24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/06/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1213:3217:1220:4322:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. سوق الحجر الصحي (5.00)

  2. المحكمة الحقوقية الأوروبية تصدر قرارا ضد فرنسا (5.00)

  3. "صرامة السلطات" ترافق رجوع المقاولات المغربية إلى الاشتغال (5.00)

  4. مدرسة آيلة للسقوط (5.00)

  5. المغرب يتقدّم في مؤشر السلام العالمي ويتصدر بلدان شمال إفريقيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | السلطات تتصدى لخرق الطوارئ ضواحي أكادير

السلطات تتصدى لخرق الطوارئ ضواحي أكادير

السلطات تتصدى لخرق الطوارئ ضواحي أكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الجمعة 12 يونيو 2020 - 05:12

داهمت السلطة المحلية والأمن بمنطقة تيكوين، ضواحي مدينة أكادير، مقهييْن في كل من حي "أدرار" و"سوق الخميس"، وذلك بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية وعدم التقيّد بقرار تخفيف الحجر الصحي، الذي نصّ في شق منه على عدم استئناف المطاعم والمقاهي أنشطتها بعين المكان، والاقتصار على تسليم الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل إلى الزبائن.

وكانت المصالح الأمنية والسلطات المحلية انتقلت إلى المقهيين إثر إخبارية، حيث ضبطت عددا من الأشخاص متلبّسين بتناول مشروبات داخلهما.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، جرى وضع مسيّريْ المقهيين تحت تدابير الحراسة النظرية، كما تم الاستماع إلى كافة الزبائن في محاضر رسمية لفائدة التحقيق المفتوح في إطار هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.