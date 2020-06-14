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الرئيسية | حوادث | بحث قضائي يهمّ "تريبورتور" عرّض أمنيّين للخطر

بحث قضائي يهمّ "تريبورتور" عرّض أمنيّين للخطر

بحث قضائي يهمّ "تريبورتور" عرّض أمنيّين للخطر
هسبريس من الرباط
الأحد 14 يونيو 2020 - 16:10

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا فتحت بحثا تمهيديا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتوقيف سائق دراجة نارية ثلاثية العجلات ومرافقه؛ وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بعدم الامتثال ومقاومة عناصر القوة العمومية وتعريضها للخطر.

وأوضح بلاغ للمديرية، توصلت به هسبريس، أن عناصر الأمن كانت قد باشرت عملية إخضاع دراجة ثلاثية العجلات "تريبورتور" تفتقر للوحات الترقيم لعملية مراقبة بحي السلام في مدينة سلا، أمس السبت، غير أن سائقها رفض الامتثال وقام بجر موظف شرطة عدة أمتار، مخترقا نقطة مراقبة أخرى بـ"شارع الزربية" في نفس المدينة، الأمر الذي تسبب في إصابة موظف الشرطة بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى.

كما شددت المديرية العامة للأمن الوطني أن مقطع فيديو نقل جزءا من هذا التدخل الأمني، وحاليا يجري استغلال هذا التسجيل من أجل تحديد هوية المشتبه فيهما؛ في أفق توقيفهما وإخضاعها للأبحاث القضائية الضرورية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (49)

1 - yahya الأحد 14 يونيو 2020 - 16:19
تحية اجلال و احترام لرجال أمننا، يجب الضرب على يد الخارجين عن القانون بكل سبل العقوبات الرادعة للمجرمين.
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102
2 - حديدان الأحد 14 يونيو 2020 - 16:20
إلى كنتو غير تشدوهم ودخلوهم ياكلو ويشربو ويترنيو على حساب الشعب غير تلقوهم أحسن.
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141
3 - الياس الأحد 14 يونيو 2020 - 16:21
التريبورتور زاد فوضى على فوضى كون غير ايحيدوهم
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114
4 - حسن الأحد 14 يونيو 2020 - 16:22
أتساءل، لماذا لم يستعمل رجال الأمن السلاح الوظيفي، علما بأن الجانيان عرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر؟
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97
5 - moha الأحد 14 يونيو 2020 - 16:23
يجب معاقبتها اشد العقاب ونطلب الشفاء لرجل الامن ويجب على رجال الامن ان يدخلوا في هاده الحالات باحترافيه واستعمال السلاح الوضفي
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65
6 - سلاوي الأحد 14 يونيو 2020 - 16:26
سلا ولاات فيها السيبة ولينا بحال الى عايشين فكولومبيا الجنوى والسيوف ليل ونهار عاد كملوها هاد صحاب تريبورتور حدث ولاحرج ديما مسببين في حوادث سير مميتة لا احترام للضو الأحمر لا احترام للراجلين وعاد زيد تخصار الهضرة.
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78
7 - نقطة في بحر الأحد 14 يونيو 2020 - 16:30
سمعت أن هناك قاضيت في مدينة الجديدة يرتعد منه المجرمون أصبح المجرم يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على سرقة هاتف أو الاعتداء على مواطن نرجو أن ألا يخفف القضاة عن هؤلاء المجرمين وأن يحكموا عليهم بأقصى العقوبات الممكنة..مثلا سرقة هاتف = السجن خمس سنوات وفي حالة العود 10 سنوات وهكذا باش يمشيو يخدمو على راسهم ويعريو على كتافهم..
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76
8 - عزيز الأحد 14 يونيو 2020 - 16:31
تناقض
نحن نرى بأن شرطي بدراجته رباعية العجلات قد أدرك المجرم وأخذ في الحديث معه وقد تجاوزه؛ لكن الخبر يقول بأن التحقق من الشريط جار لإثبات هوية الفار
هل انفلت من قبضة الشرطي الذي تعقبه وهو ظاهر في الفيديو ام ماذا؟؟؟؟ ؟؟؟!!!!!!!
