هذه حقيقة رسالة منتحر بسبب "دعم كورونا" بفاس

هسبريس من الرباط

قالت ولاية جهة فاس إن بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت، منذ يوم أمس، معطيات غير صحيحة بخصوص واقعة انتحار شخص بمدينة فاس؛ فقد جرى بهذا الخصوص الترويج، بشكل تضليلي، لصور تزعم كونها رسالة تركها الهالك يعزو فيها سبب وضعه الحد لحياته إلى عدم استفادته من الدعم المخصص للمتضررين من جائحة كورونا.

وأوضحت ولاية جهة فاس، في بلاغ توصلت به الجريدة، أن السلطات المحلية والأمنية، التي انتقلت إلى مكان الحادث بعد إشعارها من لدن جيران الهالك بالواقعة، لم تعاين وجود أي رسالة كما يروّج لها في الصور المتداولة.

وأضاف المصدر ذاته أن الشخص المعني أو أي أحد من أقاربه لم يتقدم بأي طلب يفيد حاجته إلى المساعدة، كما لم يتقدم بأي طلب للاستفادة من الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل المتضررة من فيروس "كورونا".

وجاء، في ختام البلاغ، أنه سيتم إشعار السلطات المختصة، من أجل فتح بحث قضائي لتحديد الأشخاص أو الجهات التي تعمدت ترويج هاته الصور ونسبها بشكل تدليسي إلى حادثة الوفاة هاته.