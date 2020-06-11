مصرع شخص في حريق مهول نواحي أولاد حريز

إبراهيم الحافظون من سطات

أفادت مصادر هسبريس أن شخصا لقي مصرعه على الفور بسبب اندلاع النيران مساء اليوم الخميس، بمحل لبيع مواد قابلة للاشتعال بالقرب من محطة للوقود بدوار الخيايطة، التابع لجماعة الساحل أولاد حريز نواحي برشيد.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الوقاية المدنية بعاصمة أولاد حريز، لا تزال إلى حدود الآن في عين المكان تعمل جاهدة للسيطرة على الحريق، الذي أتى على محلات تجارية لبيع المواد الغذائية وزيوت المحركات وغيرها، والحيلولة دون انتقاله إلى باقي الدكاكين المجاورة.

وانتقلت إلى مكان اندلاع النيران عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية برشيد، وممثل كل من السلطة الإقليمية والمحلية، إذ عملوا على معاينة الحادث والإشراف على عملية إخماد النيران التي لا تزال أسباب اشتعالها مجهولة، في انتظار نتائج البحث القضائي تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.