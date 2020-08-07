ربّ أسرة يقتل ابن عمّه في سوق الجملة بخريبكة

هسبريس من خريبكة

شهد السوق المخصص لبيع الخضر بالجُملة بمدينة خريبكة، صباح الجمعة، جريمة قتل وُصفت بالبشعة، راح ضحيتها شاب على يد أحد أبناء عمومته.

وأوضحت مصادر هسبريس أن خلافا شخصيا كان قد نشب، في وقت سابق، بين شاب وابن عمّه بشكل عاديّ؛ غير أن حدّته ازدادت منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة وسط سوق الجملة.

وأضافت المصادر ذاتها أن "ع. ب"، متزوج وأب لثلاثة أبناء، استلّ سكينا في غفلة من ابن عمّه "ع. ب"، ووجّه إليه طعنة غادرة على مستوى أسفل الإبط.

وانتقلت عناصر الشرطة العلمية إلى مكان الواقعة، وعملت على معاينة مسرح الجريمة والتقاط الصور، بحضور عدد من عناصر الشرطة القضائية وممثل النيابة العامة وآخرين من السلطة المحلية والوقاية المدنية.

وعملت سيارة إسعاف على نقل المصاب إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة؛ غير أنه أسلم الروح إلى بارئها قبل ولوج المرفق الصحي.

وفي الوقت الذي أحيلت جثة الهالك على مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الإقليمي، باشرت مصالح الأمن تحرياتها للوصول، في أقرب وقت ممكن، إلى الجاني الذي فرّ إلى وجهة مجهولة مباشرة بعد ارتكاب الجريمة.