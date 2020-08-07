24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0406:4113:3817:1620:2621:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. لندن تدعو باريس إلى "اعتراض قوارب المهاجرين" (5.00)

  2. "تشديد المراقبة" يعود إلى المغرب .. إغلاق المقاهي ومراقبة التنقّلات‬ (5.00)

  3. "التزوير وانتحال هويّة" يورّطان شخصين في برشيد (5.00)

  4. أفلام العالم في زمن منصة "نتفليكس".. متعة الناقد ومحنة الرقيب (3.33)

  5. إنجاح الأمازيغية يمر بطرد الفرنسية من المغرب (2.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | منحدر يصرع ستينيا مكفوفا ناحية بومالن دادس

منحدر يصرع ستينيا مكفوفا ناحية بومالن دادس

منحدر يصرع ستينيا مكفوفا ناحية بومالن دادس
هسبريس من تنغير
الجمعة 07 غشت 2020 - 17:14

لقي رجل يبلغ من العمر 62 سنة مصرعه، صباح الجمعة، بعدما سقط من أعلى منعرجات تسطرين بالنفوذ الترابي لقيادة أيت سدرات الجبل بإقليم تنغير.

ووفق المعطيات التي وفرتها مصادر من مكان الحادث لهسبريس فإن الهالك، المسمى قيد حياته "م.ش"، غير متزوج ويتيم الأبوين وبدون عائلة، وكان يعيش وحيدا في بيت أعطاه إياه أحد أبناء عمه بدوار تزكين ضواحي أمسمرير.

وأضافت المصادر نفسها أن الضحية كفيف، ويعاني من الصم والبكم، مشيرة إلى أنه كان يسير هذا الصباح في منعرجات تسطرين قبل أن يسقط أسفل المنحدر (حوالي 15 مترا)، ولقي حتفه على الفور نتيجة ارتطام رأسه بالأحجار.

وفور إشعارها، انتقلت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بمدينة بومالن دادس، والوقاية المدنية بالمدينة ذاتها، وأعوان السلطة، إلى مكان الواقعة، حيث تمت معاينة جثة الهالك التي كان يعاني قيد حياته من اضطرابات نفسية، ونقلها إلى المستشفى قصد إخضاعها للتشريح الطبي.

في المقابل فتحت مصالح الدرك الملكي بتعليمات من النيابة العامة المختصة تحقيقا في الموضوع، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه الوفاة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - الله ارحموا الجمعة 07 غشت 2020 - 18:09
دعوتنا إلى الله عزوجل أن يرحمه ويغفر له وأن يعوضه الله بالجنة الخالدة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
106
2 - madi abdelmajid الجمعة 07 غشت 2020 - 18:16
اللهم ارحمه رحمة واسعة يارب العالمين والمسلمين والمسلمات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
54
3 - إنالله وإناإليه راجعون الجمعة 07 غشت 2020 - 18:20
إنالله وإنااليه راجعون رحمه الله رحمة واسعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
47
4 - ايت عطا الجمعة 07 غشت 2020 - 18:23
رحمك الله أيها المغرب الغير النافع. للإشارة يوجد أكبر منجم للفضة على بعد أقل من 70 كلم من مكان وفاة الرجل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
5 - ديما ديما مصاوي الجمعة 07 غشت 2020 - 18:24
اللهم ارحمه واغفر له اللهم ان كان محسنا فزد في إحسانه وان كان مسيىا فتجاوز عنه اللهم ادخله الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
6 - Filali الجمعة 07 غشت 2020 - 18:24
رحمه الله ، مباشرة إلى الجنة بإذن الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
7 - المغرب العريق الجمعة 07 غشت 2020 - 18:28
مثل هذه القصص تدفعني للاكتئاب و الكفر بالدنيا كلها. ماذا فعل هذا الإنسان حتى يعاني كل هذه المعاناة طوال حياته ولد أعمى و أصم و ابكم. يتيم الأبوين. لم يتزوج. و يلقى حتفه بحادث أليم و كمية الرعب و الألم التي عاناها وهو يهوي من المنحدر.... أين هي العدالة الإلهية أولا قبل أن نبحث عن العدالة البشرية..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-113
8 - حزينة الجمعة 07 غشت 2020 - 19:25
حسبي الله ونعم الوكيل
على قلت النسا كون كانوبصح مسلمين يزوجوه وتقابلو تكسب فيه وفراسها الثواب لكن الانسانية منعدمة كل واحد كيقلب على مصلحنو ولهلا يقلب بالاخرين
نتمنى تفنى الدنيا قبل متزيد تكفس لان المصايب وقلت الدين كثرو ...يا ربي تلطف بالمومنين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
9 - ابو نائل الجمعة 07 غشت 2020 - 19:48
سبحان الله كيف لرجل مسن ابكم واصم واعمى ان يعيش وحيدا....سبحان الله والحمد لله اللهم اجعل مثواه الجنة يارب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
10 - متتبع الجمعة 07 غشت 2020 - 20:08
اللهم ارحمه واغفر له واجعل مثواه الجنة يارب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
11 - bbahmmo moh الجمعة 07 غشت 2020 - 20:17
رحمه الله وغفر له وإنا لله وإنا إليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
12 - اللهم ارزقنا حسن الخاتمة الجمعة 07 غشت 2020 - 20:54
لمذا لا تتكلف به الدولة وتأخذه الى ملجأ المسنين العجزة إنه لشيء مؤسف و يحز في النفس لِمَن في قلبه رحمة بخلق الله المستضعفين ، بلغ من السن عتيا ولم يعبأ به احد ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، اللهم ارحمه واغفر لنا وله .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.