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36
9 - محمد الأحد 14 يونيو 2020 - 16:34
اشد العقوبات اشد العقوبات على هذا المتهور. كون غير تيراو فيه ويتهناو بلاميعرضو سلامتهم للخطر.
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36
10 - said الأحد 14 يونيو 2020 - 16:34
غالبية التريبورتورات يسوقها منحرفون و لصوص و أصحاب سوابق، يجب فرض رخصة السياقة مرفوقة بشهادة حسن السيرة لامتلاك هاد النوع الخطير على السيارات و الأشخاص.
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37
11 - abdo f الأحد 14 يونيو 2020 - 16:35
اين هي سيارة النجدة واين الهاتف اللاسلكي في تلك اللحظة تلقون القبض على الجاني عاد باقي متمش القبض على المسخوط وعاد ديرو ليه مدكرة بحت نتمنا يأحد الجزاء ديالو
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14
12 - سلا الأحد 14 يونيو 2020 - 16:36
اتمنى من المحكمة الموقرة ان تصدر 15 سنة سجنا ليكونوا عبرة لمن يخالف القانون
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24
13 - مغربي مقلق الأحد 14 يونيو 2020 - 16:37
يجب متابعة صاحب السيارة ايضا الدي اكتفى بمشاهدة تعريض رجل الشرطة للخطر دون أدنى تدخل...عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر جريمة يعاقب عليها القانون....كما نطلب من السلطات منع هذه الانواع من الدراجات فهي تشكل خطرا على السائقين و الراجلين .....و أصحابها راه جلهم خطر xخطر....
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-59
14 - رمزي الأحد 14 يونيو 2020 - 16:37
أغلبية سائقي التريبورتور من أصحاب السوابق .انظروا ماذا فعل مع رجال الآمن فما بالكم بما يفعلونه مع المواطن العادي الدي يقود سيارته ومعه أسرته. خصوصا في حي القرية بمدينة سلا نرجو التعامل معهم بالكرامة اللازمة لحماية المواطنين وكذلك رجال الآمن من هؤلاء الميكروبات.
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24
15 - محمد محمد البقاش الأحد 14 يونيو 2020 - 16:37
إذا لاذ أحد بالفرار ولم يمكن القبض عليه ولم يكن متهما بما يجيز ضربه بالرصاص هل يسمح فيه الشرطي ويقوم بإجراءات أخرى كالتبليغ عنه أم يظل جاريا خلفه دون جدوى؟
هل الشرطي الذي علق بالدراجة النارية يريد إيقاف المتهور والمخالف للقانون هو الإجراء السليم؟
ما هو الإجراء الواجب اتخاذه في مثل هذه الحالات؟
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12
16 - أقصى عقوبة ليكون عبرة الأحد 14 يونيو 2020 - 16:38
التهمة المناسبة هي الإصرار في محاولة و الشروع في ارتكاب جريمة القتل العمد
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6
17 - أبو سعد الأحد 14 يونيو 2020 - 16:40
هذه الدراجات النارية ثلاثية العجلات لا فرق بينها وبين السيارات الصغيرة من حيث إبعاد الطول والعرض والارتفاع والحجم وربما هي اكبر. قليل منها مرقم وأغلبهم غير مرقم و أصحابها لا ينتقلون لقوانين مدونة السير ويشكلون خطرا على أرواح المواطنين. ينبغي على الدولة ممارسة الحزم ودفعهم لاحترام القانون مع التنصيص على تسجيل وترقيم هذه الآليات.
