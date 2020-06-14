توقيف أشخاص بسبب المخدرات والهجرة السرية

هسبريس من الناظور

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة النّاظور، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة للتراب الوطني، ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضايا لها ارتباط بالاتجار الدولي بالمخدرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية.

العملية الأمنية أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم، وهم أب ونجله ورفيقهما، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و52 سنة، داخل منزل بحي "تاويمة" بالناظور؛ كما جرى حجز سيارة رباعية الدفع مرقمة بالخارج ولوحات ترقيم مغربية مزورة ومجموعة من الهواتف النقالة يشتبه استخدامها لأغراض إجرامية، زيادة على ضبط صفيحة من مخدر الشيرا تزن 100 غرام.

وأظهرت عملية تنقيط الموقوفين بقواعد المعطيات الأمنية أن الأب المشتبه فيه يشكل موضوع تسع مذكرات بحث على الصعيدين الوطني والدولي من أجل ترويج المخدرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية، فيما يشكل ابنه موضوع ثلاث مذكرات بحث وطنية من أجل تنظيم الهجرة غير الشرعية وارتكاب حادثة سير مقرونة بجنحة الفرار، في حين يشكل الموقوف الثالث موضوع مذكرة بحث من أجل الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير الشرعية.

وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.