توقيف مستخدمة منزلية بشبهة قتل عجوز في طنجة

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الأمنية بني مكادة بمدينة طنجة، اليوم الثلاثاء، مستخدمة منزلية للاشتباه في تورطها في تعريض مشغلتها البالغة من العمر 87 سنة لاعتداء جسدي خطير نجم عنه وفاة الضحية.

وفي تفاصيل الواقعة قالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ توصلت به هسبريس، إن ديمومة الشرطة بمنطقة أمن بني مكادة كانت قد توصلت بإشعار حول قيام المشتبه فيها بتعريض مشغلتها للعنف داخل منزلها بإقامة "كسوس"؛ وهو ما استدعى تدخلا فوريا لعناصر الشرطة، والذي أسفر عن توقيف المشتبه بها في حالة تلبس بتعريض الضحية لاعتداء جسدي خطير باستخدام أداة حديدية صلبة.

وقد نُقلت الضحية، المصابة بجروح وإصابات بليغة، إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية؛ غير أنها توفيت فور وصولها إلى المؤسسة الاستشفائية، بينما تم حجز الأداة الحديدية المستعملة في الاعتداء، وضبط المشتبه فيها وهي في حالة غير طبيعية وفي وضعية اندفاع قوية.

وتقرر الاحتفاظ بالمستخدمة المنزلية المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وأسباب ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.