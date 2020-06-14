آلة لتدوير البلاستيك تقتل سينغاليًّا بسيدي بيبي

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كُتّاب وآراء
آلة لتدوير البلاستيك تقتل سينغاليًّا بسيدي بيبي
لقي مواطن سنغالي، في الأربعينيات من العمر، السبت، مصرعه داخل وحدة صناعية متخصصة في تدوير البلاستيك، في دوار "العزيب أولاد ميمون"، التابع للجماعة الترابية سيدي بيبي، ضواحي اشتوكة آيت باها.
ووفق المعطيات المتوفرة لهسبريس، فقد كان المفارق للحياة، وهو أب لخمسة أبناء، يُحاول إصلاح عُطل تقني مفاجئ بآلة لطحن البلاستيك، قبل أن تتسبب في بتر رجليه واختناقه، ما عجّل بوفاته في الحين.
واستنفرت الواقعة مصالح السلطات المحلية بباشوية سيدي بيبي وعناصر الدرك الملكي، إذ انتقلوا إلى عين المكان لفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.