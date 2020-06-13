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الرئيسية | حوادث | ترويج المخدرات يوقع أربعينيا في قبضة الشرطة

ترويج المخدرات يوقع أربعينيا في قبضة الشرطة

ترويج المخدرات يوقع أربعينيا في قبضة الشرطة
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 13 يونيو 2020 - 01:40

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن في بنسليمان، الجمعة، شخصا يبلغ من العمر 49 سنة، للاشتباه في تورّطه في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأفادت مصادر هسبريس أن عناصر الشرطة القضائية بالمدينة عينها، باشرت عملية أمنية مكّنتها من توقيف المشتبه فيه، وحجز كمية من المخدرات، تتعلّق بـ3 كيلوغرامات ونصف من سنابل "الكيف"، وصفائح من مخدر "الشيرا"، فضلا عن مبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات نشاط محظور.

واحتفظت عناصر الضابطة القضائية بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، مع الاستماع إليه في محضر قانوني في إطار البحث التمهيدي، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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