاري في الوقت المحدد من قبل السلطات المحلية، ما استدعى نقله إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي لميدلت قصد تلقي الإسعافات الأولية، قبل أن تفلح عناصر الشرطة القضائية في اعتقال المتورطين في القضية ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - zizo الاثنين 08 يونيو 2020 - 23:15
للأمانة فقط فالقياد والله طغاة جلهم... المشكل هو أننا في المغرب كنت ظالما أو مظلوما وتضرب رجل سلطة فأنت مجرم ومعتدي..... يستفزونك ويخرجون كلبك الذي بداخلك ثم يتهمونك بالعض.....
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1
2 - قايد و كورونا الاثنين 08 يونيو 2020 - 23:25
سخونيات الراس لي دار الذنب يستهل العقوبة
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-3
3 - زين العابدين الاثنين 08 يونيو 2020 - 23:26
مرة نسمع تعادي قائد علي مواطنين وترة نسمع تعادي مواطنين علي قائد حرب الماضى والحاضر
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