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الرئيسية | حوادث | الداخلية: الاتهامات ضد رجل سلطة بتطوان "زائفة"‎

الداخلية: الاتهامات ضد رجل سلطة بتطوان "زائفة"‎

الداخلية: الاتهامات ضد رجل سلطة بتطوان "زائفة"‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 09 يونيو 2020 - 21:40

أفاد بلاغ لوزارة الداخلية أنه على إثر البحث الإداري الذي باشرته السلطات الإقليمية بعمالة إقليم تطوان، تبيّنَ زيف الاتهامات والادعاءات الواردة ضمن مقطع فيديو في حق رجل سلطة، "إذ سيجري تبعا لذلك إشعار السلطات المختصة من أجل فتح بحث قضائي بشأنها، وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك".

وكانت بعض المواقع الإلكترونية والحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، تداولت، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو عبارة عن تصريح لأحد المواطنين، يوجه من خلاله اتهامات إلى رجل سلطة بإقليم تطوان بالاعتداء اللفظي والجسدي عليه.

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