24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/06/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1213:3317:1320:4422:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الجوار الصعب للمغرب والجزائر .. ألغام التاريخ ومفاتيح المستقبل (5.00)

  2. مؤرخة أمريكية: نعيش في "دولة بوليسية".. والعنصرية "نظامية" (5.00)

  3. السفير البريطاني يسدل الستار على ثلاث سنوات رائعة في المغرب (5.00)

  4. الملك محمد السادس يأمر بمساندة 15 دولة إفريقية ضد "كورونا" (5.00)

  5. المغرب يجمّع الحالات النشطة بـ"كورونا" في بنسليمان وبنجرير (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | أمني يضحي بسلامته لإيقاف "تريبورتور" في سلا

أمني يضحي بسلامته لإيقاف "تريبورتور" في سلا

أمني يضحي بسلامته لإيقاف "تريبورتور" في سلا
هسبريس من الرباط
الأحد 14 يونيو 2020 - 13:10

أظهر مقطع "فيديو" صوّره أحد المواطنين رجل أمن يعرض سلامته للخطر وهو يحاول إيقاف سائق دراجة ثلاثية العجلات (تريبورتور) في مدينة سلا، بينما واصل الأخير السير بسرعة في الاتجاه المعاكس؛ مهددا حياة الشرطي.

وظهر رجل الأمن ممسكا بعوارضَ خشبية يحملها صاحب "التريبورتور"، الذي كان بمعية مساعده، وهو يحاول إيقاف المركبة، لكنه عجز عن ذلك وسقط على الرصيف، فيما واصل صاحب الدراجة ثلاثية العجلات السير، ولحقه شرطي آخر على متن دراجة الخفْر رباعية العجلات.

ولم يتسنّ التأكد من يوم حدوث الواقعة بالضبط، لكن المرجح أن تكون جرت الأيام القليلة الماضية، لأن الشرطي كان يضع كمامة وفق التدابير الاحترازية من تفشي فيروس كورونا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (45)

