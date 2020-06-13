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الرئيسية | حوادث | شكاية هتك عرض تورط شخصين بمدينة غفساي

شكاية هتك عرض تورط شخصين بمدينة غفساي

شكاية هتك عرض تورط شخصين بمدينة غفساي
هسبريس من فاس
السبت 13 يونيو 2020 - 05:19

أوقفت عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بغفساي، مساء الجمعة، شخصين من ذوي السوابق في الضرب والجرح والسرقة، للاشتباه في هتكهما عرض مريض نفسيا.

وحسب مصادر هسبريس، فقد أُطيح بالمعنيين بالأمر، وهما في العشرينيات من عمرهما، وسط مدينة غفساي من طرف دورية دركية لمحاربة الجريمة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المشتبه فيهما موضوع عدة شكايات لدى مصالح الدرك الملكي، ضمنها الشكاية التي تخص هتك عرض مريض نفسيا.

ووُضع المشتبه فيهما رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث التمهيدي، في انتظار عرضهما، السبت، على الوكيل العام للملك باستئنافية فاس.

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