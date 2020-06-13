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الرئيسية | حوادث | هذه حقيقة رسالة منتحر بسبب "دعم كورونا" بفاس

هذه حقيقة رسالة منتحر بسبب "دعم كورونا" بفاس

هذه حقيقة رسالة منتحر بسبب "دعم كورونا" بفاس
هسبريس من الرباط
السبت 13 يونيو 2020 - 13:05

قالت ولاية جهة فاس إن بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت، منذ يوم أمس، معطيات غير صحيحة بخصوص واقعة انتحار شخص بمدينة فاس؛ فقد جرى بهذا الخصوص الترويج، بشكل تضليلي، لصور تزعم كونها رسالة تركها الهالك يعزو فيها سبب وضعه الحد لحياته إلى عدم استفادته من الدعم المخصص للمتضررين من جائحة كورونا.

وأوضحت ولاية جهة فاس، في بلاغ توصلت به الجريدة، أن السلطات المحلية والأمنية، التي انتقلت إلى مكان الحادث بعد إشعارها من لدن جيران الهالك بالواقعة، لم تعاين وجود أي رسالة كما يروّج لها في الصور المتداولة.

وأضاف المصدر ذاته أن الشخص المعني أو أي أحد من أقاربه لم يتقدم بأي طلب يفيد حاجته إلى المساعدة، كما لم يتقدم بأي طلب للاستفادة من الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل المتضررة من فيروس "كورونا".

