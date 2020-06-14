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كُتّاب وآراء
أمني يضحي بسلامته لإيقاف "تريبورتور" في سلا
أظهر مقطع "فيديو" صوّره أحد المواطنين رجل أمن يعرض سلامته للخطر وهو يحاول إيقاف سائق دراجة ثلاثية العجلات (تريبورتور) في مدينة سلا، بينما واصل الأخير السير بسرعة في الاتجاه المعاكس؛ مهددا حياة الشرطي.
وظهر رجل الأمن ممسكا بعوارضَ خشبية يحملها صاحب "التريبورتور"، الذي كان بمعية مساعده، وهو يحاول إيقاف المركبة، لكنه عجز عن ذلك وسقط على الرصيف، فيما واصل صاحب الدراجة ثلاثية العجلات السير، ولحقه شرطي آخر على متن دراجة الخفْر رباعية العجلات.
ولم يتسنّ التأكد من يوم حدوث الواقعة بالضبط، لكن المرجح أن تكون جرت الأيام القليلة الماضية، لأن الشرطي كان يضع كمامة وفق التدابير الاحترازية من تفشي فيروس كورونا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (45)
اسأل الله له السلامة
و في الأخير يجيو مالين حقوق الإنسان يغنيو علينا لا القتل ماشي هو الحل.
بصراحة بحال هادو غير زايدين فوق الأرض
حيت من دب وهب يسوق (التريبورتور)
وحد شبعان قرقوبي غادي هاز 20واحد يجول في الشوارع يتير الفوضى. لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الله ياخد الحق. في. لي دخل هاذ النوع من الدراجات(تريبورتور). أول مرة. المغرب.
خاصو المؤبد
أرى أن الشرطي بالغ في طريقة إيقاف المخالف، مقابل فعل لايستحق هذه المغامرة
.بدل من التسلق كان عليه الاخبار الاخبار تم الاخبار.