الشرطة توقف المشتبه في قتل ابن عمّه بخريبكة

هسبريس من خريبكة

تفاعلت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية التابعة لمنطقة الأمن الإقليمي بخريبكة، الجمعة، مع جريمة قتل شهدها سوق الجملة للخضر والفواكه بخريبكة صباح اليوم ذاته، وتمكنت من الوصول إلى مكان اختباء المشتبه فيه، في مدّة وُصفت بالقياسية.

وأوضحت مصادر هسبريس أنه بعد وقوع جريمة قتل بواسطة السلاح الأبيض وسط سوق الجملة للخضر والفواكه بخريبكة، وراح ضحيتها شاب على يد ابن عمّه، كثّفت الشرطة القضائية تحرياتها لإيقاف مرتكب الجريمة الذي فرّ إلى وجهة مجهولة مباشرة بعد طعن الضحية.

وأضافت المصادر ذاتها أن الشرطة القضائية نجحت في تحديد مكان وجود المشتبه فيه، وتمكنت من إيقافه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في الجريمة، كما تم العثور داخل منزل الموقوف على الملابس التي كان يرتديها لحظة وقوع النزاع بين الطرفين.

وبتعليمات من النيابة العامة، وُضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تجريه الشرطة القضائية، من أجل تحديد الظروف والملابسات المحيطة بجريمة القتل التي جرت بين أبناء العمومة، انطلاقا من خلاف شخصي سابق.