1 - عبد الله الأحد 14 يونيو 2020 - 13:17
تحية واحتراما للسيد الحموشي ورجاله الاوفياء الوطنيين الاخيار مزيدا من الصلاحيات والصلابة للشرطة وحمايتهم والدفاع عنهم لأنهم اوفياء للشعب المغربي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
2 - fidèl marocain الأحد 14 يونيو 2020 - 13:20
كان يجب استعمال الرصاص لايقاف هؤلاء المجرمين سوف نرى اجتياح مثل هؤلاء بعد الحجر على ما اظن .تحية للشرطي و رجل القواة المساعدة على شجاعتهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
3 - عماد الأحد 14 يونيو 2020 - 13:21
لا حوب ولا قوة إلا بالله؛ كان على الشرطي أن يهدده بالسلاح.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
4 - Mouatene الأحد 14 يونيو 2020 - 13:21
la majorité des chauffeurs triporteurs sont des criminels .les lauréats des prisons
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
5 - سلا الأحد 14 يونيو 2020 - 13:21
حسبي الله ونعم الوكيل على من كان السبب في ادخال هذه العجلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
6 - مغربي قح الأحد 14 يونيو 2020 - 13:21
التريبورتور خاص ولا بد يكون برخصة السياقة لأنه حجمه كبير واغلب أصحابهم غير الشمكارا ،يجب الضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه عدم احترام رجال الامن.رجل القوات المساعدة يلزمه إعادة التدريب .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
7 - Youssef pilo الأحد 14 يونيو 2020 - 13:22
صاحب فيديو كان ب امكان اساعد شرطي كن كنت انا غادي ندوبلو و نكرازيه نوقفو لان حياة الشرطي كانت في خطر و بحال هاد المجرمين خاصهوم عقوبات قاصية باش اكون عبرة لكل من سولت له نفسه اعرض حياة الاخرين للخطر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
8 - انور الأحد 14 يونيو 2020 - 13:23
اقصى العقوبات لمثل هؤلاء المخالفين للقانون و يعرضون الساكنة للموت.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
9 - هشام كولميمة الأحد 14 يونيو 2020 - 13:23
من خاف و يخاف من العلم و المعرفة و التفكير و الفلسفة و استخدام العقل فليجرب نتائج الجهل و الفقر و التفكير الأسطوري الغيبي...شكرا على التفاعل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
10 - [email protected] الأحد 14 يونيو 2020 - 13:23
هل ثمن الرصاصة أغلى من حياة رجل الأمن؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
11 - إعادة النظر الأحد 14 يونيو 2020 - 13:23
لا بد من إعادة النظر في شروط سياقة هذه الدراجات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
12 - محفوظ الأحد 14 يونيو 2020 - 13:24
تحياتي لهذا الشرطي على شجاعته
اسأل الله له السلامة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
13 - cavok الأحد 14 يونيو 2020 - 13:24
بكل بساطة : وفرة القرقوبي في مدينة سلا!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
14 - simo soussi الأحد 14 يونيو 2020 - 13:24
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يجب تعزيز رجال الشرطة و الدرك بترسانة من الاسلحة و اعطاء الضوء الاخضر للقضاء على هاته الجراثيم البشرية . و اتمنى السلامة للشرطي الشجااااااع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
15 - kamal الأحد 14 يونيو 2020 - 13:25
لا حول و لا قوة إلا بالله.بلاد السيبةْ و حقوق الإنسان.الحرية تعطى للمثقف و ليس للجاهل.التربية والتعليم أساس الأمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
16 - متتبع الأحد 14 يونيو 2020 - 13:25
دابا هادو اللي كانو غادي يقتلو البوليسي و غاديين في الاتجاه الممنوع و كانو يقدرو يتسببوا في مصائب أخرى لولا لطف الله ماخاصهومش الإعدام؟!!
و في الأخير يجيو مالين حقوق الإنسان يغنيو علينا لا القتل ماشي هو الحل.
بصراحة بحال هادو غير زايدين فوق الأرض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
17 - سمحمد الأحد 14 يونيو 2020 - 13:25
المطلوب من السيد الحموشي ترقية هذا الشرطي لأنه ضحى في سبيل تطبيق القانون وأصحاب التريبورتورات ضاصرين بزاف ودايريين الفوضى ومايحترموش قوانين السير وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
18 - شعيب الأحد 14 يونيو 2020 - 13:25
اولا نتمنى السلامة للشرطي الذي جازف بحياته صاحب التريبورتور يجب أن ينال جزاءه هو ومرافق لانه تسبب في تهديد حياة رجل أمن ولم يمتثل لرجال الأمن تحية تقدير واحترام لكل رجال الأمن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
19 - مغربي حر الأحد 14 يونيو 2020 - 13:25