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11
18 - الحقيقة الأحد 14 يونيو 2020 - 16:41
نعم البحت كاين على هدشي والكين فين وصل البحت لدار على رئيس امن اقليمي ونائب ديالو بتهمة ديال تستر على اصحاب تزوير سيارات وتلفيق تهمة ديال رجل امن لتقتل فالخميسات لسوقها لوحد حمق والمحكمة برئتو سوؤل لكيدور فالخميسات شكون حامي هدو والكين ناس عرفين سي الحموشي رجل فالمستوى ميبغيش هدشي نشري اجريدة هسبريس لديما مع الحق
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2
19 - أدربال الأحد 14 يونيو 2020 - 16:42
تدخل الشرطي لم يكن احترافيا و يفتقر للمهنية و الاحترافية لأنه عرَّض حياته و حياة غيره للخطر
أولا بتسلقه للعربة ثانيا جعلها تسير في الاتجاه المعاكس
يجب الحفاظ على أرواح المواطنين بما فيهم المجرم نفسه و اخدها بعين الاعتبار مهما كان .
التصرف السليم في هده الحالة هو المطاردة خصوصا ان المجرم يقود دراجة نارية بطيئة جدا بفعل الحمولة سهل السيطرة عليها و لا يمكنه الافلات حتا و إن فلت ماشي نهاية العالم .
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9
20 - كمال الأحد 14 يونيو 2020 - 16:42
هاد صحاب التريبورتوراث راه فوق القانون وحتى الدولة راه طالقة لهم الباندوو، واش موطور وشاريو ديالو كبر منو ومكيحتارموش قانو السير لا خوذة لا ضوو حمر وتهور فسرعة على طرق، الله يسهل عالجميع حنا محسدنا حتى واحد لكن بالقانون، راه البسالة هديك والله يهدي الجميع وصافي
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5
21 - مراد الأحد 14 يونيو 2020 - 16:43
نعم صاحب العجلة ارتكب خطأ بعدم امتثاله للتعليمات ولكن الشرطي الذي حاول توقيفة ارتكب خطأ أكثر خطر على مستعملي الطريق وعلى حياته كذلك ولهذا فكلاهما يجب متابعتهما قضائيا.
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-11
22 - Boubker usa الأحد 14 يونيو 2020 - 16:44
السلام عليكم
انا في نظري أن هاذا النوع من الفيروسات والجراثيم .التي لا تحترم لا رجال السلطة ولا قانون ولا أخلاق. ولا والوالدين .هم اخطر من كورونا وجميع الأوبئة.
فالصحراء المغربية واسعة ولله الحمد .لماذا لا يشيد فيها سجن بدون سقف .عالي الأسوار. لمثل هاؤلاء
صراحة اتعبوا الدولة واتعبوا المجتمع .لا منفعة فيهم
رحم الله هتلر .كان يحرق كل من لا فائدة فيه .
فنحن ديننا لا يسمح بذلك .فلكم الله يا رجال الأمن. ولك الله يا وطني .وشكرا جزيلا ومعذرة لجريدتي المحترمة.فوطنيتي هي التي دفعتني الى الانفعال .وتعبير بهاته الطريقة .
الله الوطن الملك
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5
23 - السعيدي الأحد 14 يونيو 2020 - 16:44
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، واش هادو ماشدوهومش، عنصر أمني كان متشبت بالدراجة، وعنصر من القوات المساعدة كان يجري وراءهم وعنصر أمني كان يتبع المجرمين بدراجة رباعية العجلات، بالإضافة لاقتحامهم نقطة مراقبة أو سد قضائي كما هو مبين في الشريط، بالإضافة إلى مصور الفيديو، لازم التحقيق الجدي لأن هذه مصيبة كبرى رغم أن سرعة التربورتور لم تكن سرعة خارقة، والأهم وهي في واضحة النهار.
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5
24 - العبدي الأحد 14 يونيو 2020 - 16:46
في أمريكا تقوم مثل هدا الفعل 10 سنوات سجن.وسنري مادا هو الحكم في المغرب و نقارن.
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4
25 - مغربي كلاسيكي الأحد 14 يونيو 2020 - 16:48
حبوب الهلوسة سبب رئيسي في هذه التصرفات.
