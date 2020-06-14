الشرطة تفكك شبكة السطو على "الفيلات" في فاس

رشيد الكويرتي من فاس

تمكنت فرقة محاربة العصابات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، أمس السبت، من توقيف 5 أشخاص، من بينهم قاصر، تتراوح أعمارهم بين 15 و48 سنة، أحدهم من ذوي السوابق الإجرامية في السرقة وتكوين عصابة إجرامية، ينشطون ضمن شبكة إجرامية متخصصة في السرقة بالكسر.

ووفقا لما أورده مصدر أمني لهسبريس، كانت مصالح الأمن قد تفاعلت بسرعة وجدية مع شكاية تتعلق بالسرقة بالكسر من داخل إحدى الفيلات بمدينة فاس بتاريخ 4 يونيو الجاري، حيث تبين من خلال المعاينة وجود آثار بصمات وعينات بيولوجية بأماكن متفرقة داخل الفيلا المستهدفة.

المصدر ذاته أوضح أنه جرى استغلال ورفع هذه الآثار من طرف تقنيي الشرطة العلمية والتقنية بمسرح الجريمة، وتحليلها من طرف مختبر الشرطة العلمية؛ ما مكن من تشخيص هوية أحد المشتبه فيهم بعد التحليل الجيني، والاهتداء إليه، وبالتالي إلقاء القبض عليه في وقت وجيز بعد اقتراف هذا الفعل الإجرامي.

عملية التفتيش بمنزل المشتبه فيه، يضيف المصدر الأمني، أسفرت عن حجز ساعات يدوية ثمينة وجهاز حاسوب محمول ولوحتين إلكترونيتين وهواتف محمولة ومجوهرات عبارة عن خواتم وأساور ومزهريات متنوعة الأحجام والأشكال وأوان نحاسية وفضية وثريا من النحاس وأخرى من الزجاج وأجهزة كهربائية منزلية ودراجة نارية، فضلا عن حجز مبلغ 40 ألف درهم بحوزة المشتبه فيه والمتحصل عليه من بيع الأشياء المسروقة.

وأبرز مصدر الجريدة أنه تبين من خلال البحث المعمق مع المشتبه فيه الرئيسي أنه ينشط ضمن شبكة إجرامية متخصصة في سرقة الفيلات، تعمد إلى تقسيم الأدوار بين أفرادها؛ فيقوم أحدهم بتحديد الهدف، وتتم عملية السرقة أثناء الليل بمشاركة القاصر الذي يقوم بدور المراقبة والحراسة عن بعد.

وأشار المصدر إلى أنه، في إطار مجريات البحث والتحري، تم إيقاف شخصين من أجل شراء المسروق المتمثل في المجوهرات من المعدن الأصفر والأحجار الكريمة، كما تم إيقاف والد المشتبه فيه القاصر الذي وجد بحوزته جهاز تلفاز.

وقد جرى إخضاع المشتبه فيه الرئيسي لتدبير الحراسة النظرية، ووضع القاصر تحت الملاحظة رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ فيما سيتم تقديم الثلاثة الآخرين في حالة سراح بعد انتهاء الإجراءات المسطرية القانونية، بعد رصد وتحديد ظروف وملابسات هذه القضية وإيقاف باقي المشتبه تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية والذين تم تشخيص هويتهم، يورد المصدر عينه.