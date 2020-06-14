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كُتّاب وآراء
بحث قضائي يهمّ "تريبورتور" عرّض أمنيّين للخطر
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا فتحت بحثا تمهيديا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتوقيف سائق دراجة نارية ثلاثية العجلات ومرافقه؛ وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بعدم الامتثال ومقاومة عناصر القوة العمومية وتعريضها للخطر.
وأوضح بلاغ للمديرية، توصلت به هسبريس، أن عناصر الأمن كانت قد باشرت عملية إخضاع دراجة ثلاثية العجلات "تريبورتور" تفتقر للوحات الترقيم لعملية مراقبة بحي السلام في مدينة سلا، أمس السبت، غير أن سائقها رفض الامتثال وقام بجر موظف شرطة عدة أمتار، مخترقا نقطة مراقبة أخرى بـ"شارع الزربية" في نفس المدينة، الأمر الذي تسبب في إصابة موظف الشرطة بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى.
كما شددت المديرية العامة للأمن الوطني أن مقطع فيديو نقل جزءا من هذا التدخل الأمني، وحاليا يجري استغلال هذا التسجيل من أجل تحديد هوية المشتبه فيهما؛ في أفق توقيفهما وإخضاعها للأبحاث القضائية الضرورية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (49)
نحن نرى بأن شرطي بدراجته رباعية العجلات قد أدرك المجرم وأخذ في الحديث معه وقد تجاوزه؛ لكن الخبر يقول بأن التحقق من الشريط جار لإثبات هوية الفار
هل انفلت من قبضة الشرطي الذي تعقبه وهو ظاهر في الفيديو ام ماذا؟؟؟؟ ؟؟؟!!!!!!!
هل الشرطي الذي علق بالدراجة النارية يريد إيقاف المتهور والمخالف للقانون هو الإجراء السليم؟
ما هو الإجراء الواجب اتخاذه في مثل هذه الحالات؟
أولا بتسلقه للعربة ثانيا جعلها تسير في الاتجاه المعاكس
يجب الحفاظ على أرواح المواطنين بما فيهم المجرم نفسه و اخدها بعين الاعتبار مهما كان .
التصرف السليم في هده الحالة هو المطاردة خصوصا ان المجرم يقود دراجة نارية بطيئة جدا بفعل الحمولة سهل السيطرة عليها و لا يمكنه الافلات حتا و إن فلت ماشي نهاية العالم .
انا في نظري أن هاذا النوع من الفيروسات والجراثيم .التي لا تحترم لا رجال السلطة ولا قانون ولا أخلاق. ولا والوالدين .هم اخطر من كورونا وجميع الأوبئة.
فالصحراء المغربية واسعة ولله الحمد .لماذا لا يشيد فيها سجن بدون سقف .عالي الأسوار. لمثل هاؤلاء
صراحة اتعبوا الدولة واتعبوا المجتمع .لا منفعة فيهم
رحم الله هتلر .كان يحرق كل من لا فائدة فيه .
فنحن ديننا لا يسمح بذلك .فلكم الله يا رجال الأمن. ولك الله يا وطني .وشكرا جزيلا ومعذرة لجريدتي المحترمة.فوطنيتي هي التي دفعتني الى الانفعال .وتعبير بهاته الطريقة .
الله الوطن الملك
في جميع أرجاء العالم . وكم من شخص يبدو لك عاديا و هو دون ذلك ،
(أمْـصَـرفَـق ، صَايط ليه الريح في وَدْنِـيه) ، شرطي يذهب ضحية
تصرف طائش ، قد يكون الفاعل أحمق .(يعلم الله بأثر تلك السقطة) .
*كان على الشرطي ألا يعمل فوق طاقته ، عليه التصرف في حدود
الممكن . و هو ممسك بالهارب كأنه يريد تقبيله . فربما هناك عدة
طرق للقبض على المخالف دون أن يصاب الشرطي بأذى .
* بصراحة ، يجب إعادة النظر في تكوين الشرطة . فمثلاً ، هناك تعليمات
لموظفي الأبناك ، ألا يقاوموا اللصوص مهما كان المبلغ .
لدلك يجب التحقق من هده الوسائل
تحية لرجال الامن