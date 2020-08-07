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الرئيسية | حوادث | الشرطة توقف المشتبه في قتل ابن عمّه بخريبكة

الشرطة توقف المشتبه في قتل ابن عمّه بخريبكة

الشرطة توقف المشتبه في قتل ابن عمّه بخريبكة
هسبريس من خريبكة
الجمعة 07 غشت 2020 - 13:10

تفاعلت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية التابعة لمنطقة الأمن الإقليمي بخريبكة، الجمعة، مع جريمة قتل شهدها سوق الجملة للخضر والفواكه بخريبكة صباح اليوم ذاته، وتمكنت من الوصول إلى مكان اختباء المشتبه فيه، في مدّة وُصفت بالقياسية.

وأوضحت مصادر هسبريس أنه بعد وقوع جريمة قتل بواسطة السلاح الأبيض وسط سوق الجملة للخضر والفواكه بخريبكة، وراح ضحيتها شاب على يد ابن عمّه، كثّفت الشرطة القضائية تحرياتها لإيقاف مرتكب الجريمة الذي فرّ إلى وجهة مجهولة مباشرة بعد طعن الضحية.

وأضافت المصادر ذاتها أن الشرطة القضائية نجحت في تحديد مكان وجود المشتبه فيه، وتمكنت من إيقافه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في الجريمة، كما تم العثور داخل منزل الموقوف على الملابس التي كان يرتديها لحظة وقوع النزاع بين الطرفين.

وبتعليمات من النيابة العامة، وُضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تجريه الشرطة القضائية، من أجل تحديد الظروف والملابسات المحيطة بجريمة القتل التي جرت بين أبناء العمومة، انطلاقا من خلاف شخصي سابق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - عبدالحي الجمعة 07 غشت 2020 - 13:32
قال رسول الله صل الله عليه وسلم:ليس الشديد بالصرعة وإنما الشديد من يملك نفسه أثناء الغضب.
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74
2 - الله يرحم المرحوم الجمعة 07 غشت 2020 - 13:48
خاصو أقصى العقوبات. فين هي العائلة ديال الناس لقدام فهاظ الوقت ولات غير لقتيلة مابين العائلات. هادا حاشا باش يكون ادأب. هادا راه مجرم. كون فعوان وليداتو مساكن. الله يكون معاهم إلى لقاو اللي يصرف عليهم هاد المدة ديال السجن ديالو.
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3 - اللهم ارزقنا حسن الخاتمة الجمعة 07 غشت 2020 - 16:03
ايها المجرم قبل ان تفكر في الفرار بعد اقترافك لجريمة القتل فكر قبل ان ترتكب الجريمة تَحكَّم و تمالك اعصابك و بدل ساعة بأخرى لأنك اذا ارتكبت الجريمة وفررت لن ينفعك الفرار سَيُلقى عليك القبض و تُسجن نصف عمرك ان لم تُسجن عُمرك كله اذا على كل مُقدِمٍ على ارتكاب جريمة ان يُفكر جيِّدا انه لن يسلم من العقاب آجلا او عاجلا ولن يجديه الندم نفعا.
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22
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