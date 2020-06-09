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كُتّاب وآراء
رصاصة في البطن لتوقيف محدث فوضى في أكادير
أطلق أمني برتبة مفتش شرطة، يعمل بالمنطقة الأمنية لأكادير، رصاصتين من سلاحه الوظيفي أثناء تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، والذي ألحق خسائر مادية بممتلكات الغير وعرّض سلامة والدته وموظفي الشرطة لخطر جدي ووشيك باستعمال السلاح الأبيض.
وأوردت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تلقت نداء نجدة صادرا عبر الخط الهاتفي "19" حول قيام المشتبه فيه، البالغ من العمر 23 سنة، والذي كان في حالة سكر وتخدير متقدمة، بإحداث الفوضى بالشارع العام بمنطقة بنسركاو، ملحقا خسائر مادية بالواقية الزجاجية لسيارة خاصة، ومهددا والدته بواسطة السلاح الأبيض.
مقاومة الشاب المعني اضطرت أحد عناصر الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين؛ الأولى تحذيرية والثانية أصابت المعني على مستوى البطن، وقالت المديرية إن "هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من تحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيه وتوقيفه، فضلا عن حجز السلاح الأبيض المستعمل في ارتكاب هذا الاعتداء".
وقد نُقل المشتبه فيه المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، حيث جرى الاحتفاظ به تحت الحراسة الطبية، في انتظار إخضاعه لبحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ لتحديد كافة ظروف وملابسات هذه القضية، والكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
مكينش شي حل اخر من غير هدا .
لي عندو شي طريقة اخرى باش يوقفوه .يقولها لينا نستافدوا منو
شكرا لكم
الخمر والمخدرات، من ٱين ٱتو؟ ، و الشرطي الذي لا حول ولا قوة به، الٱن مسكين في مشكل وهو كان يأدي عمله، الله يحفظ الجميع الٱجهزة الٱمن و الوالدين المدمينين،
الدري غادي يديوه للسبيطار ايتعالج من بعد للمحكمة موراها الحبس غادي يخرج، ايرجع لنفس الافعال (السكر و التعربيط)
ونبقاو في دائرة مغلقة
كاينين 2 حلول
1. كيبقا على المجتمع و لي اصلا مهلوك (درجة الفقر التعليم البطالة العيش الكريم محاربة المخدرات و الخمر) هادشي خاص الدولة تكون موفراه او توفرهم و لي هي من سابع المستحيلات
2.نرجعو السجون كسجون ديال شحال هذى مكاين غير الفاس و البالا و الاعمال الشاقة حتى يتربا و ميحملش يرجع له ، حيت انا كيبان لي ان السجن ولا كفحال شي فندق 5 نجوم لدرجة ان الأشخاص ولاو كيعشقو يدخلو له لما يتوفر على العيش حسن ميبقا في الحرية مجرجر