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الرئيسية | حوادث | رصاصة الشرطة توقف جانحا في "بن سركاو"

رصاصة الشرطة توقف جانحا في "بن سركاو"

رصاصة الشرطة توقف جانحا في "بن سركاو"
رشيد بيجيكن من أكادير
الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 01:24

اضطر عنصر أمن في مدينة بن سركاو، نواحي أكادير، ليلة الثلاثاء، إلى استخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شاب كان يحمل سيفا من الحجم الكبير وحاول تعريض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير.

وأورد شهود عيان أن الشاب كان في حالة غير طبيعية وهستيرية؛ إذ أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة دورية الشرطة التي تدخلت لتوقيفه وحماية الساكنة، مستعملا سكينا من الحجم الكبير، وهو ما اضطر أحد عناصر الشرطة إلى إطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء وتصويب أخرى إلى المشتبه فيه.

وتم نقل الشاب المشتبه فيه إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير حيث تم الاحتفاظ به تحت الحراسة الطبية، بينما تم فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Revolver الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 02:19
بدأنا نرى الكثير من القرطاس يتطاير في عهد كورونا...
وكانه لم يكن هناك مشاكل ومتمردين من قبل...
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-5
2 - ichouali الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 02:20
هذا الشرطي جزاه الله خيرا قام بواجبه وأدى وظيفته يلزم تشجيع استعمال السلاح الناري تجاه حاملي السيوف والمشرملين الذين يهددون سلامة الناس، والا اضطر كل الناس لحمل السيوف والسواطير لحماية أنفسم ضد المنحرفي والمقرقبين وحينها ينفلت الأمر من أيدي السلطات عندما يتسلح الجميع، وهذا ما لا يريده أي غيور على هذا البلد المسالم.
أتركونا نبقى مسالمين أيها المنحرفون المشرملين
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