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الرئيسية | حوادث | حجز ما يزيد عن 5 أطنان من "الشيرا" بالبيضاء

حجز ما يزيد عن 5 أطنان من "الشيرا" بالبيضاء

حجز ما يزيد عن 5 أطنان من "الشيرا" بالبيضاء
هسبريس من الرباط
الخميس 06 غشت 2020 - 22:32

حجزت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال يوم الخميس، خمسة أطنان و222 كيلوغراما من مخدر الشيرا، كما أوقفت ثلاثة أشخاص، من بينهم فرنسي من أصول مغربية؛ وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وتم تنفيذ هذه العملية الأمنية بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي، بضيعة فلاحية بدوار "أولاد ميمون" بمنطقة حد السوالم ضواحي الدار البيضاء، حيث تم توقيف المشتبه فيهم الثلاثة وضبط سيارة خفيفة ومبلغ مالي مهم بالعملة الوطنية يشتبه في كونه من محصلات إجرامية؛ فضلا عن حجز 150 رزمة من مخدر الشيرا مخبأة بعناية في "مطمورة" تحت أرضية، يناهز وزنها الإجمالي خمسة أطنان و222 كيلوغراما من المخدرات، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وتم، وفق المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لرصد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي وطنيا ودوليا، فضلا عن تحديد وتوقيف كل المتورطين المفترضين فيه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - اناس الخميس 06 غشت 2020 - 23:04
عمل كبير ايها الابطال جزاكم االله خير دخالو عفاكم المكناس نقواه من المخدرات خصوصا اكدال والقصبة عياقوا تحية الباشا حرابهم ولكن يد وحدة...
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21
2 - جلال الخميس 06 غشت 2020 - 23:05
هذي يا ناس تجيب واحد في عمرو 8 سنوات و الله غير تلقاه عارف منين أصلها اذا حبين من غدا متبقاش تزيد تنبت و لكن؟
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-4
3 - حمامة الجمعة 07 غشت 2020 - 00:51
نعم تحية كبيرة الباشا حارب تجار المخدرات في حي القصبةواكدال ولكن خاص الشرطة تخرج دير خدمتها ماشي دير باك صحابي
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12
4 - السامي الجمعة 07 غشت 2020 - 01:01
هداك الباشا خاصو يكون رءيس الدائرة عنادو غيرة على الوطن والشباب شاف المخدرات الصلبة والحشيش والخمر يباع قام بالحملة وبان فاليوتوب وسط حي القصبة واكدال وهو كاليحربهم أما الشرطة غائبة تماما
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