24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:04
|06:41
|13:38
|17:16
|20:26
|21:50
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- نفوق أسماك يسائل جهود محاربة التلوث بالفنيدق
- أفلام العالم في زمن منصة "نتفليكس".. متعة الناقد ومحنة الرقيب
- أمن قرية ابا محمد يفكك عصابة لسرقة الهواتف
- مليلية ترصد 3 إصابات جديدة بـ"كوفيد-19"
- لجنة اليقظة تغلق الحدائق والمنتزهات بمراكش
"تشديد المراقبة" يعود إلى المغرب .. إغلاق المقاهي ومراقبة التنقّلات (5.00)
أفلام العالم في زمن منصة "نتفليكس".. متعة الناقد ومحنة الرقيب (3.33)
- المغرب يسجل 1345 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (188)
- وزارة الصحة تدق ناقوس الخطر .. الحالة الوبائية تتفاقم في المغرب - (122)
- أخصائي يصف الحالة الوبائية في المغرب بالخطيرة ويتوقع "الأسوأ" - (95)
- قانون جديد يُشدد الخناق على "مافيات الصيد البحري" في المغرب - (76)
- سلوكات اجتماعية "متهورة" تتحدى آلاف "إصابات كورونا" بالمغرب - (75)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الشرطة توقف المشتبه في قتل ابن عمّه بخريبكة
تفاعلت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية التابعة لمنطقة الأمن الإقليمي بخريبكة، الجمعة، مع جريمة قتل شهدها سوق الجملة للخضر والفواكه بخريبكة صباح اليوم ذاته، وتمكنت من الوصول إلى مكان اختباء المشتبه فيه، في مدّة وُصفت بالقياسية.
وأوضحت مصادر هسبريس أنه بعد وقوع جريمة قتل بواسطة السلاح الأبيض وسط سوق الجملة للخضر والفواكه بخريبكة، وراح ضحيتها شاب على يد ابن عمّه، كثّفت الشرطة القضائية تحرياتها لإيقاف مرتكب الجريمة الذي فرّ إلى وجهة مجهولة مباشرة بعد طعن الضحية.
وأضافت المصادر ذاتها أن الشرطة القضائية نجحت في تحديد مكان وجود المشتبه فيه، وتمكنت من إيقافه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في الجريمة، كما تم العثور داخل منزل الموقوف على الملابس التي كان يرتديها لحظة وقوع النزاع بين الطرفين.
وبتعليمات من النيابة العامة، وُضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تجريه الشرطة القضائية، من أجل تحديد الظروف والملابسات المحيطة بجريمة القتل التي جرت بين أبناء العمومة، انطلاقا من خلاف شخصي سابق.