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1
26 - مغربي صريح. الأحد 14 يونيو 2020 - 16:50
يجب إعادة النظر في هاته الوساءل واصحابها،فلو كانت تتوفر على لوحة الارقام لاكتفى الأمني بتدوينها،ولما احتاج الى القيام بمغامرة غير معروفة العواقب.هناك من يخلط بين حقوق الانسان والتسيب.انشري ياهسبريس.
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2
27 - أنور الأحد 14 يونيو 2020 - 16:50
توقيف سائق التربورتور وبحث قضائي إستجابة سريعة من مديرية الشرطة في حق الفقراء أما فيما يخص القائدة التي تسببت في مقتل السيدة في رمضان والقائد مول صندوق التفاح وملايين التجاوزات في حق الفقراء في الخوارق الصحية وحالات القتل والتعذيب في أقبية الكوميسريات لا بحث ولا حياة لمن تنادي كلهم تابعين لشيطان الداخلية التي يتجلى دورها في تعذيب وقتل المغاربة تحت مسمى القانون الرجعي
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-5
28 - زمن تطوان الأحد 14 يونيو 2020 - 16:51
الشرطة أو القوة المساعدة او الدرك الملكي بضحون بأنفسهم من اجل الحفاظ على الأمن .. ويعرضون جسمهم للخطر ومع الأسف الشديد لم نلاحظ استنكارا من طرف عموم الشعب ولو كان العكس لقامت الدنيا ولم تقعد... واتمنى من العدالة انزال اقصى العقوبات ولغيرهم .. وأصحاب الدراجات النارية الثلاثية العجلات معظمهم يشكرون خطرا على صحة الإنسان ومستعملي الطرقات العمومية. والاحداث تكررت مرارا فلاخودة لهم ولا تأمين ولا دراية بقانون السير . وستقوم المديرية العامة بحملة مشددة على نطاق واسع من الثراب المغربي في هذا الشأن حماية للمواطن.
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4
29 - hamid الأحد 14 يونيو 2020 - 16:53
هذا سببه التساهل مع أصحاب التريبورتورات. ففي الوقت الذي يتم التشديد على أصحاب السيارات وتحرير مخالفات السير وهذا واجب ولا نعارضه، تجد في المقابل أصحاب التريبورتورات يخترقون قانوت السير أو يحملون العديد من الأشخاص أمام أعين الشرطة ولا تدخل. فهذا رجل الأمن وانظروا كيف ثم التعامل معه وما أدراكم لو كان مواطن عادي.
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1
30 - البشير الأحد 14 يونيو 2020 - 16:53
لاحول ولا قوة الا بالله رجال الامن يسهرون على سلامة وامن الاشخاص ويعرضون انفسهم للخطر لاسيما في هذه الظروف الاستثناءية ،وياتي تصرف مثل هذه الشريحة من المجتمع التي لا تبالي لا للحجر ولا لغيره يعتبرون انفسهم فوق القانون ،فهذه التصرفات الصبيانية والتي باتت متداولة على قنوات التواصل الاجتماعي.ان دلت على شيء فانما تدل على انه يحب إعادة النظر في بعض القوانين الزجرية والرفع من حدتها لردع هؤلاء المستهطرون،فرجال الامن والسلطة خط أحمر لا يجب التساهل في خرقه
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3
31 - hamid laalioui الأحد 14 يونيو 2020 - 16:54
هل يصح أن نروض نمرا احضرناه من وسط الغابة، كيف يعقل أن تجبر شخصا على فعل ما وأنت من عودته على عكسه، أنتم يا رجال الأمن من اطلقتم العنان لأصحاب دراجات الرعب لفعل ما يحلو لهم، فلا تتباكون الآن، ان مدينة سلا تعج بهذه الدراجات لدرجة أنها أصبحت تشكل رعبا و هاجسا حقيقيا للمواطنين الراجلين أو سائقي السيارات، بل هناك في مناطق معينة رجال أمن يشترون هذه الدراجات ويكترونها لاشخاص معظمهم من ذوي السوابق العدلية لممارسة نقل الأشخاص، ولقد تم رصد هذا الأمر بشكل لافت في فترة الحجر الصحي حينما تم منع سيارات الأجرة، ولقد قلتها سابقاً فالقانون في المغرب يتم وضعه وتطبيقه على من يحترمه.
