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الرئيسية | حوادث | ترويج "القرقوبي" يسقط مبحوثا عنه بأيدي الشرطة

ترويج "القرقوبي" يسقط مبحوثا عنه بأيدي الشرطة

ترويج "القرقوبي" يسقط مبحوثا عنه بأيدي الشرطة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 14 يونيو 2020 - 18:00

أحالت مصالح الأمن بمراكش، اليوم الأحد، على النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية مشتبها به في ترويج الأقراص المهلوسة.

وتمكنت الدائرة الأمنية الرابعة بمراكش من توقيف الشخص المعني على إثر نتائج بحث فتحته مصالحها في شأن التخلص من كمية من الأقراص المهلوسة، حيث تم حجزها بعد فرار صاحبها مطلع هذا الشهر.

وبعد تشخيص هوية المشتبه به، جرى وضعه تحت المراقبة لتتبع تحركاته؛ ما أدى إلى ضبطه متلبسا بحيازة 16 قرصاً مهلوساً، كان بصدد ترويجها على مستوى حي جنان العافية بمقاطعة المدينة القديمة.

وبعد تفتيش الموقوف الذي كان يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، تم حجز مبلغ مالي متحصل من بيع المؤثرات العقلية، إلى جانب كمية الأقراص المهلوسة المذكورة.

يذكر أن البحث في هذه القضية سيبقى مفتوحا، في أفق الكشف عن شركاء آخرين يحتمل تورطهم في سياق القضية نفسها.

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