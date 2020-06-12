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الرئيسية | حوادث | "الماحيا" توقع شخصين في قبضة أمن بنسليمان

"الماحيا" توقع شخصين في قبضة أمن بنسليمان

"الماحيا" توقع شخصين في قبضة أمن بنسليمان
إبراهيم الحافظون من سطات
الجمعة 12 يونيو 2020 - 06:15

عرضت فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بنسليمان، الخميس، شخصين من ذوي السوابق القضائية، يبلغان من العمر 38 و40 سنة، على ممثل النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطهما في ترويج مسكّر "ماء الحياة".

وأفادت مصادر هسبريس أن المشتبه فيهما جرى توقيفهما خلال عملية أمنية نفذتها عناصر الشرطة القضائية بمدينة بنسليمان، إذ أسفر التفتيش الاحترازي الاعتيادي المنجز عن حجز كميات من مسكر "ماء الحياة" بلغت ما يفوق 600 لتر، فضلا عن مبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

واستمعت عناصر الضابطة القضائية للمشتبه فيهما في محاضر قانونية تضمّنت أقوالهما في إطار البحث التمهيدي، قصد الكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، قبل اتخاذ القرار القانوني في حقهما من قبل ممثل الحق العام.

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