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3
32 - احمد الأحد 14 يونيو 2020 - 16:54
يجب النضر في قضية أصحاب ااتربورتو ر جلهم مجرمون ويتعاطون للمخدرات. أصبحوا خطر على المواطنين .الحل هو منع امتلاك هده الدراجة التلاتية عن من لا يقل سنهم عن الخمسين عاما .جل الأشخاص الدي يفوق عمره هادا السن أناس عندهم اولاد وأصحاب مسؤولية فغالبا يحترمون قانون السير .اما المجرمون والشمكارة فيجب اقصاؤهم من هد المهنة ..
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3
33 - المخالفات و اللصوصية الأحد 14 يونيو 2020 - 16:55
* المخالفات و اللصوصية والإجرام والمنحرفين و...منتشرين
في جميع أرجاء العالم . وكم من شخص يبدو لك عاديا و هو دون ذلك ،
(أمْـصَـرفَـق ، صَايط ليه الريح في وَدْنِـيه) ، شرطي يذهب ضحية
تصرف طائش ، قد يكون الفاعل أحمق .(يعلم الله بأثر تلك السقطة) .
*كان على الشرطي ألا يعمل فوق طاقته ، عليه التصرف في حدود
الممكن . و هو ممسك بالهارب كأنه يريد تقبيله . فربما هناك عدة
طرق للقبض على المخالف دون أن يصاب الشرطي بأذى .
* بصراحة ، يجب إعادة النظر في تكوين الشرطة . فمثلاً ، هناك تعليمات
لموظفي الأبناك ، ألا يقاوموا اللصوص مهما كان المبلغ .
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-2
34 - جميلة الأحد 14 يونيو 2020 - 16:55
شكرا جزيييلا للشخص الذي قام بتوثيق الشريط ، و الشفاء العاجل لرجل الامن ، تحية اجلال و تقدير للمغاربة الاحرار الذين يساهمون في محاربة مظاهر الفساد و لكل الامنيين الذين يضحون بانفسهم من اجل استتباب الأمن في بلدنا الحبيب .
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5
35 - جعفر الأحد 14 يونيو 2020 - 16:57
دراجات التريبورتور زادت الطين بلة وأحدثت فوضى لم يسبق لها مثيل في حركة السير والجولان وكأن السائقين غير معنيين باحترام قوانين الطريق . هنا يطرح أكثر من سؤال : لماذا؟ كيف ؟ من المسؤول ؟ وإلى متى ؟.
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3
36 - hima الأحد 14 يونيو 2020 - 16:58
حان الوقت لأخذ الامور بجدية اذا لم يتخد هذا المجرم أقصى العقوبات ويكون عبرة للمجرمين تيقو بي اعزائي القراء سنرى هذا السيناريو يتكرر كل يوم وهدا المجرم سيكون بطلا باعين المجرمين فما ذنب اسرة هدا الشرطي الذي حتى الان لانعرف اذا كان على قيد الحياة
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5
37 - سليم الأحد 14 يونيو 2020 - 16:59
بغض النظر عن جنحة هاذا المجرم ، ارى ان الشرطي عرض حياته للخطر مجانا ، ولو قدر الله ان تكون حادثة فهو في نظري غير مؤمن لان ليس لديه الوسائل الممكنة لمتابعة المجرم ....، في هذه الحالة اما الشرطي مبتدأ او متهور .
