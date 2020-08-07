24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0406:4113:3817:1620:2621:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. لندن تدعو باريس إلى "اعتراض قوارب المهاجرين" (5.00)

  2. "تشديد المراقبة" يعود إلى المغرب .. إغلاق المقاهي ومراقبة التنقّلات‬ (5.00)

  3. "التزوير وانتحال هويّة" يورّطان شخصين في برشيد (5.00)

  4. أفلام العالم في زمن منصة "نتفليكس".. متعة الناقد ومحنة الرقيب (3.33)

  5. إنجاح الأمازيغية يمر بطرد الفرنسية من المغرب (2.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | حريق يلتهم أشجارا من البلوط والعرعار بغابة أزرو

حريق يلتهم أشجارا من البلوط والعرعار بغابة أزرو

حريق يلتهم أشجارا من البلوط والعرعار بغابة أزرو
رشيد الكويرتي
الجمعة 07 غشت 2020 - 00:18

أتى حريق اندلع، بعد زوال الخميس بإقليم إفران، على نحو نصف هكتار من الغطاء الغابوي بالغابة المجاورة لمدينة أزرو.

ووفقا لما أورده حدو أغبي، المدير الإقليمي للمياه والغابات بإفران، فإن هذا الحريق أتى على نحو نصف هكتار من الغطاء الغابوي، الذي يشتمل على مجموعة من الأصناف الغابوية الثانوية، والأشجار الأساسية المتنوعة، منها على الخصوص أشجار الصنوبر والعرعار.

المسؤول الأول عن قطاع المياه والغابات بإقليم إفران أكد، في تصريح لهسبريس، أن سرعة التدخل بمكان الحريق، المعروف بالمقطع الغابوي بودراع، مكن من إخماده ومحاصرته في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن أسباب اندلاع النيران مازالت مجهولة إلى حد الساعة.

وأوضح متحدث الجريدة أن التغلب على الحريق، رغم صعوبة تضاريس المنطقة، تحقق بفضل تضافر جهود جميع المصالح، من وقاية مدنية، وسلطات محلية، ودرك ملكي، وقوات مساعدة، وعناصر المياه والغابات؛ فضلا عن انخراط الساكنة المحلية المجاورة في عملية الإطفاء.

هذا وفتحت مصالح الدرك الملكي ومصالح المياه والغابات بإقليم إفران تحقيقا حول ظروف وملابسات اندلاع هذا الحريق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - mouradusa الجمعة 07 غشت 2020 - 01:25
Il le fond pour voler la terre
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
2 - العلوي الصحراوي الجمعة 07 غشت 2020 - 01:52
من فضلكم إخواني أخواتي، كفانا من اللامبالاة والإستهتار، ومزيدا من اليقظة والمسؤولية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
3 - Mahjoub الجمعة 07 غشت 2020 - 04:08
حسب بعض المصادر المحلية كان للعاصفة الرعدية التي شهدتها المنطقة بعد إندلاع النيران الفضل في اخماذ الحريق بوقت قياسي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
4 - مغربي الجمعة 07 غشت 2020 - 06:28
اللهم احفظ هدا البلاد وساءر بلاد المسلمين من الكوارث وجنبنا كل مكروه يا رب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
5 - Said الجمعة 07 غشت 2020 - 07:59
السبب واضح، و هو التدخين في المناطق الغالية.
انا إبن الأدغال و رأيت هذا مرارا و تكرارا في الغابة، لا يمكنني التكلم معهم في هذا الموضوع لأنهم غالبا يكونون عبارة عن مجموعة.
و المصالح الغابوية تعرف هذا جيدا، إلا أن تحركاتهم تكون دائما بعد إندلاع حريق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
6 - معلق الجمعة 07 غشت 2020 - 10:47
يالاه تفوسخ البلاد خليو البلاد تبخر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
7 - عمر البيضاوي السبت 08 غشت 2020 - 17:15
يا حسرة على العباد
الأطلس المتوسط من المناطق القليلة بالمغرب التي لا زالت توفر خضرة و هواء صاف للعباد؛
أتمنى أن توقف السلطات من قام بإشعال النار، حيث غالبا ما يكون هذا ننيجة لا مبالاة البعض (سيجارة، بوطة صغيرة...)، و أن يتم سجنهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.