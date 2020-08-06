حجز ما يزيد عن 5 أطنان من "الشيرا" بالبيضاء

هسبريس من الرباط

حجزت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال يوم الخميس، خمسة أطنان و222 كيلوغراما من مخدر الشيرا، كما أوقفت ثلاثة أشخاص، من بينهم فرنسي من أصول مغربية؛ وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وتم تنفيذ هذه العملية الأمنية بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي، بضيعة فلاحية بدوار "أولاد ميمون" بمنطقة حد السوالم ضواحي الدار البيضاء، حيث تم توقيف المشتبه فيهم الثلاثة وضبط سيارة خفيفة ومبلغ مالي مهم بالعملة الوطنية يشتبه في كونه من محصلات إجرامية؛ فضلا عن حجز 150 رزمة من مخدر الشيرا مخبأة بعناية في "مطمورة" تحت أرضية، يناهز وزنها الإجمالي خمسة أطنان و222 كيلوغراما من المخدرات، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وتم، وفق المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لرصد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي وطنيا ودوليا، فضلا عن تحديد وتوقيف كل المتورطين المفترضين فيه.