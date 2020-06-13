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كُتّاب وآراء
هذه حقيقة رسالة منتحر بسبب "دعم كورونا" بفاس
قالت ولاية جهة فاس إن بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت، منذ يوم أمس، معطيات غير صحيحة بخصوص واقعة انتحار شخص بمدينة فاس؛ فقد جرى بهذا الخصوص الترويج، بشكل تضليلي، لصور تزعم كونها رسالة تركها الهالك يعزو فيها سبب وضعه الحد لحياته إلى عدم استفادته من الدعم المخصص للمتضررين من جائحة كورونا.
وأوضحت ولاية جهة فاس، في بلاغ توصلت به الجريدة، أن السلطات المحلية والأمنية، التي انتقلت إلى مكان الحادث بعد إشعارها من لدن جيران الهالك بالواقعة، لم تعاين وجود أي رسالة كما يروّج لها في الصور المتداولة.
وأضاف المصدر ذاته أن الشخص المعني أو أي أحد من أقاربه لم يتقدم بأي طلب يفيد حاجته إلى المساعدة، كما لم يتقدم بأي طلب للاستفادة من الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل المتضررة من فيروس "كورونا".
وجاء، في ختام البلاغ، أنه سيتم إشعار السلطات المختصة، من أجل فتح بحث قضائي لتحديد الأشخاص أو الجهات التي تعمدت ترويج هاته الصور ونسبها بشكل تدليسي إلى حادثة الوفاة هاته.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (27)
هناك نسبة 50% أن يكون فعلا أشخاص روجو لهاته الإشاعة كما أن ال50% المتبقية هي لاحتمال كون السلطات تغطي على الأمر فلا يمكن أن نتوقع منهم أن يعترفوا بأنهم وجدو فعلا الرسالة
أعتقد أن عدم نشر هيسبريس لهذا التعليق هو فقط تأكيد للإحتمال الثاني
عوض ان نؤازر بعضنا ونرفع من الروح المعنوية للناس هذه الجائحة أعطتنا الكثير من الدروس
الله يهدي ماخلق
المهم علاش انتحر !! هذا ما يحاول اصحاب الحال تعتيمه
تحققوا قبل ان تنشروا الاشاعات لاننا نضع ثقة كبيرة في مراسليكم
واش الفقر ماخصوش اكون راه سنة الحياة هاكة..والله عز وجل الدي يفرق الأرزاق .
غير نتاحر وقول الدولة ..الحكومة ..السلطات..
وشنو غتقول لله الدي إئتمنك عفى روحك ونت كدير ليها حد فاش كنتاحر راك درتي دنب كبر من الدولة و..راك قتلتي الناس جميا..غفر الله لك