وجاء، في ختام البلاغ، أنه سيتم إشعار السلطات المختصة، من أجل فتح بحث قضائي لتحديد الأشخاص أو الجهات التي تعمدت ترويج هاته الصور ونسبها بشكل تدليسي إلى حادثة الوفاة هاته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - عادل السبت 13 يونيو 2020 - 13:10
لم يتقدم بطلب الدعم هههه،أكيد غايكون من ناس لي قالوليهوم طلبك غير موجود.
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2 - sara السبت 13 يونيو 2020 - 13:11
صااافي السيد مات و تدفن معاه سره و قضيته مشات عند الخالق تاعه .
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3 - [email protected] السبت 13 يونيو 2020 - 13:11
هدا هو الواقع المر ديال هاد لبلاد لعندهم ستافدو ولمعندوش بقا يشوف انا مطلقة وعندى جوج وليدات ومستفدتش ومخدماش ومكمدينها في قلبنا وجالسيه حسبى الله ونعم الوكيل
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4 - مغربي قح السبت 13 يونيو 2020 - 13:11
كيفاش غادي يقدم طلب الدعم إلى ماكانش قاري وماعندوش انترنت وكيفاش كان غادي يخرج يطلب الدعم والخروج كان ممنوع والمخازنية غير لي شدوه برا تايصلخوه .
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5 - العام زين السبت 13 يونيو 2020 - 13:13
بصح تيقتكوم هاديك الرسالة غير تضليل هاداك الراجل نتاحر حيث عندو مشاكل نفسية و العام زين و شكرا
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6 - عبد الله السبت 13 يونيو 2020 - 13:13
الفتنة أشد من القتل، لعندو مشكلة مع شي حد إخرج ليه دريكة بدون إشتغلال الموتى
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7 - أخبار الجهل والتخلف السبت 13 يونيو 2020 - 13:13
اعتدنا على الأخبار الزائفة والمغلوطة والمتبرهشة التي تصدر من فئات الجهل والتخلف والتبرهيش دون احترام لوسائل التواصل الاجتماعي ومشاعر الناس
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8 - fatima zahra السبت 13 يونيو 2020 - 13:14
ماشي كاين أخبار تضليلية لا راه فيديو ديال جريدة إلكترونية و هوما صورو ديك الكارطونة و بصح كاينة و فالفيديو كايبان ولد ختو و هدر نيت على ديك الرسالة باراكا ما تغطيو عليهم راه فالاخرة كلشي غايتحاسب و هادوك المسؤولين غايتحاسبو حيت بسبابهم شحال من واحد ضاع ليه رزقو و شحال من واحد دار فاييت و شحال من واحد انتحر بالضغط النفسي
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9 - حسن السبت 13 يونيو 2020 - 13:15
رغم وجود اشخاص محتاجين لم يتوصلو فعلا بمساعدات الا ان استغلال مأساة انتحار شخص لمحاولة اثارة الفتنة يجب ان يقابله انزال عقاب شديد ضد المحرضين و التحقيق معهم في الاسباب الحقيقية لمثل هذه المنشورات التي تهدد الامن و النظام العام هاته السلوكيات لا علاقة لها بالصحافة
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10 - عبده السبت 13 يونيو 2020 - 13:16
يجب الضرب بقوة على كل من ينشر مثل هذه الرسائل التي تسيء لبلدنا.
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11 - rachad hadri السبت 13 يونيو 2020 - 13:16
انا ملي شفت ركاكة الكتابة والعذاب النفسي الذي عانيته حتى أفهم معنى ما كتب ! تأكدت أن الجهل والأمية هما أخطر انواع الانتحار والموت
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12 - محب السبت 13 يونيو 2020 - 13:17
يجب محاسبة ومتابعة الأشخاص الدين نسبوا الرسالة إلى هذه الواقعة فربما نجد من وراء الأشخاص دويلات ( الحر بالغمزة )
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13 - متتبع السبت 13 يونيو 2020 - 13:20
يجب تشديد محاربة هؤلاء الاشخاص بدون هوادة. لانهم يسيؤون الى المغرب. دون تسرع او ظلم. والله المعين.
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14 - الوازع الديني والأخلاقي. السبت 13 يونيو 2020 - 13:21
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هل من بصيرة توقض فينا الوازع الديني والأخلاقي، وأن يكون شأن الناس ، جميعنا نتظافر فيه الجهود حتى نكون جسدا واحدا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ثم يعم الخير الجميع.
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15 - Khalid السبت 13 يونيو 2020 - 13:22
الفتنة أشد من القتل حتى الموتى لم يسلموا من التدليس و الكذب لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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16 - رضى السبت 13 يونيو 2020 - 13:22
الله اعلم الميت دا سرو معاه...ان لله ونا اليه راجعون .
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17 - Oussama السبت 13 يونيو 2020 - 13:22
ما المقصود بلم يتقدم بأي طلب يفيد حاجته إلى المساعدة، كما لم يتقدم بأي طلب للاستفادة من الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل المتضررة من فيروس "كورونا"
هناك نسبة 50% أن يكون فعلا أشخاص روجو لهاته الإشاعة كما أن ال50% المتبقية هي لاحتمال كون السلطات تغطي على الأمر فلا يمكن أن نتوقع منهم أن يعترفوا بأنهم وجدو فعلا الرسالة
أعتقد أن عدم نشر هيسبريس لهذا التعليق هو فقط تأكيد للإحتمال الثاني
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18 - مؤمن السبت 13 يونيو 2020 - 13:23
للأسف هناك البعض الذي يزرع رسائل الخوف و التشاؤم
عوض ان نؤازر بعضنا ونرفع من الروح المعنوية للناس هذه الجائحة أعطتنا الكثير من الدروس
الله يهدي ماخلق
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19 - رحمان واعمر السبت 13 يونيو 2020 - 13:23
العذر اقبح من الزلة !! تكريس استحمار واستيلاد المواطنين كالعادة !!
المهم علاش انتحر !! هذا ما يحاول اصحاب الحال تعتيمه
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20 - الصراحة على عين ميكا السبت 13 يونيو 2020 - 13:26
غير مبرر سبب للانتحار يستوجب على كل الفاعلين سواء الإعلام والجمعيات والسلطة الممثلة في وزارة الداخلية التي على علم بكل صغيرة وكبيرة إعادة النضر في سير المقاطعات والجماعات المحلية لجرد عدد الناس الذين هم بامس الحاجة للمساعدة.
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21 - الضحك على الدقون السبت 13 يونيو 2020 - 13:27
الضحك على الدقون..................
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22 - [email protected] السبت 13 يونيو 2020 - 13:28
كلما يهم السلطات هو فتح تحقيق مع المقهورين، لو فتحت تحقيقات مع المفسدين، لعاش المقهورون في سلام . حسبنا الله .
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23 - tata السبت 13 يونيو 2020 - 13:30
لا شيء يبرر الإنتحار ! وإن كان ماقاله حق قتل النفس حرام
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24 - [email protected] السبت 13 يونيو 2020 - 13:31
تعلمون جيدا أن كثير من المواطنين المحتاجين لم يتوصلوا بأي دعم
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25 - rachid السبت 13 يونيو 2020 - 13:32
لقد علمنا بالرسالة من طرف جريدتكم
تحققوا قبل ان تنشروا الاشاعات لاننا نضع ثقة كبيرة في مراسليكم
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26 - عبد اللطيف السبت 13 يونيو 2020 - 13:33
سبحان الله أي واحد فشل فحياتو إرجع لدولة أنها السبب ..إلخ
واش الفقر ماخصوش اكون راه سنة الحياة هاكة..والله عز وجل الدي يفرق الأرزاق .
غير نتاحر وقول الدولة ..الحكومة ..السلطات..
وشنو غتقول لله الدي إئتمنك عفى روحك ونت كدير ليها حد فاش كنتاحر راك درتي دنب كبر من الدولة و..راك قتلتي الناس جميا..غفر الله لك
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27 - انتحار السبت 13 يونيو 2020 - 13:35
نتمنى ان يتم الكشف عن مروجي الاكاذيب في وقت نحن في غنى عنه. ان مثل هذه الادعاءات يقصد منها الفتنة .وقانا الله ومغربنا الحبيب من هؤلاء الاشرار.
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