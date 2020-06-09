رصاصة في البطن لتوقيف محدث فوضى في أكادير‎

هسبريس من الرباط

أطلق أمني برتبة مفتش شرطة، يعمل بالمنطقة الأمنية لأكادير، رصاصتين من سلاحه الوظيفي أثناء تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، والذي ألحق خسائر مادية بممتلكات الغير وعرّض سلامة والدته وموظفي الشرطة لخطر جدي ووشيك باستعمال السلاح الأبيض.

وأوردت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تلقت نداء نجدة صادرا عبر الخط الهاتفي "19" حول قيام المشتبه فيه، البالغ من العمر 23 سنة، والذي كان في حالة سكر وتخدير متقدمة، بإحداث الفوضى بالشارع العام بمنطقة بنسركاو، ملحقا خسائر مادية بالواقية الزجاجية لسيارة خاصة، ومهددا والدته بواسطة السلاح الأبيض.

مقاومة الشاب المعني اضطرت أحد عناصر الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين؛ الأولى تحذيرية والثانية أصابت المعني على مستوى البطن، وقالت المديرية إن "هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من تحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيه وتوقيفه، فضلا عن حجز السلاح الأبيض المستعمل في ارتكاب هذا الاعتداء".

وقد نُقل المشتبه فيه المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، حيث جرى الاحتفاظ به تحت الحراسة الطبية، في انتظار إخضاعه لبحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ لتحديد كافة ظروف وملابسات هذه القضية، والكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.