على السلطات المغربية تشديد العقوبات في مثل هده الحالات و استعمال الرصاص الحي ضد هده الاشكال لانهم يتكاثرون يوما بعد يوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
20 - [email protected] الأحد 14 يونيو 2020 - 13:25
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ويجي واحد يقولك الامن مدايرش خدمتو مكيعوفوس انو رجل السلطة بصفة عامة واكل لعصا من جوج جهات وكيضحيو بحياتهم وسلامتهم باش حنا نكونو فامان كنشوف بزاف ديال رجال الامن وضعو حد لحياتهم والسبب الوضع المزري الذي يعيشونه راتب جوج فرانك ولكراء والماء والكهرباء ومتطلبات الحياة الغالية جدا عاد ضغوط الشارع والرئساء ديال والو حسبنا الله ونعم الوكيل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
21 - zoro الأحد 14 يونيو 2020 - 13:25
سلام عفاكوم بغنا اقصى العقوبات لهاد المواطن العنيد يتعطا بيه المتل لغيرو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
22 - جوجو الأحد 14 يونيو 2020 - 13:26
قلة التجربة لرجل الامن ورجل القوات المساعدة يجب اخبار النقط الامنية الاخرى وعدم تعريض حياتهما للخطر وبهده الصورة لكن كل هدا تحية لرجال الامن بصفة عامة على كل المجهودات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
23 - MOUISSA الأحد 14 يونيو 2020 - 13:26
أقول لساىق السيارة لماذا لم تقطع الطريق عن ذلك المجرم بالتقدم أمامه و لكن ما يهمك هو التصوير من أجل البوز و يجب أن تسجلمخالفة في حقك لأنك إستعملت الهاتف النقال أتنا السياقة و أقول للشرطي كان عليك إستعمال مسدسك لإيقاف دلك الخسيس و يجب متابعته بتهم تقيلة و الحكم عليه بأطول مدة ممكنة من السجن حسب القانون و لا شفقة و لا رحمة معه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - عزيز ابو عزوز الأحد 14 يونيو 2020 - 13:26
هدا يبين ضعف تكوين الجهازان التدخل الدي تم لم يكن بطريقه الصحيحه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
25 - somoro الأحد 14 يونيو 2020 - 13:27
يجب معاقبة هذا المتهور الذي استهتار بحياة رجل الأمن ليكون عبرة لأ مثاله. عندما تغيب التربية والأخلاق فنتظر الاستواء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - مواطن الأحد 14 يونيو 2020 - 13:27
اش هاد البشار ولعفو والله العظيم إبقى فيك لحال تشوف بحال هد القوم عايشين معانا اومعرض حياة الشرطي للخطر حشومة وعيب هدا خصو شي 20 عام ديال الحبس باش اتربى ويربي معاه ناس اخرين القانون المغربي كيتساهل وكيخفف ف الاحكام عليها كلشىي سايب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - فاعل خير الأحد 14 يونيو 2020 - 13:28
انا من سكان مدينة سلا دائما اشاهد عدد من الخرقات والتهور الكبير اتجاه سلامة المواطنين.
حيت من دب وهب يسوق (التريبورتور)
وحد شبعان قرقوبي غادي هاز 20واحد يجول في الشوارع يتير الفوضى. لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - hakim الأحد 14 يونيو 2020 - 13:29
لا حولة ولا قوة إلا بالله.
الله ياخد الحق. في. لي دخل هاذ النوع من الدراجات(تريبورتور). أول مرة. المغرب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
29 - متابع الأحد 14 يونيو 2020 - 13:29
هذا دليل جديد على نقص التكوين والإحترافية عند بعض رجال الأمن في المغرب.. هذه ليست طريقة لإيقاف مخالف لقانون السير, هذه الطريقة تدل أن الحالة النفسية لعبت دورا كبيرا في المشهد إذ لا يجب على الشرطي أن يتعامل بطريقة شخصية مع المخالف, لا شك أن صاحب الطريبورطور من خريجي السجون الذين حصلوا على هذه العربة من جمعيات المجتمع المدني في إطار إدماج السجناء السابقين في الحياة العامة وتوفير عمل شريف لهم.. لكن السائق يفتقر إلى العلم والفهم والثقافة والشرطي يفتقر إلى الإحترافية, سعي الشرطي إلى تدوين مخالفة سير للسائق كانت ستؤدي إلى كارثة أكبر لو فقد حياته بسبب هذا التهور.. كان عليه أن يتصل بحاجز الشرطة الموالي عند فرار سائق الطريبورطو وتدوين رقم مركبته وسيقوم الحاجز الأمني الموالي بالإستعداد لتوقيفه بدل هذه المغامرة الهوليودية الهزيلة.. فمثل هذه الأعمال ليست بطولة إنما طيش وتهور من كلا الجانبين..وفي الأخير مساس بهيبة الجهاز الأمني في المغرب..لا بد من تكوين رجال الشرطة جيدا ف 6 أشهر ليست كافية..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
30 - عطب عقلي الأحد 14 يونيو 2020 - 13:30
فرقو تريبورتور على سجناء ومجرمين بالمجان والحبس عندهم استراحة وعطلة,الهروي مابغاش يوقف خليه ,را تا واحد مايعقل عليك الا تعطبتي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
31 - ابو ليل الأحد 14 يونيو 2020 - 13:30
