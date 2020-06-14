بحث قضائي يهمّ "تريبورتور" عرّض أمنيّين للخطر

هسبريس من الرباط

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا فتحت بحثا تمهيديا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتوقيف سائق دراجة نارية ثلاثية العجلات ومرافقه؛ وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بعدم الامتثال ومقاومة عناصر القوة العمومية وتعريضها للخطر.

وأوضح بلاغ للمديرية، توصلت به هسبريس، أن عناصر الأمن كانت قد باشرت عملية إخضاع دراجة ثلاثية العجلات "تريبورتور" تفتقر للوحات الترقيم لعملية مراقبة بحي السلام في مدينة سلا، أمس السبت، غير أن سائقها رفض الامتثال وقام بجر موظف شرطة عدة أمتار، مخترقا نقطة مراقبة أخرى بـ"شارع الزربية" في نفس المدينة، الأمر الذي تسبب في إصابة موظف الشرطة بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى.

كما شددت المديرية العامة للأمن الوطني أن مقطع فيديو نقل جزءا من هذا التدخل الأمني، وحاليا يجري استغلال هذا التسجيل من أجل تحديد هوية المشتبه فيهما؛ في أفق توقيفهما وإخضاعها للأبحاث القضائية الضرورية.