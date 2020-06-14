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الرئيسية | حوادث | مصرع سيدة في حادثة سير بضواحي مدينة تطوان‎

مصرع سيدة في حادثة سير بضواحي مدينة تطوان‎

مصرع سيدة في حادثة سير بضواحي مدينة تطوان‎
هسبريس من تطوان
الأحد 14 يونيو 2020 - 10:16

لقيت أربعينية مصرعها بعدما دهستها سيارة مسرعة على مستوى قنطرة بوجدادة ضواحي مدينة تطوان.

وقالت مصادر هسبريس إن السيارة صدمت الضحية، وهي أم لطفلين، لما كانت بصدد عبور القنطرة، مشيرة إلى نقلها صوب المركز الاستشفائي سانية الرمل بين الحياة والموت، بعد تعرضها لإصابات متفرقة وُصفت بالخطيرة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الضحية فارقت الحياة فور وصولها إلى مستشفى مدينة تطوان، إذ لم تتمكن الأطقم الطبية من إنقاذ حياتها.

وأُودع جثمان الضحية مستودع الأموات إلى حين تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، وكذا استيفاء الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الياس الأحد 14 يونيو 2020 - 10:35
انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله . الهم ارحمها وغفر لها وارزق ابنتيها الصبر والسلوان . هذه نتيجة السرعة المفرطة تيتمت الباطفال بسبب لا مبالاة احدهم حسبي الله ونعم الوكيل
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2 - mona الأحد 14 يونيو 2020 - 10:46
الله معاكم يا الوليدات يا حسرتاه ملي كتمشي الام
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