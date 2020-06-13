24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:12
|13:32
|17:13
|20:44
|22:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- عمالة الأطفال تنخفض بالمغرب بنسبة 92 بالمائة
- "كورونا" يجدد مطلب الأساتذة بالتوقيع الإلكتروني
- السجن المحلي بطنجة يخلو من "فيروس كورونا"
- أفاعي وعقارب البيضاء
- نشطاء في جهات المغرب يجددون فكرة إحداث "الحزب الأمازيغي"
هل يمنع تعديل قانون المالية تعدد التعويضات في مناصب المسؤولية؟ (5.00)
- نشطاء في جهات المغرب يجددون فكرة إحداث "الحزب الأمازيغي" - (114)
- "عقيدة العداء" للمغرب تطرح سؤال بناء الدولة المدنية في الجزائر - (110)
- بتعليمات ملكية .. المغرب يرسل طائرة مساعدات طبية إلى موريتانيا - (102)
- قيادات ترفض "حكومة التكنوقراط" وتشجب بخْسَ العمل السياسي - (92)
- "تجمعيون" ينتقدون التشويش على وزراء "الأحرار" - (91)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ترويج المخدرات يوقع أربعينيا في قبضة الشرطة
أوقفت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن في بنسليمان، الجمعة، شخصا يبلغ من العمر 49 سنة، للاشتباه في تورّطه في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأفادت مصادر هسبريس أن عناصر الشرطة القضائية بالمدينة عينها، باشرت عملية أمنية مكّنتها من توقيف المشتبه فيه، وحجز كمية من المخدرات، تتعلّق بـ3 كيلوغرامات ونصف من سنابل "الكيف"، وصفائح من مخدر "الشيرا"، فضلا عن مبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات نشاط محظور.
واحتفظت عناصر الضابطة القضائية بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، مع الاستماع إليه في محضر قانوني في إطار البحث التمهيدي، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.