منحدر يصرع ستينيا مكفوفا ناحية بومالن دادس

هسبريس من تنغير

لقي رجل يبلغ من العمر 62 سنة مصرعه، صباح الجمعة، بعدما سقط من أعلى منعرجات تسطرين بالنفوذ الترابي لقيادة أيت سدرات الجبل بإقليم تنغير.

ووفق المعطيات التي وفرتها مصادر من مكان الحادث لهسبريس فإن الهالك، المسمى قيد حياته "م.ش"، غير متزوج ويتيم الأبوين وبدون عائلة، وكان يعيش وحيدا في بيت أعطاه إياه أحد أبناء عمه بدوار تزكين ضواحي أمسمرير.

وأضافت المصادر نفسها أن الضحية كفيف، ويعاني من الصم والبكم، مشيرة إلى أنه كان يسير هذا الصباح في منعرجات تسطرين قبل أن يسقط أسفل المنحدر (حوالي 15 مترا)، ولقي حتفه على الفور نتيجة ارتطام رأسه بالأحجار.

وفور إشعارها، انتقلت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بمدينة بومالن دادس، والوقاية المدنية بالمدينة ذاتها، وأعوان السلطة، إلى مكان الواقعة، حيث تمت معاينة جثة الهالك التي كان يعاني قيد حياته من اضطرابات نفسية، ونقلها إلى المستشفى قصد إخضاعها للتشريح الطبي.

في المقابل فتحت مصالح الدرك الملكي بتعليمات من النيابة العامة المختصة تحقيقا في الموضوع، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه الوفاة.