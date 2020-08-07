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الرئيسية | حوادث | الأمن يتصدى لترويج "ماء الحياة" في آيت ملول

الأمن يتصدى لترويج "ماء الحياة" في آيت ملول

الأمن يتصدى لترويج "ماء الحياة" في آيت ملول
رشيد بيجيكن من أكادير
الجمعة 07 غشت 2020 - 15:04

تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بآيت ملول من إيقاف شخصين، من أجل المشاركة في ترويج وتقطير وصنع مسكر ماء الحياة "الماحيا"؛ وذلك على مستوى حي تمزارت الشرقية.

ووفقا لمصادر هسبريس، فإن الموقوفيْن يعملان لحساب مشتبه فيه لاذ بالفرار، يرجح أن يكون وراء إعداد معمل سري لإعداد المادة المسكرة.

وأسفرت عملية مداهمة المعمل السري عن حجز طنين من التين المخمر، إلى جانب طن من مسكر "الماحيا" معدة للترويج، فضلا عن معدات التقطير عبارة عن أسطوانات غاز وأنابيب نحاسية وبراميل بلاستيكية ومواد التخمير.

وجرى وضع الموقوفيْن تحت تدابير الحراسة النظرية لأجل البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ فيما التحريات متواصلة لإيقاف باقي المتورطين المفترضين، الذين سيكشف عنهم البحث في هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - خزامي الجمعة 07 غشت 2020 - 17:18
صدق رسول الله(يسمونها بغير اسمها)
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-7
2 - عباس فريد الجمعة 07 غشت 2020 - 17:46
الاحباط والبطالة والفقر والفراغ نتيجة فشل الدولة يجعل من هذا المخدر يتفشى بشكل رهيب في مختلف مناطق البلد خصوصا الوسط القروي والغريب هناك تجاهل وتغاضي في محاربة هذه الافة وهناك عمليات محتشمة وليس هناك ضرب بيد من حديد لكل المتسببين في انتشار المخدرات
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7
3 - مغربي الجمعة 07 غشت 2020 - 22:36
تحية لرجال الامن مشكورين على على المجهودات التي يقومون بها
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