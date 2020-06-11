الدرك يُفكّك عصابة إجرامية متخصصة في السرقة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، عنصرا ضمن عصابة إجرامية متخصصة في السرقة تحت التهديد، في دوار "آيت العياط" التابع للجماعة الترابية إنشادن.

وكشفت التحريات الأولية مع الموقوف تحديدَ هوية شخصيْن آخريْن ينشطان ضمن العصابة ذاتها، إذ صدرت في حقهما مذكرتا بحث على الصعيد الوطني من أجل توقيفهما.

وكان المشتبه فيه الموقوف، رفقة شريكَين له، حاولوا تعريض أحد المارة في دوار "آيت العياط" للسرقة تحت التهديد بسلاح أبيض من الحجم الكبير، وباستعمال دراجة نارية مشكوك في مصدرها، قبل أن تتم مطاردتهم من طرف الساكنة المحلية، التي ربطت الاتصال بمصالح الدرك الملكي التي حلت على عجل بالمنطقة.

وفيما لاذ عنصران من العصابة بالفرار والتخلّي عن الدراجة النارية في مكان خلاء، شلّت الساكنة حركة العنصر الثالث وتسليمه لمصالح الدرك الملكي، التي حجزت بحوزته هواتف نقالة متحصل عليها من أفعال السرقة وسلاحا أبيض من الحجم الكبير.

وفي سياق الجهود التي تبذلها مصالح الدرك الملكي ببلفاع من أجل استتباب الأمن في نفوذ المركز الترابي؛ أسفر تدخّل أمني آخر عن توقيف خمسة أشخاص في دوار "آيت بوعامر" بجماعة بلفاع، على إثر تبادلهم للضرب والجرح وإزعاج الساكنة وإثارة الفوضى في الشارع العام.

ووُضع الموقوفون تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تُشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهم على أنظار العدالة وفق التهم المنسوبة إليهم.