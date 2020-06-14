أمني يضحي بسلامته لإيقاف "تريبورتور" في سلا

هسبريس من الرباط

أظهر مقطع "فيديو" صوّره أحد المواطنين رجل أمن يعرض سلامته للخطر وهو يحاول إيقاف سائق دراجة ثلاثية العجلات (تريبورتور) في مدينة سلا، بينما واصل الأخير السير بسرعة في الاتجاه المعاكس؛ مهددا حياة الشرطي.

وظهر رجل الأمن ممسكا بعوارضَ خشبية يحملها صاحب "التريبورتور"، الذي كان بمعية مساعده، وهو يحاول إيقاف المركبة، لكنه عجز عن ذلك وسقط على الرصيف، فيما واصل صاحب الدراجة ثلاثية العجلات السير، ولحقه شرطي آخر على متن دراجة الخفْر رباعية العجلات.

ولم يتسنّ التأكد من يوم حدوث الواقعة بالضبط، لكن المرجح أن تكون جرت الأيام القليلة الماضية، لأن الشرطي كان يضع كمامة وفق التدابير الاحترازية من تفشي فيروس كورونا.