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-1
38 - Barcelona الأحد 14 يونيو 2020 - 17:01
تحية تقدير و احترام لكافة أفراد الأمن. من خلال الفيديو نلاحظ عدم المهنية في التعامل مع تلك الحالة وتعريض الشرطي لنفسه و للمواطنين للخطر جراء تسلقه بتلك الطريقة المشابهة الشرطي الذي توفي في حادث مدينة طنجة سابقا. كان عليه إستعمال سلاحه الوظيفي أو إخبار الأمنيين الموجودين في الحاجز المقبل لسد الطريق من الجانبين ومن ثم يسهل القبض على الجانحين، ويعود الشرطي لأهله سالما. وتمنياتي له بالسلامة.
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2
39 - ضيف الله الأحد 14 يونيو 2020 - 17:01
في الحقيقة سكان حي السلام بسلا يعانون من الفوضى التي يحدثها اصحاب هذه الدراجات فالمرجو وضع حد لهذا التسيب
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1
40 - ولد حميدو الأحد 14 يونيو 2020 - 17:03
لمادا لا يطلق الرصاص على العجلات
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3
41 - [email protected] الأحد 14 يونيو 2020 - 17:04
خاصهم يحاكمهم ويعطوهم أقصى العقوبات حتى يكونوا عبرة للآخرين (الأعمال الشاقة )
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2
42 - Adli الأحد 14 يونيو 2020 - 17:11
اغلبية التريبورتورات يتسببوا في حوادث(فمثل هاد الميكروب سائق التريبورتور لم يراعي احترام اي احد وسوف يتسبب في حوادث ولو أوقفه الشرطي لينهيه عن تصرفاته لصار القيل والقال عن الشرطي وعن صاحب التريبورتور بانه مظلوم وشهادة مني والله يعلم صدق ما اقول اغلب اصحاب التريبورتورات والدرجات النارية لايحترمون احدا في مراكش
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1
43 - احمد المانيا الأحد 14 يونيو 2020 - 17:25
يجب اتخاذ الاجراءات الصارمة في حق هذا الشخص المتهور وسحب منه رخصة السياقة الى الابد وحمله جميع الحقوق المدنية والمخاطر التي تسببت للشرطي
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0
44 - شاب مغربي الأحد 14 يونيو 2020 - 17:26
شرطة تاع الكرطون انا جاني هاد الفيديو مستفز لقوة وخبرة الشرطة لا غير لأنو كان لازم القبض عليهم فالحين
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1
45 - أشرف - الجديدة الأحد 14 يونيو 2020 - 17:28
تصدرون احكاما بعضها غير منطقية وبعضها غير عادلة او تمس بحقوق الانسان المتفق عليها دوليا. سائق الدراجة الثلاثية ارتكب مخالفة والشرطي لم يطبق التعليمات الجاري بها العمل. هل التعليمات تفرض عليه القيام بما قام به؟ كان من الممكن ان يلقى مصرعه من جراء ذلك. الاجدر ان يتصل بالشرطة المتنقلة و الباراج القريب ليوقفوا هذا المتهور و لو باطلاق النار على عجلات المركبة او سد الطريق امامها بالسلسلة المعدة لذلك.
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-1
46 - محمدب ع ع ع ع ع ع الأحد 14 يونيو 2020 - 17:33
ماالذي سيفعله بسلاحه إن لم يوظفه في مثل هذه الحالات......!!!!!!
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47 - حميد الأحد 14 يونيو 2020 - 17:38
هناك العديد مثل هده العربات بدون لوحات الترقيم
لدلك يجب التحقق من هده الوسائل
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1
48 - زين العابدين الأحد 14 يونيو 2020 - 17:40
يجب تطبيق في حق هاد المجرمين قانون الأعمال الشاقه ليرتديعو اما السجن واكل شرب وخسرين عليه ميزانيه هم بالغنى عنها
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0
49 - عبودة الأحد 14 يونيو 2020 - 17:41
لا أفهم لماذا يعرض الامني نفسه لهذا الخطر... اذا رفض المجرم الامتثال للأوامر فهذا لا يعني الارتماء عليه والانتحار... فقط التبليغ إلى كافة الحواجز الأمنية لتوقيفه...
تحية لرجال الامن
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