لا حول ولا قوة الا بالله. يجب وضع قوانين اجبارية على اصحاب (التريبورتو) .را ولات السيبا اكتر من لقياس الفوضى والهماج .ولا ينافس كل شي تاكسيات او النقل المزدوج او صحاب البيكوبات.و الله يحسن عوان كل واحد ولكن الانسان يعرف كفاش يكسب القوت اليومي ديالو.بدووووون فوضى .والله يسهل على الجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
32 - رفيق المغربي الأحد 14 يونيو 2020 - 13:30
رجل الامن يغامر بحياته و عند القبض على المجرم سيحكم عليه ب6 اشهر غيضرب منها 3 اشهر و يخرج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
33 - هارون الأحد 14 يونيو 2020 - 13:31
مجرمون إنها جريمة الشروع في القتل مع سبق الإصرار يجب ان يطبق القانون بأقصى العقوبات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
34 - انه مجرم الأحد 14 يونيو 2020 - 13:31
انا شخصيا بغيت ندخل من الهاتف نتاعي ونشد هداك المجرم نضربو مع الارض لانه عرض رجال السلطة لخطر الموت واصحاب السيارات ووووو.
خاصو المؤبد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
35 - رشيد الأحد 14 يونيو 2020 - 13:31
رجال يضحون بحياتهم لإنقاذ حياتنا. بارك الله فيهم وسلمهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
36 - ميلود بريس الأحد 14 يونيو 2020 - 13:31
عادي انا رئينا وسنرى مثل هذه الظواهر، من ساهم في خلق وصنع مالايحمد عقباه فليكن له حس المسؤولية والتحمل، الا ان تاب واصلح ، اصلحو يامن لايشغلكم الا جمع المال عن طريق السياسة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
37 - مغربي الأحد 14 يونيو 2020 - 13:32
هذه الدراجات و العديد ممن يسوقونها لا يعون خطورتها و تمر أحيانا بسرعة فائقة أمامك أو أمام سيارتك، الله يلطف و صافي وجب تطبيق القانون أو إيجاد حلول بديلة و خصوصا ترقيمها لمعرفة من هم سائقوها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
38 - hajjou الأحد 14 يونيو 2020 - 13:33
ﻻحول ولا قوة إلا بالله.... هدو باينين ديرين تربورتور غي حيلة باش إشفرو غي هداك لي عريان باينة القضية البوليسي الله إهديه اإحيد هاديك النفس راه في الآخر هو الضحية . وهذا لي مصور الڤديو إكالهوم بالسيارة وعفي الشرطي من هاديك السقطة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
39 - خالد الأحد 14 يونيو 2020 - 13:34
شكرا لك وحفظك الله من كل مكروه. هذا هو التفاني الذي نرجوه في رجال الأمن. تضحية ونكران للذات. لك كامل احترامي سيدي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
40 - محب الأحد 14 يونيو 2020 - 13:35
لا إفلات من العقاب ، هناك بعض الأشخاص يجب معاقبتهم لانهم لا يمتلكون ضمير ليس لديهم أخلاق أو قيم يحبون الفوضى ويسعون وراءها ،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
41 - احمد المانيا الأحد 14 يونيو 2020 - 13:36
يجب ان تتخذ في حق كل المخالفين من هذه الفئة عغقوبات صارمة ومنعهم بصفة نهائية من السياقة هذه الفئة لا تعرف لا علامة قف ولا اشارة الضوء الاحمر ولا هم يحزنون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
42 - عمر الأحد 14 يونيو 2020 - 13:36
بعض المتهورين يستحقون الإعدام وليس السجن.
أرى أن الشرطي بالغ في طريقة إيقاف المخالف، مقابل فعل لايستحق هذه المغامرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
43 - مواطن الأحد 14 يونيو 2020 - 13:36
هذا مثال لرجل الامن الشريف...ومثال لبعض الأفراد من هذا الجيل الذي لا نحس معهم بالامن ...سلا رجعت كتخوف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
44 - صلاح الدين الأحد 14 يونيو 2020 - 13:36
مثل هذه الحتلات لازم التعامل معها بأقصى العقوبات من دون تخفيف أو عفو أو تدخل أي طرف من أجل الصلح هو لم يحترم رجل أمن وكاذا أن يقتله لولا لطف الله كما عرض عدة سائقين للخطر وهو في الاتجاه المعاكس للطريق من هذا المنبر نتوجه الى السلطات بتشديد العقوبات في حق سائق الدراجة ومساعده وكل من خولت له نفسه بمثل هذه السلوكات الغير الللإقة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
45 - said kech الأحد 14 يونيو 2020 - 13:37
من خلال الفيديو الشرطي عرض نفسه للخطر ومسؤول عن نفسه .رايي كان عليه اعلام شرطة المرور باللاسلكي لمحاصرته .صاحب العربة ليس في وعييه على ما اضن مقرقب ممكن يسبب في حادتة سير خطيرة لكن الشرطي كان عنيدا مما دفع الساءق للسرعة وعدم الامتثال .الشرطي ماكان عليه الاستفزاز كان هناك دوريات لايقافه
.بدل من التسلق كان عليه الاخبار الاخبار تم الاخبار.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 45 | عرض: 1 - 45

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.