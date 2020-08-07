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كُتّاب وآراء
الأمن يتصدى لترويج "ماء الحياة" في آيت ملول
تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بآيت ملول من إيقاف شخصين، من أجل المشاركة في ترويج وتقطير وصنع مسكر ماء الحياة "الماحيا"؛ وذلك على مستوى حي تمزارت الشرقية.
ووفقا لمصادر هسبريس، فإن الموقوفيْن يعملان لحساب مشتبه فيه لاذ بالفرار، يرجح أن يكون وراء إعداد معمل سري لإعداد المادة المسكرة.
وأسفرت عملية مداهمة المعمل السري عن حجز طنين من التين المخمر، إلى جانب طن من مسكر "الماحيا" معدة للترويج، فضلا عن معدات التقطير عبارة عن أسطوانات غاز وأنابيب نحاسية وبراميل بلاستيكية ومواد التخمير.
وجرى وضع الموقوفيْن تحت تدابير الحراسة النظرية لأجل البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ فيما التحريات متواصلة لإيقاف باقي المتورطين المفترضين، الذين سيكشف عنهم البحث في هذه القضية.