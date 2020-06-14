مصرع سيدة في حادثة سير بضواحي مدينة تطوان‎

هسبريس من تطوان

لقيت أربعينية مصرعها بعدما دهستها سيارة مسرعة على مستوى قنطرة بوجدادة ضواحي مدينة تطوان.

وقالت مصادر هسبريس إن السيارة صدمت الضحية، وهي أم لطفلين، لما كانت بصدد عبور القنطرة، مشيرة إلى نقلها صوب المركز الاستشفائي سانية الرمل بين الحياة والموت، بعد تعرضها لإصابات متفرقة وُصفت بالخطيرة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الضحية فارقت الحياة فور وصولها إلى مستشفى مدينة تطوان، إذ لم تتمكن الأطقم الطبية من إنقاذ حياتها.

وأُودع جثمان الضحية مستودع الأموات إلى حين تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، وكذا استيفاء الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.