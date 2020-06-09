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الرئيسية | حوادث | خبر "زائف" يجر شابا إلى السجن في آيت ملول

خبر "زائف" يجر شابا إلى السجن في آيت ملول

خبر "زائف" يجر شابا إلى السجن في آيت ملول
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:15

قضت المحكمة الابتدائية في إنزكان بإدانة شاب، يتحدّر من إقليم اشتوكة آيت باها، بأربعة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، على خلفية "نشر خبر زائف من شأنه إثارة الفزع بين الناس، وإهانة رجال القوة العامة بسبب قيامهم بوظيفتهم بأقوال ماسة بشعورهم".

وكان الشاب المُدان على خلفية هذه القضية، نشر، نهاية شهر ماي المنصرم، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "عصابات مسلحة تستغل الحجر الصحي، وتتربص بالمستفيدين من الإعانات المالية الممنوحة من طرف صندوق تدبير جائحة كورونا"، إذ زعم أن "الكريساج عاد إلى مدينة بيوكرى بقوة".

وتفاعلت حينها مصالح الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لأمن بيوكرى، بالنجاعة والفاعلية المطلوبتين مع "التدوينة"، إذ مكن التحقيق المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من تشخيص هوية الشاب الواقف وراء نشر الخبر الزائف، وكشفت التحريات المفعّلة في إطار هذه القضية، أن الأمر يتعلق ببيانات كاذبة ولا أساسا لها من الصحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - سلام عليكم الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:21
سلام عليكم الى كان ممكن شي مسؤول من هيسبريس كاينة واحد اخبار تاع واحد جماعة تاع واحد ناس كانو خدامين او دابة بغاو اوقفوهم في هاد وقت حتى قرب اترفع حجر واقعين شي مشاكل كثار ماكرهتش شي مسؤول اوصل لينا صوتنا الله اجازيكم بخير رقم تلفون 0655029114
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2 - noureddine الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:21
10000 درهم ؟ ديالاش هادي ؟ ياكما الدعم الهزيل اللي عطيتو للمواطنين بغيتو ترجعوه بطريقة أو بأخرى ؟
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3 - الحمداني الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:34
قلبنا بهاد كورونا وخلونا تبعين هاد الارقام مر طلعين مر هبطين بلصة طكيوا وبقنا حلين فمنا معرفين ولوا ونضوا تخدموا على ريسكم هاد الشي دروا الاحتباس الحراري ادخلوا بندم اتكمش صحة حتى اتكد شوي الغلاف الجوي
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4 - Human الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:34
عجبا أصبح كل من تحدث أو كتب تدوينة ما يتلقى من المخزن صفعة من حديد أتفهم الأثر السلبي التدوينات والأخبار الزائقة لاكن سجن لمدة 4أشهر وغرامة ب 10درهم هذا ضلم بعينه القضية ممكن أن تعالج بطريقة سلمية وحضارية كنفي الجهات الرسمية للخبر أو إكتفاء بالغرامة المالية لاكن سجن لمدة 4أشهر مبالغ فيه مجرمون يهددون الأمن العام ولا يحاكمون ب 4 اشهر
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5 - #justice_for_ikran الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:35
اربعة اشهر حبسا لصاحب خبر زائف و متابعة في حالة سراح لمغتصب طفلة عمرها ست سنوات .. وااا ست سنوااات اعباد الله وا ست سنوااات .. ناري غانحماق حق الله
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6
6 - لاتستغربو الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 18:37
حسب الامم المتحدة يحتل البشر المغربي حسب عقليته وتفكيره الرتبة 123 من اصل 193 شعب .لاتستغربو من كترة الكلاخ والهروي والنفاق وانفصام الشخصية
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