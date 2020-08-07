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الرئيسية | حوادث | ربّ أسرة يقتل ابن عمّه في سوق الجملة بخريبكة

ربّ أسرة يقتل ابن عمّه في سوق الجملة بخريبكة

ربّ أسرة يقتل ابن عمّه في سوق الجملة بخريبكة
هسبريس من خريبكة
الجمعة 07 غشت 2020 - 11:57

شهد السوق المخصص لبيع الخضر بالجُملة بمدينة خريبكة، صباح الجمعة، جريمة قتل وُصفت بالبشعة، راح ضحيتها شاب على يد أحد أبناء عمومته.

وأوضحت مصادر هسبريس أن خلافا شخصيا كان قد نشب، في وقت سابق، بين شاب وابن عمّه بشكل عاديّ؛ غير أن حدّته ازدادت منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة وسط سوق الجملة.

وأضافت المصادر ذاتها أن "ع. ب"، متزوج وأب لثلاثة أبناء، استلّ سكينا في غفلة من ابن عمّه "ع. ب"، ووجّه إليه طعنة غادرة على مستوى أسفل الإبط.

وانتقلت عناصر الشرطة العلمية إلى مكان الواقعة، وعملت على معاينة مسرح الجريمة والتقاط الصور، بحضور عدد من عناصر الشرطة القضائية وممثل النيابة العامة وآخرين من السلطة المحلية والوقاية المدنية.

وعملت سيارة إسعاف على نقل المصاب إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة؛ غير أنه أسلم الروح إلى بارئها قبل ولوج المرفق الصحي.

وفي الوقت الذي أحيلت جثة الهالك على مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الإقليمي، باشرت مصالح الأمن تحرياتها للوصول، في أقرب وقت ممكن، إلى الجاني الذي فرّ إلى وجهة مجهولة مباشرة بعد ارتكاب الجريمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - socx الجمعة 07 غشت 2020 - 12:16
لقد آن الأوان لكي يفهم الناس أن المقهى ماض إلى زوال و أنه يجب على أصحاب المقاهي يبدلو ساعة بخرى و ينوضو يقلبو على راسهوم ف شي حرفة جديدة.
ٱعجبني عديد من الحريفيا أيام الحجر الحلاقا الحدادا النجارا..عوض انتظار المجهول قاموا بتحويل محل عملهم إلى بيع الخضر و الفواكه.
في ظل الظرفية الراهنة يجب على الباء يعلمو ولادهوم شي حاجي و أي حاجة مفيدة باش منين يكبرو يعرفو يسايرو الوقت و الظروف.
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-50
2 - rachida الجمعة 07 غشت 2020 - 12:21
السلام عليكم.والضحية الأكبر سوف تكون الزوجة والابناء الذين سيتشردون بعد دخول الزوج الى السجن وحاشا أن أسميه زوج أو أب.ذنوب تشريد أولاده على رقبته إن لم يجدوا معيلا لهم وخصوصا إذا كانوا مازالوا صغارا
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50
3 - hicham الجمعة 07 غشت 2020 - 13:03
اين المفر. لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم. كلمة واحدة زوج. بنادم كقتل. اف على هذا النوع. يجب تفتيش كل واحد لان الجميع اصبح مسلحا بسلاح اسود. هذه الاخبار ولات كتخلع. الواحد اسد اذنيه. مابقى مايعجب.
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36
4 - عبد الله الجمعة 07 غشت 2020 - 14:31
إنا لله وإنا إليه راجعون ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لا يعرف الشخص بجسامة جرمه إلا بعد إرتكابه حيث لا ينفع ساعتها الندم.
السبب وراء الجريمة مهما كانت طبيعته يبقى تافها ولكن الذنب يكون عظيم جدا .
لذلك وصانا رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام ،بصلة الأرحام وحذرنا من قطعها . فهذه مناسبه ليصل كل منا رحمه ولو بمكالمة هاتفية دون تقديم أي عذر مهما كان .ونسأل الله السلامة للجميع
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15
5 - نضيف الجمعة 07 غشت 2020 - 14:40
كاد الفقر أن يكون كفرا.كثر الإجرام عندما زادت ضغوطات الحياة،لكن الإنسان يجب أن لا يخرج عن إنسانيته،لماذا أقتل ؟؟ماعسايا أخذه من هذه الدنيا،!!شرد أبناءه و ضمر اسرته إن لم يكن السبب يتعلق بشرفه او كرامته فهو آتم في حق الجميع.أقول من هذا المنبر للجميع أن يتحلى بالصبر فكل الظروف ستزول كيف ما كان حلوة او مرة.
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-2
6 - فاتي الجمعة 07 غشت 2020 - 14:44
.الله يستر بقينا نسمعو القتل وزنا المحارم والمخدرات ووو....والسكين اصبح حاضرفي كل زمان ومكان علامات الساعة الله يلطف وتنزل شي رحمة
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12
7 - Joseph الجمعة 07 غشت 2020 - 17:08
فكرتوني في أولاد العم وقيمتهما عند الله عز وجل . مصييييييييييبة عظمى حين تعاني العداوة والكراهية ولسبب مادي خاص كنزاع على الإرث والأرض وأسباب أخرى تافهة لان قيمة أواصر الدم تفوووووق قيمة المال الزائل . مؤخرا بفضل الله قمت بإصلاح وترميم ما أفسده الدهر بين عمي وأبي قبل أن يأتي الموت أحدهما لأن همي هو نسيان الماضي الأسود بينهما وفتح صفحة جديدة نقية يحبها الله يلقون بها ربهم ولقد كنت محظوظا جدا حين وفقت في إصلاح ذات البين بينهما وعمت الفرحة بين العائلتين نسبيا بعد قطيعة 20 سنة لأن أبي وعمي كانوا في صراع دنيوي لاعلاقة له باليوم الآخر ابي كان فقيرا وأنانيا وعمي غني جدا وذكي لكنه اجتماعي رغم عيوبه أبي كان مستعليا جدا زيادة على الجهل العميق والفقر منذ الصغر باختصار مرت اشهر فرحل عمي عن الدنيا تاركا ثروة كبيرة ورثها أبنائه الذين مجرد وفاته و ذهابه لدار البقاء ازدادوا عداوة ونفورا اي قطع الرحم بشدة وتهديد عمهم الذي هو أبي بعدم التقرب إليهم مستقبلا يعني لو كانوا فقراء لازدادوا تقربا إليه وأبنائه لكنه الماااااال يا اخواني حذاري ثم حذاري من فتنة المال أما أنا فكان همي الصلح وليس خبث المال والثروة .
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9
8 - عدي إسبانيا الجمعة 07 غشت 2020 - 17:33
ليستر وصاف هناك وفيات أكثر من كورونا في حوادث السير الانتحار القتل والسبب الحكومة الفاشلة في قراراتها من هدا الفيروس ويخرج العثماني بأنه لا يتوفر على عصى سحرية تعلم من الدوال الأوروبية مثل اسبانيا فتحت الحدود في وجه السياحة وحتى في البلد يمكنك أن تسافر أين ما تريد وليست هناك قيود
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-2
9 - عابر السبت 08 غشت 2020 - 11:48
من العلامات الصغرى لقيام الساعة في الإسلام هي: كثرة القتل، فعن أبي هريرة قال: قال النبي محمد : (لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن، ويكثر الكذب، وتتقارب الأسواق، ويتقارب الزمان، ويكثر الهرج، قلت : وما الهرج؟ قال القتل) ، رواه الإمام أحمد في مسنده، وصححه.
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