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الرئيسية | حوادث | رصاصة في البطن لتوقيف محدث فوضى في أكادير‎

رصاصة في البطن لتوقيف محدث فوضى في أكادير‎

رصاصة في البطن لتوقيف محدث فوضى في أكادير‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 14:05

أطلق أمني برتبة مفتش شرطة، يعمل بالمنطقة الأمنية لأكادير، رصاصتين من سلاحه الوظيفي أثناء تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، والذي ألحق خسائر مادية بممتلكات الغير وعرّض سلامة والدته وموظفي الشرطة لخطر جدي ووشيك باستعمال السلاح الأبيض.

وأوردت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تلقت نداء نجدة صادرا عبر الخط الهاتفي "19" حول قيام المشتبه فيه، البالغ من العمر 23 سنة، والذي كان في حالة سكر وتخدير متقدمة، بإحداث الفوضى بالشارع العام بمنطقة بنسركاو، ملحقا خسائر مادية بالواقية الزجاجية لسيارة خاصة، ومهددا والدته بواسطة السلاح الأبيض.

مقاومة الشاب المعني اضطرت أحد عناصر الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين؛ الأولى تحذيرية والثانية أصابت المعني على مستوى البطن، وقالت المديرية إن "هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من تحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيه وتوقيفه، فضلا عن حجز السلاح الأبيض المستعمل في ارتكاب هذا الاعتداء".

وقد نُقل المشتبه فيه المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، حيث جرى الاحتفاظ به تحت الحراسة الطبية، في انتظار إخضاعه لبحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ لتحديد كافة ظروف وملابسات هذه القضية، والكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - ياسين عنواني الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 14:15
للأسف لبوليس لمغربي مازال خاصو سنوات ضوئية باش تعلم كيفاش كاونطرولي لمجرمين بلا ماي يضرب مناطق حساسة في الدات ديال لواحد في اطار لحدود لمسموح بيها، الهدف راه هو نحاكمو لمجرم، ماشي نقتلوه باش ما نحلوش لباب لشي وحدين عزيز عليهم شوفو دم او ستغلو لمنصب ديالهم باش قتلو بنادم او شوفو دم.
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-162
2 - Habib الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 14:18
مزيان .
مكينش شي حل اخر من غير هدا .
لي عندو شي طريقة اخرى باش يوقفوه .يقولها لينا نستافدوا منو
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84
3 - محمد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 14:21
أيتها المديرية العامة للامن الوطني بلا متبقاي تشرحي لينا و تعللي قيام الشرطي باستعمال سلاحه الوظيفي راه لدار الذنب استاهل العقوبة
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95
4 - الاستعمال الاضطراري الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 14:22
الاستعمال الاضطراري مكن من تحييد الخطر و توقيف المعني، و لماذا لا نقول استعمال عشوائي هل هناك رصاصة في البطن في الرجل في اليد ممكن أما البطن ايوا عطيهالو للراس و نتهناو فمرة.
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-73
5 - Jalal الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 14:22
تدخل ممتاز يستدعي تغعيل استخدام السلاح الوظيفي في مثل هذه الحالات لردع هذه التصرفات المخلة بالامن العام. ولكن يجب النضر الى المشكل من اصله يجب الضرب بيد من حديد على تجار المخدرات
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62
6 - hajjou الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 14:23
وعلاش هاديك الرصاصة التحذيرية؟ غي ضيعها هكاك
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41
7 - لمي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 14:23
شكرا لرجل الأمن هذا و كل رجال الامن، اما هذا المجرم فيستاهل
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62
8 - سعيد اكادير الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 14:23
يجب التصدي لكل من يلحق اعتداء سافرا وغير مبرر بالمواطنين...
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54
9 - شرطي راءع الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 14:23
تحية تقدير واحترام للشرطي الذي انقد المجتمع من مجرم خطير لو بقي بكلمل قوته الجسدية لكان خطرا داءما على البلاد والعباد لان السجن لا يؤذب بل اصبح مدرسة للمجرمين
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62
10 - سلاوی الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 14:24
عمل معقول تحیا وتقدیر لوكان بامریكا لقتل فی الحال
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11 - أبو جاد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 14:25
تحية لرجال الامن، لكم منا كل التضامن...و شكرا لكم على السهر على امن الوطن.
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12 - خالد جعيدان الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 14:27
هؤلاء الشباب المنحرفين لم يحترموا والديهم والأمن الوطني يجب تشديد العقوبات على كل من سولت له نفسه الإعتداء على الناس وممتلكاتهم تحية كبيرة لهذا الضابط الذي وضع حدا لهذا المجرم
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13 - سوسي الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 14:30
تحياتي للأمن الوطني و للسيد الحموشي
شكرا لكم
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14 - بوزيان ميمون الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 14:30
شبابنا ضحيا من كل جهات،
الخمر والمخدرات، من ٱين ٱتو؟ ، و الشرطي الذي لا حول ولا قوة به، الٱن مسكين في مشكل وهو كان يأدي عمله، الله يحفظ الجميع الٱجهزة الٱمن و الوالدين المدمينين،
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15 - محمد الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 14:31
مزيان بغيت نحل واحد القوس
الدري غادي يديوه للسبيطار ايتعالج من بعد للمحكمة موراها الحبس غادي يخرج، ايرجع لنفس الافعال (السكر و التعربيط)
ونبقاو في دائرة مغلقة
كاينين 2 حلول
1. كيبقا على المجتمع و لي اصلا مهلوك (درجة الفقر التعليم البطالة العيش الكريم محاربة المخدرات و الخمر) هادشي خاص الدولة تكون موفراه او توفرهم و لي هي من سابع المستحيلات
2.نرجعو السجون كسجون ديال شحال هذى مكاين غير الفاس و البالا و الاعمال الشاقة حتى يتربا و ميحملش يرجع له ، حيت انا كيبان لي ان السجن ولا كفحال شي فندق 5 نجوم لدرجة ان الأشخاص ولاو كيعشقو يدخلو له لما يتوفر على العيش حسن ميبقا في الحرية مجرجر
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16 - مواطن الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 14:34
منطقة بنسركاو أصبحت وكرا لكل انواع الاجرام ومقصدا لكل خارج عن القانون.. السلطات بكل انواعها تجوب المنطقة ليل نهارا ولكن هادشي بزاف على السلطات لوحدها.. يجب استعمال الرصاص الحي والحكم باقصى العقوبات لكل حامل سلاح ابيض.. 12 سنة على الاقل
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17 - Med الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 14:36
علاش مزال مدخلتو المسدسات المزودة بصوعق كهربائية .اي واحد كيطرطا صعق باباه حتى تشل الحركة ديالو وديرو ليه المينوط وصيفطوه فين فكر مع راساتو تاوكان ادير عقلو اما الرصاص الحي ماشي حل حيث حتى هادو راهم ضحايا ديال فشل الدولة.
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