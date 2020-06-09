رصاصة الشرطة توقف جانحا في "بن سركاو"

رشيد بيجيكن من أكادير

اضطر عنصر أمن في مدينة بن سركاو، نواحي أكادير، ليلة الثلاثاء، إلى استخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شاب كان يحمل سيفا من الحجم الكبير وحاول تعريض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير.

وأورد شهود عيان أن الشاب كان في حالة غير طبيعية وهستيرية؛ إذ أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة دورية الشرطة التي تدخلت لتوقيفه وحماية الساكنة، مستعملا سكينا من الحجم الكبير، وهو ما اضطر أحد عناصر الشرطة إلى إطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء وتصويب أخرى إلى المشتبه فيه.

وتم نقل الشاب المشتبه فيه إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير حيث تم الاحتفاظ به تحت الحراسة الطبية، بينما تم فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.