حريق يلتهم أشجارا من البلوط والعرعار بغابة أزرو

رشيد الكويرتي

أتى حريق اندلع، بعد زوال الخميس بإقليم إفران، على نحو نصف هكتار من الغطاء الغابوي بالغابة المجاورة لمدينة أزرو.

ووفقا لما أورده حدو أغبي، المدير الإقليمي للمياه والغابات بإفران، فإن هذا الحريق أتى على نحو نصف هكتار من الغطاء الغابوي، الذي يشتمل على مجموعة من الأصناف الغابوية الثانوية، والأشجار الأساسية المتنوعة، منها على الخصوص أشجار الصنوبر والعرعار.

المسؤول الأول عن قطاع المياه والغابات بإقليم إفران أكد، في تصريح لهسبريس، أن سرعة التدخل بمكان الحريق، المعروف بالمقطع الغابوي بودراع، مكن من إخماده ومحاصرته في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن أسباب اندلاع النيران مازالت مجهولة إلى حد الساعة.

وأوضح متحدث الجريدة أن التغلب على الحريق، رغم صعوبة تضاريس المنطقة، تحقق بفضل تضافر جهود جميع المصالح، من وقاية مدنية، وسلطات محلية، ودرك ملكي، وقوات مساعدة، وعناصر المياه والغابات؛ فضلا عن انخراط الساكنة المحلية المجاورة في عملية الإطفاء.

هذا وفتحت مصالح الدرك الملكي ومصالح المياه والغابات بإقليم إفران تحقيقا حول ظروف وملابسات اندلاع هذا الحريق.