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كُتّاب وآراء
"خيانة الأمانة" توقف مدير وكالة بنكية في مراكش
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة مراكش، أمس الجمعة، مدير وكالة بنكية بمدينة الصويرة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بخيانة الأمانة.
المديرية العامة للأمن الوطني قالت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إن مصالحها كانت قد توصلت بشكاية حول تورط مدير الوكالة البنكية ومستخدم في نفس الوكالة باختلاس مبلغ مالي يقارب 3.5 مليون درهم، فتحت على إثرها بحثا أسفر عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي صباح أمس بمقر إقامته بمنطقة جليز بمدينة مراكش.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتواصل العناصر الأمنية، يقول بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، الأبحاث من أجل توقيف المشتبه فيه الثاني بعد تعميم مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حقه.