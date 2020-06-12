السلطات تتصدى لخرق الطوارئ ضواحي أكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

داهمت السلطة المحلية والأمن بمنطقة تيكوين، ضواحي مدينة أكادير، مقهييْن في كل من حي "أدرار" و"سوق الخميس"، وذلك بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية وعدم التقيّد بقرار تخفيف الحجر الصحي، الذي نصّ في شق منه على عدم استئناف المطاعم والمقاهي أنشطتها بعين المكان، والاقتصار على تسليم الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل إلى الزبائن.

وكانت المصالح الأمنية والسلطات المحلية انتقلت إلى المقهيين إثر إخبارية، حيث ضبطت عددا من الأشخاص متلبّسين بتناول مشروبات داخلهما.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، جرى وضع مسيّريْ المقهيين تحت تدابير الحراسة النظرية، كما تم الاستماع إلى كافة الزبائن في محاضر رسمية لفائدة التحقيق المفتوح في إطار هذه القضية.