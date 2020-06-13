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الرئيسية | حوادث | "خيانة الأمانة" توقف مدير وكالة بنكية في مراكش

"خيانة الأمانة" توقف مدير وكالة بنكية في مراكش

"خيانة الأمانة" توقف مدير وكالة بنكية في مراكش
هسبريس من الرباط
السبت 13 يونيو 2020 - 12:15

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة مراكش، أمس الجمعة، مدير وكالة بنكية بمدينة الصويرة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بخيانة الأمانة.

المديرية العامة للأمن الوطني قالت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إن مصالحها كانت قد توصلت بشكاية حول تورط مدير الوكالة البنكية ومستخدم في نفس الوكالة باختلاس مبلغ مالي يقارب 3.5 مليون درهم، فتحت على إثرها بحثا أسفر عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي صباح أمس بمقر إقامته بمنطقة جليز بمدينة مراكش.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتواصل العناصر الأمنية، يقول بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، الأبحاث من أجل توقيف المشتبه فيه الثاني بعد تعميم مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حقه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - هبيل و فايق السبت 13 يونيو 2020 - 12:28
يا سلام على دكاء الانسان مضنيطيش اعيقو بيك ياك ... خربتي رزقك بيديك
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5
2 - موغرابي السبت 13 يونيو 2020 - 12:42
ياريت لو تم تطبيق القانون على الجميع فهناك من خان و مازال يخون الأمانة بالبلايير لكن الفرق بينهم و بين هؤلاء هي الحصانة المهم نتمنى تكونو فهمتوني.
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12
3 - عبد البر السبت 13 يونيو 2020 - 12:42
عفا الله عما سلف .غاذي تشد 5 اشهر واخرج يتمتع بديك الفلوس
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8
4 - nour السبت 13 يونيو 2020 - 12:45
الحمد لله الذي عافانا مما ابثلاه بهم وفظلنا على كثير ممن خلق تفظيلا،اللهم إغنينا بحلالك عن حرامك وقي وجهنا من النار ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم الطمع والجشع عمى لبعض الناس عينيهم واصبحوا كنار الهشيم ياربي السلامة ((حاضيها حراميها))
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7
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