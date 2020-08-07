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كُتّاب وآراء
ربّ أسرة يقتل ابن عمّه في سوق الجملة بخريبكة
شهد السوق المخصص لبيع الخضر بالجُملة بمدينة خريبكة، صباح الجمعة، جريمة قتل وُصفت بالبشعة، راح ضحيتها شاب على يد أحد أبناء عمومته.
وأوضحت مصادر هسبريس أن خلافا شخصيا كان قد نشب، في وقت سابق، بين شاب وابن عمّه بشكل عاديّ؛ غير أن حدّته ازدادت منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة وسط سوق الجملة.
وأضافت المصادر ذاتها أن "ع. ب"، متزوج وأب لثلاثة أبناء، استلّ سكينا في غفلة من ابن عمّه "ع. ب"، ووجّه إليه طعنة غادرة على مستوى أسفل الإبط.
وانتقلت عناصر الشرطة العلمية إلى مكان الواقعة، وعملت على معاينة مسرح الجريمة والتقاط الصور، بحضور عدد من عناصر الشرطة القضائية وممثل النيابة العامة وآخرين من السلطة المحلية والوقاية المدنية.
وعملت سيارة إسعاف على نقل المصاب إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة؛ غير أنه أسلم الروح إلى بارئها قبل ولوج المرفق الصحي.
وفي الوقت الذي أحيلت جثة الهالك على مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الإقليمي، باشرت مصالح الأمن تحرياتها للوصول، في أقرب وقت ممكن، إلى الجاني الذي فرّ إلى وجهة مجهولة مباشرة بعد ارتكاب الجريمة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
ٱعجبني عديد من الحريفيا أيام الحجر الحلاقا الحدادا النجارا..عوض انتظار المجهول قاموا بتحويل محل عملهم إلى بيع الخضر و الفواكه.
في ظل الظرفية الراهنة يجب على الباء يعلمو ولادهوم شي حاجي و أي حاجة مفيدة باش منين يكبرو يعرفو يسايرو الوقت و الظروف.
لا يعرف الشخص بجسامة جرمه إلا بعد إرتكابه حيث لا ينفع ساعتها الندم.
السبب وراء الجريمة مهما كانت طبيعته يبقى تافها ولكن الذنب يكون عظيم جدا .
لذلك وصانا رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام ،بصلة الأرحام وحذرنا من قطعها . فهذه مناسبه ليصل كل منا رحمه ولو بمكالمة هاتفية دون تقديم أي عذر مهما كان .ونسأل الله السلامة للجميع