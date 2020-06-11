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كُتّاب وآراء
أمن القصر الكبير ينهي نشاط "باريكو" الإجرامي
تمكنت عناصر فرقة الأبحاث التابعة للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بالقصر الكبير من توقيف مشتبه في تورطه في الاتجار في المخدرات والضرب والجرح.
وقد جرى توقيف المسمى "ع. و"، الملقب بـ"باريكو"، على مستوى حي السلام وسط المدينة، حيث حجزت بحوزته 60 غراما من مخدر الشيرا و18 قرصا مهلوسا وسلاح أبيض وصاعق كهربائي.
تنقيط الموقوف، البالغ من العمر 28 سنة، كشف كونه موضوع مذكرات بحث وطنية عديدة؛ بينها قضية تتعلق بالتغرير بقاصر وهتك عرضها، ليتقرر وضعه تحت الحراسة النظرية للبحث معه وتقديمه إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
مآ لقيت مآ نقول بخصوص هذا الأمر غي ألله يعفو على الجميع وشكرا هيسبريس