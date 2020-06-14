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الرئيسية | حوادث | الشرطة تفكك شبكة السطو على "الفيلات" في فاس

الشرطة تفكك شبكة السطو على "الفيلات" في فاس

الشرطة تفكك شبكة السطو على "الفيلات" في فاس
رشيد الكويرتي من فاس
الأحد 14 يونيو 2020 - 20:04

تمكنت فرقة محاربة العصابات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، أمس السبت، من توقيف 5 أشخاص، من بينهم قاصر، تتراوح أعمارهم بين 15 و48 سنة، أحدهم من ذوي السوابق الإجرامية في السرقة وتكوين عصابة إجرامية، ينشطون ضمن شبكة إجرامية متخصصة في السرقة بالكسر.

ووفقا لما أورده مصدر أمني لهسبريس، كانت مصالح الأمن قد تفاعلت بسرعة وجدية مع شكاية تتعلق بالسرقة بالكسر من داخل إحدى الفيلات بمدينة فاس بتاريخ 4 يونيو الجاري، حيث تبين من خلال المعاينة وجود آثار بصمات وعينات بيولوجية بأماكن متفرقة داخل الفيلا المستهدفة.

المصدر ذاته أوضح أنه جرى استغلال ورفع هذه الآثار من طرف تقنيي الشرطة العلمية والتقنية بمسرح الجريمة، وتحليلها من طرف مختبر الشرطة العلمية؛ ما مكن من تشخيص هوية أحد المشتبه فيهم بعد التحليل الجيني، والاهتداء إليه، وبالتالي إلقاء القبض عليه في وقت وجيز بعد اقتراف هذا الفعل الإجرامي.

عملية التفتيش بمنزل المشتبه فيه، يضيف المصدر الأمني، أسفرت عن حجز ساعات يدوية ثمينة وجهاز حاسوب محمول ولوحتين إلكترونيتين وهواتف محمولة ومجوهرات عبارة عن خواتم وأساور ومزهريات متنوعة الأحجام والأشكال وأوان نحاسية وفضية وثريا من النحاس وأخرى من الزجاج وأجهزة كهربائية منزلية ودراجة نارية، فضلا عن حجز مبلغ 40 ألف درهم بحوزة المشتبه فيه والمتحصل عليه من بيع الأشياء المسروقة.

وأبرز مصدر الجريدة أنه تبين من خلال البحث المعمق مع المشتبه فيه الرئيسي أنه ينشط ضمن شبكة إجرامية متخصصة في سرقة الفيلات، تعمد إلى تقسيم الأدوار بين أفرادها؛ فيقوم أحدهم بتحديد الهدف، وتتم عملية السرقة أثناء الليل بمشاركة القاصر الذي يقوم بدور المراقبة والحراسة عن بعد.

وأشار المصدر إلى أنه، في إطار مجريات البحث والتحري، تم إيقاف شخصين من أجل شراء المسروق المتمثل في المجوهرات من المعدن الأصفر والأحجار الكريمة، كما تم إيقاف والد المشتبه فيه القاصر الذي وجد بحوزته جهاز تلفاز.

وقد جرى إخضاع المشتبه فيه الرئيسي لتدبير الحراسة النظرية، ووضع القاصر تحت الملاحظة رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ فيما سيتم تقديم الثلاثة الآخرين في حالة سراح بعد انتهاء الإجراءات المسطرية القانونية، بعد رصد وتحديد ظروف وملابسات هذه القضية وإيقاف باقي المشتبه تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية والذين تم تشخيص هويتهم، يورد المصدر عينه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Qarfaoui Genova الأحد 14 يونيو 2020 - 20:37
الذي أثار إنتباهي في هذا المقال هو وجود قاصر لا يتعدى عمره 15 سنة بين أفراد هذه العصابة ِِ شيء يصعب شرحه و تحليله . نرجو الله السلامة و الهداية لأبنائنا و يحفظهم من كل شر .
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12
2 - زين العابدين الأحد 14 يونيو 2020 - 20:53
لصوص وسراق يبغيوها غا بردا وسهلا ونوضو شمرو علي سواعدكم وخدمو وكولوها بعرق الجبين بحال هاد الفئة الفنينه خسها يطبق فيها شرع الله
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14
3 - مغربية وأفتخر الأحد 14 يونيو 2020 - 20:53
لآ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحية تقدير وإجلال لرجال الأمن الساهرين على أمن الدولة الحبيبة وآلله يعفو على هاذ المجرمين
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9
4 - المنصوري الأحد 14 يونيو 2020 - 21:24
يا ليت هؤلاء تحولت شطارتهم و فنيتهم في السرقة الى مجال اخر في الصناعة و الفلاحة و التجارة و الدراسة و الابداع ....
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6
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