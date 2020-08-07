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الرئيسية | حوادث | انتشال جثة من بحيرة أكلمام سيدي علي بميدلت

انتشال جثة من بحيرة أكلمام سيدي علي بميدلت

انتشال جثة من بحيرة أكلمام سيدي علي بميدلت
محمد آيت حساين
الجمعة 07 غشت 2020 - 10:34

أفلحت عناصر الوقاية المدنية التابعة للقيادة الإقليمية بميدلت، يوم الخميس، في انتشال جثة شاب يبلغ من العمر 28 سنة قضى نحبه غرقا ببحيرة أكمام سيدي علي بالجماعة الترابية ايتزر، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم ميدلت.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الهالك، المزداد سنة 1992، يشتغل موظفا بالسجن المحلي بمدينة أزرو، مشيرة إلى أنه توجّه نحو بحيرة أكلمام سيدي علي قصد السباحة، إلا أنه اختفى عن الأنظار قبل العثور عليه جثة هامدة في عمق البحيرة المذكورة.

وفور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث باشرت عملية البحث عن الضحية وفتح تحقيق في الموضوع.

وأمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بتوجيه جثة الهالك نحو مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالمدينة ذاتها، قصد إخضاعها للتشريح لتحديد السبب الحقيقي للوفاة لفائدة البحث القضائي الاعتيادي في مثل هذه الحوادث.

وتعد بحيرة أكلمام سيدي علي، الواقعة بالنفوذ الترابي لجماعة ايتزر، من المنتجعات بإقليم ميدلت التي تستقبل على طول السنة عددا من الزوار من المنطقة ومن جميع مدن المملكة، لبرودة طقسها ومناظرها الخلابة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - SAPA الجمعة 07 غشت 2020 - 10:52
Au lieu de construire des piscines municipales et permettre aux gens de se baigner en toute sécurité, on laisse le peuple risquer sa vie à la recherche d’un point de fraîcheur. Tous les dirigeants des municipalités marocaines ont démontré leur incompétence et leur incurie. L’intérêt général est une notion qui l’est totalement étrangère.
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2 - mustapha الجمعة 07 غشت 2020 - 10:59
رحمه الله . السباحة في البحيرات خطير خاصة أنها تكون مليئة بالطين !!! سؤال : البحيرة في إتزر القريبة من أزرو و ميدلت و مكناس ، لماذا تم نقل الجثة الى مستشفى الراشدية ؟؟؟
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13
3 - اخت غريق الجمعة 07 غشت 2020 - 11:36
هي بحيرة جميلة ولكن خطيرة اخذت اخي منذ 1984الله يرحمو تعدو بخيرة مليئة بالطين مما يستعصي الوصول للغريق في الوقت المناسب الله يرحمو و يجعل مثواه الجنة
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11
4 - حمداوي محمد الجمعة 07 غشت 2020 - 14:01
تغمده الله بواسع رحمته وألهم ذويه الصبر والسلوان ، إجابة على سؤال الأخ لأن إيتزار تابع لجهة درعة تافيلالت
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9
5 - Hassan temara الجمعة 07 غشت 2020 - 14:24
رحم الله هذا المسكين الذي لم يكن يبحث إلا على مكان يجد فيه راحته في السباحة . ولكن ما دام هو من أزرو فلماذا غرّبوا جثته في الرشيدية ؟ لتزداد مصاريف نقل الجثة إلى أزرو !!! وتزداد متاعب أهله في المسطرة الإدارة المعقدة أصلا؟!!!
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6 - فوكليس الجمعة 07 غشت 2020 - 19:38
للإشارة فإن مدينة أزرو تتوفر على مسبح بلدي قديم وجميل اتذكر ايامي الجميلة والحلوة التي قضيتها في هذا المسبح وعمري انذاك سبعة سنين ومن هذا السن تعلمت فيه السباحة وأنا الان في الستين من عمري ..تغمد الله الفقيد برحمته الواسعة وانا لله وانا اليه راجعون.
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