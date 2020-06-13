بندقية وسط الشارع تطيح بثلاثيني في قبضة الأمن

هسبريس من الرباط

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة صباح اليوم السبت، يظهر فيه شخص في حالة غير طبيعية وهو يشهر بندقية صيد بالشارع العام بالمدينة في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص للخطر.

المديرية العامة للأمن الوطني أوضحت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن مراجعة السجلات الممسوكة لدى مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، أظهرت أن وقائع النازلة التي يوثقها الشريط المذكور تم تسجيلها بالنفوذ الترابي لمنطقة أمن سيدي البرنوصي بالدار البيضاء يوم أمس الجمعة.

وأشار البلاغ إلى أن إجراءات البحث بينت أن مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء كانت قد أوقفت المشتبه فيه، البالغ من العمر 30 سنة وهو من ذوي السوابق القضائية، مساء أمس الجمعة، بعد تورطه في قضية أخرى تتعلق بالعنف الزوجي والسكر العلني البين وإحداث الفوضى بالشارع العام.

عملية التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه الكائن بحي سيدي مومن بمدينة الدار البيضاء، تقول المديرية، أسفرت عن حجز صاعق كهربائي وسلاح أبيض، علاوة على البندقية والأعيرة المعدنية التي ظهرت في الشريط المتداول.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الاجرامية المنسوبة المعني بالأمر.