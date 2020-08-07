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كُتّاب وآراء
انتشال جثة من بحيرة أكلمام سيدي علي بميدلت
أفلحت عناصر الوقاية المدنية التابعة للقيادة الإقليمية بميدلت، يوم الخميس، في انتشال جثة شاب يبلغ من العمر 28 سنة قضى نحبه غرقا ببحيرة أكمام سيدي علي بالجماعة الترابية ايتزر، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم ميدلت.
وأفادت مصادر هسبريس بأن الهالك، المزداد سنة 1992، يشتغل موظفا بالسجن المحلي بمدينة أزرو، مشيرة إلى أنه توجّه نحو بحيرة أكلمام سيدي علي قصد السباحة، إلا أنه اختفى عن الأنظار قبل العثور عليه جثة هامدة في عمق البحيرة المذكورة.
وفور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث باشرت عملية البحث عن الضحية وفتح تحقيق في الموضوع.
وأمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بتوجيه جثة الهالك نحو مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالمدينة ذاتها، قصد إخضاعها للتشريح لتحديد السبب الحقيقي للوفاة لفائدة البحث القضائي الاعتيادي في مثل هذه الحوادث.
وتعد بحيرة أكلمام سيدي علي، الواقعة بالنفوذ الترابي لجماعة ايتزر، من المنتجعات بإقليم ميدلت التي تستقبل على طول السنة عددا من الزوار من المنطقة ومن جميع مدن المملكة، لبرودة طقسها ومناظرها الخلابة.