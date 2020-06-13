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الرئيسية | حوادث | بندقية وسط الشارع تطيح بثلاثيني في قبضة الأمن

بندقية وسط الشارع تطيح بثلاثيني في قبضة الأمن

بندقية وسط الشارع تطيح بثلاثيني في قبضة الأمن
هسبريس من الرباط
السبت 13 يونيو 2020 - 17:35

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة صباح اليوم السبت، يظهر فيه شخص في حالة غير طبيعية وهو يشهر بندقية صيد بالشارع العام بالمدينة في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص للخطر.

المديرية العامة للأمن الوطني أوضحت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن مراجعة السجلات الممسوكة لدى مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، أظهرت أن وقائع النازلة التي يوثقها الشريط المذكور تم تسجيلها بالنفوذ الترابي لمنطقة أمن سيدي البرنوصي بالدار البيضاء يوم أمس الجمعة.

وأشار البلاغ إلى أن إجراءات البحث بينت أن مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء كانت قد أوقفت المشتبه فيه، البالغ من العمر 30 سنة وهو من ذوي السوابق القضائية، مساء أمس الجمعة، بعد تورطه في قضية أخرى تتعلق بالعنف الزوجي والسكر العلني البين وإحداث الفوضى بالشارع العام.

عملية التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه الكائن بحي سيدي مومن بمدينة الدار البيضاء، تقول المديرية، أسفرت عن حجز صاعق كهربائي وسلاح أبيض، علاوة على البندقية والأعيرة المعدنية التي ظهرت في الشريط المتداول.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الاجرامية المنسوبة المعني بالأمر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - الحسن السبت 13 يونيو 2020 - 17:44
من دوي السوابق و لديه بندقية ؟؟!!!!! فهم تصاطا
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2 - Kénitra city السبت 13 يونيو 2020 - 17:57
المرجوا تعذيب و عدم اطعام ذوي السوابق سوى بالماء و الخبز و بناء سجون لهم في الصحراء القاحلة .. فالسجن العادي اصبح بالنسبة لهم كالفندق يقضون فيه فترة السياحة و الاسترخاء
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41
3 - آدمن صفحة الصيد بالمغرب السبت 13 يونيو 2020 - 18:08
أعيرة معدنية تعني أن البندقية المذكورة ليست سلاح ناري و إنما سلاح يشتغل بالضغط الهوائي من عيار 4.5mm و يمكن لأي شخص شراءها فقط ببطاقة التعريف الوطنية،
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6
4 - canadA السبت 13 يونيو 2020 - 18:14
j ai rien copmris, il y a qlq chose qui cloche....je demande aux autorités compétentes d approfondir l enquête pour eclaircir la situation..kayen knour f had chi..arme à feu en pleine ville nonnnnnnnnnnn.....elfouda hadi
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0
5 - فريد السبت 13 يونيو 2020 - 18:27
يعني سارق البندقية، لأن المساطير والمعايير لا تسمح له أبدا أبدا الحصول حلى رخصة استعمال هذا النوع من السلاح الظاهر.
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